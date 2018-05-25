提前做好這四件事，有效避免班機延誤或取消

每年發生班機延誤、班機取消或拒絕登機的狀況不斷，也都讓乘客的飛行體驗與企業生產力下降，因此這篇文章希望能夠讓你知道，你可以如何選擇班機來避免這種狀況發生。

務必提早到機場

航空公司有時候會有超賣的狀況，原因是有些乘客很可能會因某些原因不會出現，而航空公司不讓班機有些座位是空的，才會有超賣的情況。意思是，有時候會有超過原本班機的容納人數辦理登機，有些後面的乘客可能會被航空公司詢問或要求放棄他們的機位。因此，你越早抵達機場辦理登機，你越能確保你的機位不會被要求放棄。

當然，如果你被航空公司強迫放棄機位（拒絕登機），你可以要求退款與返回目的地，並且再依據實際抵達目的地的延誤時間向航空公司索賠。

避開熱門旅遊季節

熱門旅遊季節意味著繁忙的空中交通管制與過多的旅遊人潮，這都會讓班機延誤發生率大大提高。您也可以在熱門旅遊季節中，選擇較為冷門的國家旅遊，發生機率也會較低，旅行費用也較低，但仍然不失去旅遊品質。或是在熱門旅遊季節的前後出境，避開也是很好的選擇。

選擇早上起飛的班機

沒有人想要班機延誤的經驗，而根據統計，早上起飛的班機延誤的時間與機率最少，定在6:00AM至10:00AM的航班通常延誤時間在10分鐘之內而已，也就是說幾乎準時。而之後的時間則延誤機率越來越高，而且延誤的時間也越來愈長，最高峰來到傍晚17:00PM至21:00PM的時間區段。

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選擇準點率較高的航空公司

擁有較佳準點率歷史的航空公司，通常有許多的綜合因素使其有較佳的準點率，比如有良好的機組人員管理能力、班機維護能力（包含油料輸入、零件維修）、乘客維護能力，以及航線天候管理能力等。而2017年英國航空數據機構OAG則統計出全球前十大準點率的航空公司，除此之外我們也建議大家參考Flightstats的每月準點率排行。

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我們期望所有人都有完美愉快的飛行經驗，如果你在歐盟遇到了班機延誤、取消，甚至是被要求放棄機位而拒絕登機，不代表你就應該接受，你可能有權利向航空公司求償最高600歐元。

本文經airConcur 航空權益保護團隊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航