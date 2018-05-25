專訪《地厚天高》導演（下）：不是拍港獨或政治，而是人性

文：詹斯閔、丘琦欣；編輯：胡景祥

►專訪《地厚天高》導演（上）：拍紀錄片的矛盾，就像「人血饅頭」

拍攝《地厚天高》期間的挑戰

詹斯閔（以下簡稱詹）：拍攝過程遇到哪些挑戰？哪個部份是你最享受？哪些是你最驚訝的？

導演林子穎（以下簡稱林）：這個答案很爛，但我一定要說。對我來說，最困難的是技術問題和錢。而且在香港不是做商業的片，要做創作很難。香港是很商業化的城市，什麼東西都很貴。香港家長也不喜歡子女做一些沒有前途的工作，我爸媽也是那種很傳統的香港中產家長。我做這個敏感的題材很難找到資金。我很幸運，我做到一半，認識現在其中一個製片，他幫助我很多。

還有我不是電影學院出身的，我拍這個之前有拍了幾年的經驗，但很多東西對我來說也是第一次，所以有很多技術問題。因為我身邊很多朋友都是讀比較文學，香港大學沒有電影學院讀，有問題就是google tutorial how to怎樣怎樣。但我覺得《地厚天高》的技術問題和資金問題還是最困難的。

同時我也有小小的驕傲，我現在有的東西都是我自己學的，我不是學校教我，也不是家長有學這個，有那些連結。這是實際層面的，如果是個人層面的困難，就是剛才說的，你是在利用別人的故事（詳見「上篇」）。

這個故事我覺得很有意義，我很想說，但是梁天琦不需要說，或是其他相關的角色都覺得不需要說，就是你很單方面的想做這個計畫，但別人理論上可以不理你。我就好像騙了別人的友誼，騙了別人的信任去做我想做的東西，而且這件事情可能對他沒有什麼好處。例如，如果梁天琦有天真的成為一個政棍，他不需要我這個片他也很受歡迎，可能我這個片出來，對他有壞影響。

我跟他和其他角色相處，他們都挺喜歡我的，喜歡跟我談話。很可能他們當我看成朋友，但是我沒辦法把他看成一般朋友。就像你們現在訪問我，你也有不是一般朋友的想法。因為你可能有30%、40%在想你的訪問，在想我怎麼剪那個片、現在他說這一句話有用、下一句話沒有用、下一個問題該問什麼。你會想一些很實際的問題，我覺得這個跟別人相處的方法不是太健康。

這也是為什麼我下一個作品，我想做劇情片。讓我有時間想一想怎麼面對這個問題。劇情片拍的是演員，他們一定很喜歡給我拍，拍紀錄片不一定。我很需要時間想一想人跟鏡頭的關係。我還沒想通之前，可以的話就別弄這些東西。

台灣與香港

詹：你有在台灣和香港之間看到可類比的狀況嗎？我們尤其想問你是否看過台灣太陽花運動的紀錄片？你看完有什麼想法？有一個特別明顯的情況：香港拍很多雨傘運動的紀錄片，但台灣拍太陽花的紀錄片很少。

林：我對台灣紀錄片的環境不太認識，說真的我很難答。我很久以前有看過《太陽，不遠》，可是已經忘記。至於台灣跟香港的類比，這會是大學裡的一門課，很大的主題。

我當時有留意太陽花運動，但不能說很瞭解。我覺得很感動，那天晚上大家衝進立法院，很多香港人都在看直播，很多香港人、很多我的朋友都在分享新聞，說這個很勇敢。也有些人提到：香港會不會發生？香港可不可以這樣？大約兩個月之後，六月有一群香港的示威者（雨傘是九月），他們反對政府發展一些地方，他們想衝進香港的立法會；政府每星期五開會，他們就每星期都包圍香港立法會一次。好像第一個星期他們是成功衝進去的，我也在裡面、我在拍。大家也在想會不會變成台灣太陽花那樣，成功的佔領呢？但是沒有太多人參加，而且香港的保安很厲害，就沒成功。

之後他們連續幾個星期一直有人去，每次開會的時候，都有人在外面衝撞立法會，但都不成功。那個「反東北集會」是六七月的事，然後九月就發生雨傘了，我覺得香港也挺厲害的，雖然衝不進立法會，但也衝到街頭嘛。

我想台灣的太陽花是個很大的範例，就是人民可以做什麼，佔領這個念頭可能從那裡出來，戴耀廷之前也有說過「佔領中環」。但是如果說用年輕人、學生的力氣去佔領一個建築物、一個政府很重要的機關，去要他改變一些東西。對我來說，我的念頭不是來自戴耀廷，而是來自太陽花。

