正常老化引起的記憶問題，和不正常的差異在哪？

文：陳怡蓓

出門前花了半小時才找到鑰匙？想不起昨天遇到的老同事名字？明明是常走的路卻突然迷路找不到方向？相信大家都曾有過類似經驗，有時還會連續發生，年輕人常不以為意，但對年長者不免會焦慮：難道我得失憶症或已經是失智症候選人了？深呼吸一下，我們來看看專家怎麼說！

最近波士頓大學醫學院神經學教授Andrew Budson出版了一相關著作（Seven Steps to Managing Your Memory—What’s Normal, What’s Not, and What to Do about It），說明到底何時才真的該擔心。所有的記憶喪失都跟正常的老化有關，也可能發生在任何人身上。現今我們生活在一個隨時需處理多個任務的時代（一邊開車一邊講電話或一邊放鑰匙一邊想等下上班的事），注意力容易分散，這也造成在形成和回想記憶時常常不夠專心，導致上述的現象發生。此外，記憶問題也常出現在藥物副作用或維生素失調等很容易改善的情況，所以真的有疑慮時可以趕快找醫生，不要隨便嚇自己或別人！

或許有些人會利用腦力訓練遊戲來預防阿茲海默或失智症等記憶相關疾病，例如數獨及填字遊戲，Budson教授明確指出這並無科學根據。如果覺得遊戲有趣當然可以繼續玩，但若想著「可以改善記憶」、「強迫自己或別人玩」，那可能就沒必要了。其他書中重點如下。

正常和不正常的記憶問題差異在哪？

正常老化引起的記憶問題包括需要重複多次才能形成記憶，可能需要較久的時間才能喚回記憶，或需要一些相關的提示來協助。重點在，一旦記憶形成了，多花一些時間或多給一點提示，還是有回想起來的能力。若是疾病相關的記憶問題，就算給了再多提示還是徒勞。但就算是疾病相關的也不代表得了阿茲海默症，也有可能只是藥物副作用可以很簡單就改善。

增強記憶的神奇療法？

有氧運動，就是這麼簡單又普通！任何可以讓呼吸加快心跳加速的活動都會釋放腦成長因子（brain growth factors），促進新的腦細胞形成。Budson教授建議一周至少五次每次至少30分鐘，但這只是最低標準，多多益善。簡單的快走（Brisk walking）就能達到增加記憶的功效，在公園和三五好友邊閒聊邊快走，免錢又愜意，何樂不為？

Andrew Budson也強調，雖然有氧運動並不能阻止記憶相關疾病發生，卻能減緩它。此外，擁有社交活動和正面的生活態度也有幫助，因為對生活保持樂觀的人，一般都比較會照顧好自己。

地中海飲食有幫助嗎？

地中海飲食為以蔬果、魚類、橄欖油、全麥及堅果類為主並搭配紅酒的飲食。雖然地中海飲食的助益尚未獲得全部科學家的認同，大部分人採正面態度且沒發現其他副作用。其中的機轉可能為，藉由降低獲得中風的機會間接預防記憶問題。簡單來說，地中海飲食是可以採用的！

睡眠有幫助嗎？

睡眠與記憶問題絕對有相關！最淺而易見的是，睡不好就容易覺得累，覺得累就不可能好好的形成記憶。科學家也早提出，短期記憶是在睡覺時轉換成長期記憶，如果沒睡夠就等於阻止長期記憶的形成，也就更容易忘記事情了。

記住別人名字的好方法？

無論對正常人或早期阿茲海默症病人，記住別人的名字都是個挑戰。Budson教授建議可以在第一次聽到對方名字後重複一遍並找出關聯，也就是為自己創造出一個「提示」。例如對方說：「Hi，我是阿登！」可以馬上再重複一次：「Hi，阿登！很高興認識你！」，然後把阿登和以前MSN的提示音「登登登」或「阿登的頭型長得像燈泡」做個聯想，以此加強記憶。

記住事情的好方法？

Budson教授麾下的研究中心證實，若在做事的當下比較專心，有助於形成記憶（下次做事時有人在旁邊碎碎念，就拿出這說法請他們安靜吧！）。此外，如果有真的很想記住的事情，可以像記名字一樣創造出和自身經驗相關的連結。對健康的年長者或有認知問題的病人，運用想像力也有助於病情改善，例如對方的名字叫「乘風」，可以想像有很多風環繞他周遭的畫面來幫助記憶。

對阿茲海默症保持樂觀

對疾病進程及療程的暸解，能幫助病人生活在原居住地更長時間，再加上運動、飲食、上述提到的記憶方法及家人朋友的協助，都有助於病情。且如今已有越來越多新療法上市或進入臨床試驗階段，其中大部分都能成功減緩病程。病人整天在家擔心並孤立自己，對改善疾病沒有任何幫助，也無需害怕他人發現，阿茲海默症就和高血壓一樣都只是一種病，若朋友因為你得病而疏離，就和其他人生上的失意時刻一樣，或許他們並不真的是你的朋友。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航