唱日本旋律的韓國「木頭人」（上）：「內鮮一體」讓遊戲也帶有殖民色彩

不知道大家是否還記得，小時候常玩的遊戲「木頭人」呢？也就是一群小朋友，大多以猜拳方式來決定誰當鬼，猜輸的人得頭靠牆壁或樹木，喊「一二三木頭人」，或是數字「一到十」，之後馬上轉頭看一下身後的人，是否有無亂動，若有人亂動或搖晃，則淘汰被鬼俘虜，此時人質得牽著鬼的手，等待他人救援。

被俘虜的人質數超過一人的話，淘汰後都得紛紛與前位被鬼俘虜的人質手牽手，等待救援，而其餘存活的人，就在大家約定好的距離（遊戲空間不拘，但大多是在音量可聽見的十幾公尺之內），急跑急停地往鬼的方向前進，看誰先摸到頭貼牆壁的鬼，抑或準備救人時，得必須要切斷鬼與首位人質的手，之後馬上向四方逃竄。當鬼發現俘虜被救走後，得趕緊喊一到十數字，再加唸「一二三木頭人」後，所有的人就不能再跑或亂動，否則犯規出局，輪他當鬼。

這時當鬼的人可要好好觀望一下停在四處的人們，選擇一位離他最近的人後，跳三步，看是否能夠碰觸到他，若成功順利碰觸到鬼所指定的人，則換人當鬼，失敗的話，則還是由原先當鬼者繼續當苦主，進行下一輪遊戲。

當然，遊戲過程中，若無人成為鬼的俘虜時，且鬼又在幾次轉頭後，就被人觸摸到身體的話，遊戲便要重來，由原先的人繼續當鬼。

韓國當地也有這樣的遊戲，玩法也大同小異，而且我們也還不陌生呢！因為時常出現在韓流大眾文化內的韓劇或電影內，有趣的是如同唱著「你要躲好喔，我看到你的頭髮了，你要躲好喔，老虎將軍要出去抓你了！」的捉迷藏（술래잡기）遊戲一般，充滿「音樂性」，而韓國木頭人遊戲歌曲內，首句歌詞即是：「無窮花的花朵已經開了！」（무궁화 꽃이 피었습니다）

眾所皆知，無窮花又稱木槿，為大韓民國的「國花」外，當地使用無窮花木槿的圖樣及文字也不少，如同1984年開始運駛的韓國票價低廉，幾乎每站皆停，類似台灣區間車的火車車名就叫做「無窮花號」（무궁화호）；又如同韓國愛國歌（애국가，國歌），裡面也有無窮花意象—「無窮花，三千里，華麗江山」（무궁화 삼천리 화려강산，譯為「華麗江山三千里，無窮花遍野盛開」）。

甚至，台灣人以「幾顆星」來評價飯店等級方式，韓國人則是用上幾枚「無窮花」來評價呢，如飯店有著五朵無窮花（標示底色為金色），則為特一級（五星級），而同樣有著五朵無窮花（但標示底色為綠色），則為特二級（四星級），之後枚數陸續往下減，四朵無窮花（標示底色為綠色），為一等級（三星級）飯店，三朵無窮花（標示底色為綠色），為二等級（二星級）飯店，最後則是僅有兩朵無窮花（標示底色為綠色），為三等級（一星級）飯店等。由此看來，木槿無窮花在韓國人日常生活經常可見，連在木頭人的遊戲內，也沒有缺席。

韓國人在玩著「木頭人」遊戲時，當鬼的人總是唱著「無窮花的花朵已經開了！」的歌詞旋律，其實也是有其歷史故事在其中——就當地有兩派說法，第一種主張，即從歌曲音樂性分析起，認為朝鮮半島上小孩子，玩著木頭人遊戲唱著此首歌，是源自於日據時代（1910-1945年）日本人殖民朝鮮半島所引進的，因為就其旋律來說，跟日本當地玩此遊戲唱著「だるまさんがころんだ」（不倒翁跌倒了）相同，如果對日本電影有所涉獵的朋友，一定對2014年上映的獵奇性電影《要聽神明的話》（神さまの言うとおり）印象深刻，裡面即有一齣橋段，便是教室內出現不倒翁跟學生玩著木頭人的殺人遊戲，而當不倒翁在獵殺學生時，它也是邊唱著這首〈不倒翁跌倒〉的歌曲來進行。