雨傘的時候我還小，18、9歲，很多東西也不太瞭解。但是這一兩年我身邊很多朋友開始研究歷史，因為雨傘失敗之後大家挫敗感很強。大家都說要做一點事，改變一下自己，很多人都去讀書，讀跟歷史、民主進程有關的書，很多人讀台灣民主發展的歷史，不是在大學裡讀，是平時自己在看書。

香港大學學生會很喜歡邀請台灣的學者來香港，講身分認同、怎麼建立國家。我看台灣歷史，好像你們六十到八十年代的白色恐怖，可能就是香港之後會發生的事；那一代的台灣人很敏感，怎麼逃避那些警察、戒嚴的時代。我喜歡看那些故事，我覺得很感動、很勇敢。

我就在想，香港人會不會有一天也有這份勇氣去做一些東西？當然香港現在的政府是好過當年的國民黨，他們沒有殺人、也沒有一直打人。但可能會變差，可能十年、二十年之後，香港會變成台灣白色恐怖的狀況，那個時候香港人有沒有這份勇氣呢？

我看台灣歷史過去一百年，怎麼被人殖民、慢慢找到自己的身分認同，怎麼為了自己的國家、自己的民族、自己的認同去抗爭。到現在好像有個比較好的結果，有民主有國會、有比較好的新聞言論自由，在我看來是個好的結局。我會想，香港要多少年才會變成這樣？

例如幾星期前端傳媒的一個報導，我看了覺得挺感動的，不知道是真的假的。他調查：如果中國和台灣開始打仗，台灣有幾成年輕人願意當兵，好像挺多年輕人願意。我覺得現在很多香港人沒有這份勇氣。香港跟中國打仗，很多人會立即離開，投向中國的懷抱。很多方面，台灣是個好的範例。

我知道台灣還有很多社會問題，但我是外人，我只會看到好的一面。我希望香港會變成這樣。

香港和台灣影像創作現狀

詹：你有說你不排除劇情片創作，影像創作也會是你繼續走的路。你會擔心你在政治立場上表態，影響你拍電影的機會嗎？香港的影像創作者是否受香港政治影響、是否會被迫表態？說故事的題材和自由有沒有因此受限？

林：我還沒講到戲院。我們找不到香港的商業戲院去播《地厚天高》這個電影。這是很可惜的，我不談內容、不談價值，只談錢。我的電影在香港是會賣的，我做很少放映，我每次一開賣，很快就賣完。如果從商業角度去看，如果它真的有那麼多人想看，我們拿去電影院，電影院會賺錢的。

戲院他們有選擇，選擇我不賺這個錢。香港法律理論上有言論自由，沒有一個法律說你不能拍香港獨立的電影，所以我也相信戲院的大老闆，他們做幾百億的生意，才不理下面某間小戲院會不會播這個獨立電影。我覺得是中間的人自我審查，他們怕老闆不喜歡，他們幫老闆擔心，但老闆根本沒有說擔心。我覺得是這樣的現狀。政府還沒搞到你，你就自己搞自己。

香港最後一個港督彭定康（Chris Patten）說：他不是怕香港自由會被北京拿走，他怕香港的自由會在香港某些人手中慢慢被拿走。就是自己弄到自己。我也是很無奈，我拍電影是想讓我的故事打動最多的人，怎樣才最容易傳播。商業電影院是一個很好的管道，但現在做不到。沒辦法啦。

我沒有想太多關於未來的東西，因為我拍《地厚天高》以後，一路以來都有一些其他的東西，是蠻好的學習機會。如果之後要拍很商業的作品，我對這些沒有太大興趣。我還沒有遇到一個很大的計畫，因為我從前拍的電影都是比較小的計畫，不會上到大陸，所以都沒有太擔心。再之後我就不知道，不需要現在擔心，可能幾年之後香港會變，中國發生什麼事我不知道。

我覺得《地厚天高》為我帶來許多機會，例如有機會做大一點的計畫，也讓我認識到比較厲害的人，讓我跟他學習。我聽過一些人跟我說，你小心一點，不要說這麼多，不要拍這些電影。我沒有在想這些。因為我覺得：這麼多人留意到我，就是因為我拍這些題材。香港很多人拍愛情片，但我沒有他們拍的那麼好。

所以現在我有很多機會，都是我拍這些題材給我的。很難說我因為它我沒有了什麼機會，我看不到這些。但幾年之後你問我，那時可能我寫很多劇本都被電影公司拒絕的時候，我可能告訴你不一樣的答案。但現在是2018年的5月，我還不知道。

詹：不曉得你對台灣影視產業的瞭解多不多，現在狀況是，有很多導演或演員因為台灣市場變小，要往中國發展，變得被迫或自願說我是中國人。想知道香港狀況如何？或者這是否變成香港工作者有意識且感到緊張的事？

