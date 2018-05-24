台大校長遴委遭約談，北檢：以「電話」傳喚才能「保護證人」

（中央社）

台大校長案爭議不斷，近日有台大校長遴選委員被台北地檢署通知以「證人」身分約談。部分台大遴委23日證實確有其事，且很恐懼，並批評此事不合理也不合法。教育部次長姚立德則表示，幾週前已接到北檢來電通知約談，尊重司法程序。

北檢中午發布新聞稿澄清，表示檢方會依法辦理相關程序，也希望外界不要渲染事實、混淆焦點。大多數證人對檢察官保護證人隱私均表感謝與支持，也未聞有異議。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，後續卻因遭多項質疑引發爭議，教育部5月4日發函給台大，針對遴選程序中有資訊未揭露等行政瑕疵，請台大一併注意和審慎處理，並請台大重啟校長遴選。

聯合報報導，近日陸續有台大校長遴選委員接到自稱是台北地檢署的電話，通知遴委以「證人」身分去聊聊，當遴委想了解要問什麼時，北檢人員都以偵查不公開為由，不肯透露細節。

不願具名的台大校長遴選委員受訪時表示，自己雖然還沒有接到電話，但已聽說有4、5名遴委被約談，所有遴委都是依規定選出且獨立投票，不曉得檢調約談的動機為何，且要約談卻沒有通知書，只用電話通知，難免讓人以為是詐騙集團。

這名遴委也表示，所有遴選委員都是在《大學法》保護下，獨立行使職權，如果檢調要約談，是否應該知會校方，這樣直接找上遴委，既不合理也不合法，對檢調這樣的作法，覺得恐怖和憤慨，他個人會堅定立場，絕不妥協、也不退出遴委會。

另一名不願具名的台大校長遴選委員僅透過文字說明，證實確有其事，但細節不便多言，表示大家都很恐懼害怕，因為他們只是單純被校務會議選出來的遴選委員，依法執行遴選校長的任務。

《聯合報》報導，目前已被約談的遴委包括教育部次長姚立德、前部長鄭瑞城、中研院士鄭淑珍三位官派代表、及台大前校長陳維昭、已請辭的沈冠伶等。

台大昨晚發聲明說，遴委由校務會議選出，受託依《大學法》公正參與遴選工作，該校尊重司法，但也表達強烈關切，特別是遴委會還在運作中，希望司法執行應審慎為之，並謹守程序正義，不應造成寒蟬效應，對遴委也不應造成困擾或恐懼，甚至損及大學自主精神。台大遴委會則說，暫不對外發表聲明。

據了解，北檢原排定四月中要密訊管中閔，但4月16日突通知取消，至今北檢尚未傳喚管中閔。

《中國時報》報導，對於北檢約談遴委，台大校長當選人管中閔表示「我也是22日才知道，但沒有特別看法。」

北檢：以「電話」傳喚是為了「保護證人」

台北地檢署23日也兩度發布新聞稿回應，北檢表示，偵辦台大校長候選人管中閔遭告發案，起因於國人質疑台大校長候選人兼職與遴選過程的公正性問題，可能涉有偽造文書及背信等罪嫌而進行告發。

北檢指出，候選人兼職是否合法、遴選過程中是否有如實揭露相關兼職身分，以及遴選委員與候選人間，是否有遵守相關利益迴避原則及規定等，均為本案調查重點之一，而且相關會議紀錄內容均僅「簡略」記載，故有訊問部分遴選委員以釐清案情的必要。

新聞稿提到，台大校長遴選過程雖有會議記錄，但內容均僅「簡略」記載，且相關各次會議並非全體遴選委員均全部出席，為還原遴選過程及各該會議討論的過程，且在涉及上述告發質疑可能涉及刑事責任的必要範圍內，北檢以「證人」身分訊問全體21位遴選委員中的5位。

這5位遴選委員分別為召集人、業務主管機關代表、學院代表等；在他們的同意下，檢察官安排適當時間使其到庭說明，且均依法辦理相關程序，並無讓出庭的遴選委員們有人心惶惶情形。

為協助司法機關發現事實的真相，證人作證為國民應盡的義務，且依《刑事訴訟法》第175條第4項規定，傳票至遲應於到場期日24小時前送達。但有急迫情形者，不在此限，有人稱必須事先以書面傳票通知，否則違法等，實屬誤解。

此外本案是以「電話」傳喚證人，多數作證的遴選委員對檢察官以此方式保護證人隱私表達感謝與支持，也未聞有對檢察官此種方式持有異議或不滿者。

北檢還表示，待證人依時到庭，檢察官均會依法辦理相關程序，這也是北檢偵辦案件保持「偵查不公開」的例行方法；本案承辦檢察官以上開方式傳喚證人，大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持，也未聞有異議。

新聞稿內容也談到，《刑事訴訟法》第27條第1項僅規定「被告得隨時選任辯護人」，但上述證人如果僅是單純證人，不涉及犯罪嫌疑，依法作證本來就不能由律師陪同；未來若修改法令，證人也可由律師陪同，北檢自樂觀其成。

北檢最後呼籲，讓檢察官辦案能不受干擾，回歸「證據」，切勿渲染事實、混淆焦點。

教育部：尊重司法程序

教育部發言人、次長姚立德23日在部務會報前受訪時表示，自己在幾週前也被約談，北檢主要是希望瞭解台大校長遴選的細節，並請他和人事處長陳焜元一同前往，他們也針對遴選細節據實說明。

媒體詢問，有台大校長遴選委員質疑北檢未知會台大、未書面通知，直接用電話與遴委聯繫的作法不適當，姚立德則表示，一切尊重司法程序，他個人也是直接接到檢察官電話通知。

台大校方表示，5月12日召開臨時校務會議，並決議要求教育部依法儘速發聘，必要時學校可以依法尋求救濟，會議結果已回文給教育部，同時將請律師協助行政救濟。

姚立德表示，教育部已經收到公文，將會仔細檢視公文內容，妥善給予回覆，台大若要採取行政救濟，教育部也尊重。

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核稿編輯：楊之瑜