專訪《地厚天高》導演（上）：拍紀錄片的矛盾，就像「人血饅頭」

文：詹斯閔、丘琦欣；編輯：胡景祥

林子穎導演近期的紀錄片作品《地厚天高》，主要拍攝香港本土派人士梁天琦。林子穎另有其他影像創作，執導《旺角黑夜》，並擔任《未竟之路》其中一位導演。 以下是破土成員詹斯閔與丘琦欣和她的訪談。

從新聞到紀錄片

詹斯閔（以下簡稱詹）：你自己應該也是先參與或關注抗議，為什麼選擇紀錄片作為參與的方式？你如何定義自己的角色？是否曾有這個狀況，你猶豫要放下機器跟他們一起參與，還是你要客觀地在旁邊記錄？

林子穎（Nora，以下簡稱林）：這個跟我的背景有些關係。是沒錯，很久很久之前我真的是一個參與者。可能是高中的時候，那一年是六四20周年，2009年很多香港人去維園。

那時候我可能比較反叛，我家裡不是特別容易接觸這些東西，我學校也是很傳統很乖的女子學校，沒有人說。我覺得：沒人說，我就要去。開始時不太認識這些，六四燭光晚會在香港是個靜坐晚會，那時候對一個15、6歲的人來說，是蠻大的一件事。小時候還有去過七一遊行，走過一段路。我成長過程裡，身邊真的沒人參與這些。

現在回過頭看，當然會知道這是很表面、很簡單的參與，對我當時來說，已經是一個參與者。我覺得那時候我去參加，不是真的很認識，我想去就去。

我真的認識社會運動，是我大學一年級參加香港大學的校園電視，我是做記者的。那一年對我衝擊很大，因為正如我剛剛說，我小時候在一個很封閉的環境成長；我覺得我對社會的理解是那一年做記者，有機會真正走在街頭上，認識那些人；看到一些從前我在電視上才能看到的東西。我拍下來、我剪接、我寫我的稿，告訴其他人。我覺得那一年我眼界開了很多。

從前我覺得走在遊行裡面，可能我只是走在幾萬人的中間或後面，就已經是參與了。2014年我當校園記者，理論上我們在校園電視裡，關心的都是學生會和學生運動，但那一年的學生運動是雨傘，所以我在裡面有機會認識很多學運領袖，學生會會長那些，有機會認識一些從前只能從新聞上看到的人。

我知道他們是怎麼計畫、怎麼組織、這個運動怎麼從零開始，到現在變成這樣、這個運動裡面可能有什麼內部和外部的問題，內部有什麼討論和分裂。因為我的朋友都在那裡面，我會聽到、我會知道，我開始深入理解社會和政治的事情。

所以我真正的參與社會，是從當記者開始。除了小時候參與那些遊行，我從沒有純粹用一個參與者的身分去。所以反而到現在，我已經沒有拍新聞了，甚至我也很少拍政治議題的紀錄片了，這一年裡面，我就有機會第一次以參與者的身分去參加，我覺得挺特別的，因為這幾年我已忘了那個感覺。

我從前在前面都是拿著攝影機，你拿攝影機你一定要站在最前面。看著警察和前面的領袖怎麼衝突、怎麼組織。所以我不是從一個參與者身分開始，可以說比較容易調整心態，我很容易清楚自己要做什麼。

是的，但是我剛剛開始做記者的時候，也有些時刻是很難受的。例如雨傘和雨傘之前也有一連串的運動，很多學生參與，很多我的同學在裡面。他們要給警察拉、驅暴、給警察打，我就站在旁邊，我覺得很難受。大家一樣年輕，為什麼我站在這裡，很安全的站在這裡。我在這裡拍，你在那裡拉扯。但是我沒有掙扎過我要參加其中，我是接受了這個現實，我要在這裡拍。

我很清楚這是我要做的東西，但是我是難受的，我接受這個難受。

詹：你知道你如果當一個紀錄者，你就要面對這種心情。

林：沒錯。我當了記者或拍紀錄片，很快我就知道我很喜歡拍片、我很喜歡剪影片。因為我的生涯和工作，最大的興趣是從拍攝、拍新聞和社會運動開始的，所以就像雨傘運動時，作為一個現場拍攝的記者，其實看到前面放催淚彈，你會很開心，因為這個畫面很漂亮。你會很興奮，這個畫面很有震撼力，你會覺得你在見證歷史。

我知道這個鏡頭我拍得好，構圖我拍得很清楚；或者我做的新聞很多人談論，很多人按讚或分享，我也會開心。但是，我也知道這份開心是建立在別人的痛苦上。

新聞是很矛盾很諷刺的一件事，那個新聞越慘越痛苦，它就是有更大的新聞價值。如果你是記者，或者像我現在在拍紀錄片，你拍一個越悲慘的故事，你會越成功。我剛剛開始做的時候，其實到現在也會有這個感覺，你會感受到這種矛盾；但是我一定要承認，我在做這些事情，我是拿到樂趣，我拿到我想要的東西，例如拍片機會。