林：我聽過這些，我覺得香港有的。但是香港上一代很多很著名的導演已經主動去了。我覺得香港那些電影界人士很多是主動表態，可能內地人不太清楚香港獨立的議題，沒有人問他們。我知道他們一定會問台灣人台灣獨立怎麼看，香港比較沒有。

他們好像還沒有很刻意的問香港人。但是已經有一些比較敢言的香港演員，例如杜汶澤、何韻詩、黃耀明，他們很有才華，但是都不能去內地工作。我覺得對內地觀眾是一個損失，他們是很好的演員和歌手。

我不知道會不會有一天，他們用同樣的方式對待每一個到內地工作的香港演員。雖然很多香港演員他們沒有公開說過那些理念；我看他們facebook和Instagram，他們在答其他問題的答案，或是我認識他們，我知道他們怎麼想的。

有一些演員可能因為他們比較敢言，他們在香港也挺受歡迎，也會有人找他們拍廣告、拍電視劇，當然他們拍的東西可能就不會去大陸。但是現在不是香港每一套電影、每一套電視都會去大陸，去大陸也很麻煩。

我覺得你說的那個情況總有一天會到香港，但是現在還沒有。

詹：這其實蠻有趣的。假設政治情況來說，香港會覺得比較悲觀，覺得中國的威脅比較近。但是在影視產業，就你描述的香港來比較，反而台灣比較受中國影響。這其實是另外一種對比，我們的政治好像比較自由，但是我們的影視產業，現在情況是，幾乎每一部要進入中國市場都得經過一些審查。

林：我也不知道為什麼，你這樣說也很有趣。可能香港電影比較早進去中國，很多從前在香港很出名的電影導演，他們很早就去大陸拍，他們本身在大陸有知名度，或者他們已經不拍香港電影了，已經拍大陸電影。香港電影和中國電影的界線，比較模糊。因為很多香港電影是合拍片，其實有中國資金，但是他拍出來港味很重，在香港還是很受歡迎。

反而有些電影合拍片的感覺很重，它是拍得很好、有很大的資金、技術上很好，在台灣票房不錯，在中國可能不算好，但還有一兩億，在香港就很少人去看。雖然它也是比較香港的主題，因為外型太合拍片了，香港人反而沒有什麼興趣。

另外像許鞍華的電影《明月幾時有》，表面上是說共產黨在香港打日本人，很多人以為它在講中國主權的電影，但其實內在是講香港人怎麼去鬥爭、怎麼去反抗權力。

詹：所以可能香港比較早跟中國接觸，如果想講一些香港主題，反而用比較內化的方式講。

詹：再來想問，你未來有什麼創作計畫？

林：我在寫一個短片的劇本，下半年有個短片比賽，這跟政治沒有太大關係。想做一些政治或紀錄片以外的東西，不是怕什麼政治打壓。只是我真的做政治題材很久了，想試一些新東西。

詹：《地厚天高》還預計到哪裡放映？

林：好像也有報其他影展，但是還沒有消息。我讓我的製片處理，所以我不太清楚。在香港也會繼續播，一直都是一些比較獨立的藝術場地，不是很商業的。

《地厚天高》獲得的回饋

詹：香港觀眾對你的紀錄片有何反應？你曾經說過，你的作品有時被認為是在神化梁天琦，但你自己反而覺得你是在刻化梁天琦的負面形象。你也曾提過，許多戲院拒絕放映這部片。目前這部片在台灣和國際上，獲得什麼回應？

林：我喜歡聽觀眾怎麼想，但是我是讀比較文學出來的，我很相信一套理論，比較文學的學生第一年的第一課，就是說：作者已死。我很尊重每個觀眾對我這個片的看法，我不會說你這個看法是錯是對，我嘗試理解為什麼他們有這個想法、為什麼說我神化他。

我不能說我不同意你這個想法，我只能說這不是我的原意。但是你如果看完電影有這個意見，我尊重你。這證明你有思想、你有花時間去分析我的電影，我已經覺得很滿足。

電影出來之後有很多不同的反應，有好的有壞的。有的說技術上，剪輯、拍攝是有很多東西可以改善。但我比較開心或比較感動的是，這樣說好像很庸俗，觀眾感動，我也會跟著很感動。因為我這個電影做得很久了，一年多、兩年，很多主題我在剛剛接觸梁天琦的時候會想，這是很感動到我的東西，我做了一年半之後我就忘了，變成我工作一部分。

但是觀眾每一次去看都是第一次去看，都是新的體驗，所以他們感受到我幾個月前、或是一年前所感受到的東西，或者他們瞭解我想給他們的訊息。我覺得這個對我來說是很大的鼓勵。所以我想這個電影能連結人們。

