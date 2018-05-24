499之亂：NCC對電信三雄開罰百萬，中華電信擬採「行政救濟」

（中央社）

499吃到飽方案引發申辦熱潮，繼北市勞工局對中華電信開罰100萬之後，NCC昨（23）日表示，業者營運不當、服務品質不佳，損害使用者權益，將對中華電開罰新台幣200萬元，遠傳、台哥大則各罰60萬元。

中華電信日前率先將原本針對軍公教人員提供的499元月租方案，以限時方式開放所有消費者申辦，遠傳電信與台灣大哥大隨後也跟進，申辦民眾擠爆各地門市，導致第一線員工必須加班處理，也引起不少使用高資費的老客戶怨言。

台北市勞工局日前發布新聞稿表示，在11日派員勞檢中華電信公司與負責門市營業的宏華國際公司，抽查5月份出勤紀錄，確認多名員工工作時間都超過12小時，已違反《勞動基準法》第32條第2項規定，今日勞動局依事業單位違法事證、影響人數及未有效改善等情事，分別開出最高100萬元罰鍰處分。

國家通訊傳播委員會（NCC）也曾於14日請中華電信到會陳述意見，並表示擬依行動寬頻業務管理規則第73條規定處理，經營者營運不當或服務不佳，足以損害使用者權益，應依NCC通知限期改善，不改善將依《電信法》第63條處30萬至300萬元罰款，並可連續開罰。

中華電信9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦風潮，遠傳電信、台灣大哥大也宣布跟進優惠方案。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，7天以來中華電信處理這項資費方案案件量約144萬件。

NCC召開第804次委員會議，並舉行會後記者會，副主委翁柏宗說，中華電、遠傳、台哥大等三家電信業者推出499短期促銷月租方案，事前沒有做好完善客服人力規劃、電腦設備及行銷因應等配套，造成客服電話不通、電信門市及客服APP軟體處理過久等情形，影響用戶權益，NCC於11日已先通知業者改正，但並未看到具體改善成果。

翁柏宗指出，NCC在17日請3家電信公司到會陳述意見，業者說明事前預估新方案人潮會比499公教雙飽方案多約2至3倍申辦人數，以中華電信來說約80萬左右，但最終卻高達144萬申辦量，而遠傳、台哥大也達約30萬申辦量，超出預估人數，後續業者沒有妥善的因應作為，明顯營運不當，損害消費者權益，因此，依法開罰中華電200萬元，遠傳及台哥大各60萬元。

翁柏宗表示，從這次499方案來看，申辦用戶約8成都是老客戶，其他才是新申辦或從別的電信業者轉來用戶；NCC之後會定期量測網速，並到業者機房查測，確保499用戶的網速跟其他1399等高資費網速沒有差別，未來當業者要再提相關優惠方案時，NCC絕對會審慎了解，要求做好因應措施。

《自由時報》報導，對於被罰，中華電信表示，將研議採取行政救濟措施；台哥大則回應，待收到正式裁決書後再研議後續因應方式；遠傳電信則指出，由於民眾反應熱烈，遠傳於5月10日開放網路門市申辦程序，成功紓解民眾申辦熱潮。未來會再推出促銷方案，提供更完善的客戶服務。

《經濟日報》報導，針對勞檢罰款部分，中華電信也表示，將採取行政救濟。遠傳表示，收到勞檢單位正式公文後，再研議後續因應。

什麼是「行政救濟」？

所謂行政救濟，是指人民因權益或公益受到國家機關瑕疵行政行為之侵害時，對於受侵害人民依法給予行政體系內及行政體系外（如司法體系）的保護措施，具有善後性質。

一般會將行政救濟分為兩階段，第一次救濟，是對於不法狀態之排除，例如請求撤銷違法之行政處分等；第二次救濟，是對不法行為所造成的損害請求賠償，例如請求國家賠償案件等。

分類上亦可將行政救濟區分為兩種，分別為「程序救濟」與「實體救濟」，程序救濟是指訴願、行政訴訟等程序；而實體救濟是指損害 賠償、損失補償等實質彌補措施。

至於申請行政救濟的流程，下圖以請求撤銷課稅行政處分案件之行政救濟程序為例：

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核稿編輯：楊之瑜