我朋友這樣笑我，拿魯迅小說《藥》裡面的「人血饅頭」類比，就是你從別人的痛苦拿到你的好處。我是很難受，有的時候也很討厭自己在做這樣的事，可是沒辦法。

我前幾天來這裡，我蠻喜歡台北的，首飾店和服飾店很便宜很漂亮。朋友說你在台北很好很開心，我就跟他說這是人血耳環，這是新買的。但是我知道為什麼今天我在這裡，今天梁天琦已經在坐牢了。我知道我有的這些都是建基於那些不好的事情。

丘琦欣（以下簡稱丘）：對你來說，拍紀錄片或當記者有什麼意義？

林：有一點點不同，大部分意義是一樣的。但是我覺得我喜歡的風格，或是《地厚天高》的風格，比較著重說故事、說人物，表達它的情感。為什麼我想拍它，因為從故事的角度來說，這是個很好的故事，人們應該知道這個故事。

我小時候讀文學，在中學讀文學、中國文學、英國文學，大學讀比較文學。從內容或文本的角度去看，我知道這個很有價值，所以我就想做。但是新聞不一樣，新聞是大家應該需要知道的。例如我拍梁天琦憂鬱症，這是沒有新聞價值的，或者我拍梁天琦他打球，如果我是一個記者，我覺得沒有新聞價值。我有些記者朋友來看《地厚天高》，他很失望，可能他們想看那些分析本土派、香港獨立的形勢。所以覺得我不夠深入議題。

如果我的主題是講人物性格、他的掙扎、他的夢想。如果我選擇拍有新聞價值的東西，就會跟我想拍的東西衝突。我拍他說喜歡彈吉他，這是沒有新聞價值的。我也有拍他分析他的本土理念，但我沒有用在裡面，因為我覺得這跟我的主題沒有關係。所以從新聞製作的角度來看，我的片是沒有什麼新聞價值的。但是如果我想做深入角色性格的故事，我的片就一定要沒有新聞價值，我是這樣想。

詹：如果是說故事的話，你以後會想走劇情創作嗎？

林：其實現在也在寫劇本，我剛剛拍完另外一個紀錄片，那也是很著重在人物性格的。我之後會做一些劇情片，因為紀錄片，我剛剛說過一些東西，我不太舒服嘛，從別人的痛苦找到好處。我從我拍片開始，就是從新聞開始做，一直也是做政治議題，我想試一試其他東西。停一停幾年，去看看我喜歡做什麼，然後才回到紀錄片來。

Photo Credit: 蔡名修

主角梁天琦

丘：你怎麼會開始記錄梁天琦？

詹：拍攝過程裡，他有什麼反應跟你預期的不一樣？為什麼選擇他當主角？

林：聽別人說我是一個直覺很強的人 ，我沒有什麼計劃或組織。我相信人的緣份，在對的時候碰到對的人，這個不是愛情，是拍電影。我為什麼會拍他呢？是在2016上半年，我剛剛完成我第一個長片，也是比較政治的作品《未竟之路》。我當時有很多時間，想拍下個紀錄片，我在找題目。剛好我剛完成《未竟之路》，就發生旺角暴動，那個時候梁天琦也剛出名。他第一次參加選舉，他也是香港大學的。我身邊有很多朋友很支持他、當他的義工，我就覺得這個人挺有趣的，我有去留意一下，因為旺角當天我也在，我印象很深。

有一天競選晚會，我本來是純粹好奇去看看，我覺得很感動。我感動不是因為他的政治理念，而是那些人很熱情。我經常說個比喻，就好像五月天演唱會，梁天琦在香港受歡迎的時候，人們看他好像看阿信一樣，很像明星，他做什麼都很多人關注。那時候我被現場氣氛打動，就拍下來了，我想這是有價值的。因為他很能打動人，我就想拍了。

因為我看見那個晚會，我才對這個議題有興趣，所以很理所當然的，梁天琦就是我第一個想找的對象。當然我也想過找幾個人當作對比，但是我慢慢認識梁天琦之後，我知道他的故事，給比我當天晚上感動的還要多，就是他搞政治很痛苦的一面，他的夢想、他內心的掙扎，他說的這些就已經能支撐一個長片的故事了，我就沒有找其他人，所以就很順理成章的變成那樣。

詹：拍攝過程有什麼跟你預期不一樣的事發生？

林：我對他的第一印象是很像「五月天」明星的那一面，我是二月去那個晚會，我三、四月去找他，跟他談可不可以拍你。他很快就跟我說，其實他不是大眾眼光的那個很有名、很受歡迎、很知道自己要做什麼的，他內心很迷惘困惑。其實還有一句，他說他搞政治不開心的。那時候我很震驚，因為他跟我說這一句的時候，是他最受歡迎的那一刻。

