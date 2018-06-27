會說幾句阿語，阿拉伯人瘋狂稱讚到你都覺得尷尬

在阿拉伯世界生存了一段時間，默默地就會發現，哇，明明就是地處世界兩端的地區，但有些阿拉伯人的習性跟台灣人還真是相似，常常讓人覺得又氣又好笑，但同時也親切感十足。

對外國人非常有好奇心

之前在台灣有外國友人來訪，帶他造訪台灣各處著名的景點和小吃，不過所到之處，最常遇到的狀況，就是大家都對我這個明顯是洋人臉孔的朋友非常好奇，紛紛投以關愛的眼神，然後開始展開身家調查，通常是以「你從哪裡來啊？」、「ㄟ~中文講得不錯ㄟ」（如果剛好是會講一點基本中文，如謝謝之類的）、「齁~你們______（某國家）那邊我也有去過捏。」總之，只要是非亞洲面孔，在台灣都會非常受歡迎。

不過來到阿拉伯世界，同樣的場景有如昨日再現，但卻是換成東亞臉孔成為最能引起大家好奇新的長相。畢竟在阿拉伯世界，東亞臉孔還是相對少數，所以當你坐計程車、小攤販買東西、超商買菜的時候，也同樣可以感受到各種關愛眼神投射過來，再加上現在阿拉伯世界也是韓流當道（沒錯，阿拉伯世界也十分哈韓），甚至有人會要求跟你拍照，瞬間有種自己是宋慧喬的錯覺。

不吝於稱讚別人的語言能力

就如前面所說，台灣人通常都很樂於鼓勵會說中文的外國人，因此即使只是一些雞毛蒜皮的生活小對話，例如「多少錢」、「謝謝」、「你好，我來自_____」等課本第一課對話，大家也都會散發出讚嘆的神情，我想原因是我們都希望以鼓勵的方式當作稱讚，而且跟外國人的生活連結過少，所以要趕快在對話中抓住一些值得發揮的話題，不然會尷尬不知道要說什麼。

不過，類似的場景也發生在阿拉伯世界。一般來說，如果在學校不要太混，然後又在阿拉伯世界生存一小段時間（約莫三個月），一般生活基本對話都可以招架得住，例如跟小販討價還價（基礎數字能力）、跟計程車司機爭執（基礎罵人字眼）、水煙店跟店員哈拉（基礎足球知識），不過通常對方就會投以非常佩服的眼神，並且瘋狂的稱讚你的阿語能力，稱讚到你都覺得尷尬。

社群媒體中毒

感覺近十年來生活最大的改變之一，就是社群媒體徹徹底底席捲了現代人的生活，常常起床第一個開的網頁不外乎就是一些F或I或Y開頭的網站。在台灣，很多無聊的時刻，例如搭捷運、公車、排隊，大家的休閒就是滑滑社群媒體，看看小學同學最近在幹嘛，如果多人聚會，一定要拍團照上傳打卡。

在遙遠的阿拉伯世界，年輕人同樣也中了社群軟體的毒，大學生最愛做的事情跟我們沒什麼兩樣，就是坐在學校路邊滑手機，或者兩三個好友約出來喝咖啡，一人點一台水煙各自沉默地滑手機。

記得以前跟阿拉伯朋友出門，有時候甚至是高達十幾二十幾個人一起出門，到最後一定要來一張大合照，而且朋友圈裡總有一個人非常擅長自拍，非常高超的把全部的人都拍進一張照片裡面，然後上傳FB，在心裡不禁讚嘆阿拉伯年輕人的自拍功力不亞於台灣網美。

本文經學阿語授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航