梁天琦是香港很特殊的一個例子，大家不會像他一樣要坐十年牢，會給政府打壓，不會成為香港獨立的人物。

但是梁天琦經歷的掙扎，他曾經有個夢想，他的夢想在了解原來世界很殘酷之後就破滅了。或者我拍的過程裡，他慢慢了解這個現實社會，他認清這個社會原來很黑暗，原來人生很黑暗的，他怎樣反應。這些是我想說的東西。我覺得這些是比說政治、說香港本土派更加有意義的。

這些主題你不需要認同他的政治理念，你也能感受到。有些觀眾去我的電影之前，可能覺得自己跟梁天琦沒有關係，甚至很討厭他。看到這個電影之後，或許會覺得梁天琦跟自己很相似。大家也是同樣的人，大家也是曾經有過理想。我的電影建立了這份連結，對我來說也很珍貴。

蠻多觀眾跟我說過類似的話，他看完這個電影之後被打動了，在想一些人生、理想和夢想的主題。這是我想說的東西。我不太期待觀眾看完之後會對港獨、對本土議題有什麼很深的理解，但是我覺得現在蠻多觀眾，看完之後跟我說，他對人性有很多理解。

詹：我好奇的是，你為什麼想從普遍的人性來講故事？通常處理這種主題很強烈，好比說港獨或社運等現實問題，不管是紀錄片或劇情片，大家首先會看到事件，可是你為什麼想從人性談？是跟你讀文學有關？或是你對於說故事這件事有執著？

林：可能有關。我剛說，對我來說很有緣分的時刻，就是梁天琦打電話跟我說：「我跟你說的是一樣的（一樣有陰暗憂鬱的另一面）。」他跟我說這些事，我很受那通電話所打動，我覺得這些東西既然能打動到我，就能打動到我的觀眾。

我的直覺告訴我，這些東西他跟其他記者不會說，他在其他場合也不會說。我不拍這個主題，這樣的東西就沒人知道。我覺得這很有價值。

還有一點就是，如果我說港獨、說政治，我一定會有我的立場在裡面，你挑這麼小的處理方式去說，你只能接觸到一部分觀眾。這部分觀眾可能本身就是香港獨立的支持者，真的對政治很有理解，他看了會很高興，可是這些沒有意思。

我覺得我這樣拍，對政治不同立場或本身不喜歡香港獨立的人，他才願意去看，我才能把梁天琦這個人，不只他的理念，帶給這些人。我覺得不只傳播能力更加強，如果我拍的電影很聚焦在他的政治理念，那我現在在台灣或播給外國人看，他們不知道香港的背景是看不懂的。但我拍他彈吉他、談夢想，這些很容易明白。

一直以來，我工作、操作的方向都是從一個很政治議題的角度，因為我做新聞。後來我拍的第一個短片是說雨傘運動，我慢慢開始對人產生興趣多過對議題產生興趣。上個電影《未竟之路》也是想從個人的角度看整個香港的事情，所以我拍兩個年輕學生怎麼面對社會運動的失敗。到《地厚天高》我更加聚焦在個人，只有一個人，看他的那些事件，看他的內心怎麼面對這個世界。

有些人在香港說我特意的去政治化，我明白他為什麼這樣說，因為我做剪接的時候特意拿走一些他分析香港政治環境的東西，我覺得跟我的主題沒有關係。

梁天琦這個人，為什麼他要面對這些東西，為什麼他有這些情感，這些也都是政治。甚至我在香港我拍愛情故事，我在香港拍黑幫的，都離不開政治，社會就是政治。

結語

詹：最後有什麼話想對讀者說？不只是對台灣的讀者，還有世界各地的讀者。

林：我知道梁天琦在香港以外知名度不高，因為他不像黃之鋒，他不太受注目。我想透過這個電影讓別人知道，香港在發生什麼事。

香港這個城市看起來很富有很繁榮，但在裡面生活的人是怎樣想？香港的年輕人不是那些TVB電視劇演的那些，也不是電影演的古惑仔那些人。而是在為自己的夢想和理想，還有因為社會環境搞到你的理想也破滅、在這個環境掙扎生存的人。我想讓人們知道。

這個不只是《地厚天高》，我想拍一些能代表2018年、代表現在的香港，特別是年輕人的故事。我覺得香港的電影和流行文化都很離地，很多都是說一些不能很代表現在的東西；我很喜歡從前的香港電影，八九零年代那些，例如《秋天的童話》、《甜蜜蜜》，它也不是特別說政治。外面環境變化很快，但是裡面的人怎麼去面對和適應這個轉變，有一些這樣的電影，它還是很商業化很多人看，也不是很偏激。我覺得主流需要這樣的影片，說2018年的香港是怎樣。

本文經破土（New Bloom）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航