之前我對政治人物的理解是，你受歡迎你可以贏得選舉，你會成功的。那為什麼你會不開心？那對我來說是很驚訝的。所以我第一次發現他這一面向，差異很大，跟我之前想拍一個很激情的作品，方向完全不同，所以乾脆我就跟著他本來的劇情，往比較憂鬱、比較灰暗的方向去拍。

另外一個跟預期很大的不同是：政府不讓他選。2016年時他很受歡迎，大家都覺得他會贏那個選舉，我本來想拍他。我跟他都覺得，政治人物會變質，變得很假、變得為選票，為了員工和薪水，一些很吸引人的東西，遺忘掉他自己很單純的樣子。

他參加選舉之前，我跟他談：你覺得你當了議員之後你會不會變？他說會，因為我現在已經有在變了。這些東西電影裡有放。我就說，那我現在開始拍你，拍到你變成一個政棍。我就拍這個過程，很單純善良的人慢慢變得不好。他就說：「好啊好啊，你拍我這個。」

但是後來他被取消資格，政府拿走他變成政棍的機會，他就不能參加選舉。那幾個星期我也很亂，因為我真正拍片的時候，我喜歡有計畫，第一星期要拍什麼、第二個星期要拍什麼，拍到九月十號選舉日，這我要拍什麼。突然之間我的故事一百八十度變了，我也很迷失。

天琦有次上電台訪問，他在訪問裡跟其他記者說笑：有個香港大學的人拍我記錄片，拍我參加選舉，現在我不能參加選舉，他也不知道應該怎麼拍下去。

丘：梁天琦他自己也是說，如果我有什麼變化，應該把我拉下來。

詹：拍攝互動的過程，你是怎麼跟他建立關係？影片裡他講蠻多內心想法。還有你跟他身邊其他社運的參與者怎麼互動？

林：這是很諷刺的，其實很多記者問過我，我也有個說法。但是我覺得這個問題最好的回答者是梁天琦。應該要問他：你為什麼這麼信任Nora（導演林子穎），這個問他應該最準確，但是很遺憾他沒有機會說這個話。

我留意到他某個時候開始變得很坦白，是在2016年6月，那時我剛剛開始拍他。他知道我上一個作品（《未竟之路》）是什麼，因為我請他來看我放映會。我跟他說我想拍你，他說OK。他那時很受歡迎。他就說我們組織「本土民主前線」幫你做個放映會好不好，我就說好啊。那個時候弄了一個放映會，很多人來看，他們不是來看我的電影，是來看他和黃台仰那兩個明星。

我記得梁天琦也在場的那個放映會，台下有個觀眾問我，因為我這個長片是拍兩個我的香港大學同學，在雨傘革命失敗之後，他們怎麼面對、他們在做什麼的故事，其中有一個後來出了名，因為他是香港大學的會長，然後他跟學校也有些鬥爭，警察也拉了他。觀眾問我，你認識你的角色這麼久了，你拍的兩個人有什麼變化？他問這句的時候，我旁邊是梁天琦，另外一邊是我那兩個主角。

我說我那個參與政治的朋友，就是學生會會長，我認識他很久。我覺得他碰政治之前人很開心，很單純簡單的男生，愛說笑話、說女生、說一些很無聊的事，他以前很有熱忱、很樂觀。但是那一年他變得很受注目，很多人訪問他，壓力很大，因為大學學校很討厭他。這一年裡面他出了名，但是他的人就變了，變得很壓抑，他整個人不開心，而且沒有這麼容易說話。我留意到了，因為我一直拍他。以前訪問很容易，之後訪問可能要跟他聊十五分鐘無聊的東西，他才放下心防跟你說。

那天晚上，梁天琦就打電話給我。我覺得他之前不是特別願意給我拍，我很難找到他，他不太回覆我訊息、也從來不會打電話給我。那天他說：喂，Nora，今天晚上我聽到你說你的主角，我很感動，我很同意呀，因為也是在我身上發生的事。

我覺得他的信任是從那裡開始的，可能他覺得有人留意到他不開心的一面，或是他覺得我了解過，因為朋友的經歷，所以也有能力去了解他。這是我的推測，不知道是不是真的。

我覺得天琦是比較坦誠的人，一開始別人很難得到他的信任，但是他一信任別人，就什麼都說了。不是跟我，跟街坊的人也是。我跟其他記者也是這樣說：其實你們問我，他現在在牢裡面，我說什麼也可以。幾年之後他出來，你問他，可能他會說：噢，Nora很煩啊（笑）。

►專訪《地厚天高》導演（下）：不是拍港獨或政治，而是人性

本文經破土（New Bloom）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航