除了旋律相同之外，也有人從韓文歌詞「字數」與日語歌詞相等，都是10個字此點，更加肯定此遊戲應是源自日據時代，所殖民過來的遊戲。

的確，若考量到當時日本帝國統治殖民朝鮮半島那一時期，在島上跟朝鮮人倡導著「內鮮一體」（내선일체）方針而言，不管是有意抑或無意，（殖民）文化的交流是難免的。

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儘管我們可以看到日本帝國是採取兩面手法，一邊給棍棒，如1940年日本人在朝鮮實施「創氏改名」政策，表面是提倡「與日本人平等」，帶領朝鮮走向近代化，但實際上日方為了治安上統治考量，也希望朝鮮人改名時，能夠取一個讓人一看便可知道是朝鮮人的姓名，好維持日朝雙方位階，從這點即可象徵性地看出日方統治者本能。（註）

此外，又如同1910年8月22日，日韓簽訂合併條約前夕，日方在早上大力宣傳，此舉是為了朝鮮國運、讓朝鮮脫離各國勢力獨立，但當天日方為了防止當地可能發生的動亂，已在首都街頭部署重兵，嚴格監控新聞媒體，且在條約簽訂之前，也已經大動作地規模掃蕩各地反抗勢力，阻絕任何可能引起動亂的要素。

進入殖民統治之後，日本政府對朝鮮的嚴格態度，若比較起當時殖民台灣則是有過之而無不及，因為朝鮮在成為殖民地前，就已經是個獨立國家，民族認同也早已萌芽，當地對抗外力想必非同小可，但又如何？日方配置大量憲兵，且由他們兼任警察職務，權力一把抓之外，負責殖民事務朝鮮總督一職，也全部由軍人背景人事出任，強硬軍事風格明顯，不似台灣還曾有過文官總督呢。

而在另一方面，日方也給朝鮮蘿蔔吃——早在日本覬覦朝鮮半島前，就曾提倡過《日朝同祖論》（일선동조론），除從最基本的兩國所使用的語言角度出發，認為日本語與古朝鮮語出同一起源，判斷兩國同源外，又如同江戶時期的儒學學者新井白石（1657-1725年），曾說過：「我的先祖來自馬韓（朝鮮半島的部落聯盟）。」涉及日朝同源發言，爾後也有為數不少的學者跳出來，陸續主張日本與朝鮮來自同一民族，逐漸強化與正當化「征韓論」，作為日本師出有名出兵，佔領朝鮮的理由。

除了語言、祖先外，也有日本人從「建國神話」來主張日朝同源，如同金兩基於《當日本人遇到韓國人》一書內提到，日本人認為朝鮮歷代王朝始祖都創立了天孫家譜，特別是新羅時代（前57—935年）王冠可佐證，因為王冠前方裝飾為樹叢狀，側面是鹿角，認為紀錄下天神通過樹木從天而降的傳說外，也藉此視之為天孫的證據。再往前推，古朝鮮開國始祖壇君之父（神），也同樣是利用神壇樹從天而降，這與日本伊勢神宮的神體（阿瑪體拉斯）是日本人心中的大樹，以及伊扎那基・伊扎那未（神仙）們繞御柱而產出眾神與疆土相似，因此推斷兩國都有天孫降臨的同類神話，共為同祖同源，最終造成內鮮一體洗腦教育。

當然，我們就歷史發展來看，可見當初作為統治者日本，以近乎牽強的理由，試圖打造出日朝同源、內鮮一體的氣氛，而這樣的遊戲會被殖民到朝鮮半島也就不意外了。

然而，我好奇的是，此遊戲是「有意」被殖民到朝鮮半島的嗎？抑或是「無意」的文化交流呢？