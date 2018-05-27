15件事帶你認識日本鹽顏男代表——坂口健太郎

文字：Eachen Lee、Tony Lin

#01：模特兒出身

從小愛惡作劇的坂口健太郎，在19歲時鼓起勇氣將履歷投到日本男性雜誌《MEN'S NON-NO》，成功獲選為該雜誌的專屬模特兒。出眾的外貌與183公分高䠷的好身材，讓他從內頁模特兒躍上雜誌封面。上一位成為雜誌封面人物的專屬模特兒是20年前的田辺誠一。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 14 日 下午 9:08 張貼

#02：鹽系型男代表

何謂「鹽系」呢？那就是像鹽一樣簡單樸素，最重要的是臉要乾淨，靠著清新透明的氣質取勝，坂口健太郎在2013年成為在日本掀起話題的「鹽系型男」代表，不只外表符合標準，連穿著品味都走樸素清新的風格。

#03：「小栗軍團」成員之一

知名男星小栗旬領軍型男友人的「小栗軍團」在演藝圈無人不曉，在小栗旬的主約下，時常一起喝酒聊天，成員包括坂口健太郎、綾野剛、山田孝之等人。三五好友們除了會聚在一起討論演戲，還會時常與店裡的客人互動，舉止非常親民。

#04：怕燙的貓舌

坂口健太郎是出了名的怕燙，這種舌頭如貓一般敏感的人被稱為「貓舌」。儘管怕燙，愛吃的坂口健太郎每次看到食物還是大口大口吃，敏感的舌頭卻抵抗不了塞進嘴裡的熱食，因此吃飯常常出現吞進去也不是，吐出來也不是的尷尬表情。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2014 年 5月 月 10 日 上午 5:52 張貼

#05：「蛋」的愛好者

稍有關注坂口健太郎的人都知道他對蛋有著莫名的熱愛，據說每次拍戲放飯時，他第一件事情不是去領便當，而是將藏在包包裡的水煮蛋拿出來吃。蛋對坂口健太郎來說可是每日的必需品，也是他每天早晨去便利商店必買的東西。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 9 日 上午 4:59 張貼

#06：最愛歷史小說

受到母親的影響，坂口健太郎涉略各種類型的書籍，其中他最愛的就是歷史小說，而且對戰國時期的歷史故事特別鍾愛。

#07：曾經來台灣拍攝過寫真集

2015年為了寫真集《坂道》，坂口健太郎曾私下來台進行拍攝，事後坂口健太郎一直很想再找機會拜訪台灣，但總因工作無法成行。這次坂口健太郎為了宣傳新戲《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》來台兩天一夜，也讓台灣成為《今》劇走出日本宣傳的第一個亞洲國家。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2015 年 10月 月 13 日 上午 5:07 張貼

#08：心目中的理想型

在節目上，坂口健太郎被問及心目中的理想型時，他說他喜歡女生戴著草帽、穿著白色連身裙，站在海邊被微風輕輕吹拂的畫面。另外他對外表沒有特別的要求，只要不比他高就好。他覺得兩個人相處最重要的是能毫無遮掩的展現自己最真實的一面，相處上能夠很輕鬆、不拘束。

#09：走到哪，睡到哪

大家千萬不要以為坂口健太郎是因為近期舟車勞頓，所以隨時隨地都能睡，他的這項技能可是打小培養的。這項技能常使他在學生時期時常坐車坐過站，因而鬧出不少笑話，也讓爸媽常常提心吊膽。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 25 日 上午 3:13 張貼

#10：校園人氣王

不只時常睡過站，坂口健太郎讓人傷腦筋的還有忘東忘西的個性，不過這點也讓他在幼稚園引人矚目，加上調皮搗蛋的個性，很快就成為班上的風雲人物，吸引不少女同學的注意，據說還收到許多告白巧克力。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 12 日 上午 6:12 張貼

#11：轉戰戲劇

2014年坂口健太郎以電影《365平安日：幸福的呼吸》開始他的演員生涯後，立刻收到許多拍片邀約。《海街日記》、《女主角失格》、《與妳的100次愛戀》一再證明他的演技，進而於最近上檔的日劇《信號：長期未解決事件捜査班》擔綱主演，開播後收視率屢創佳績，頗受好評。

#12：自曝最愛電影

坂口最愛的電影是吉卜力系列電影的《風之谷》，他更自曝《風之谷》女主角「娜烏西卡」是自己的理想型，自己從小就愛上她了！

#13：挑戰多元戲路

多演出聰敏、文藝美少年角色的坂口，被問到接下來最想挑戰的角色類型時，幽默表示：「接下來我反而想挑戰『用肉體決勝負』的角色，例如超有男子氣概的格鬥技男子。」他更敬業地說道：「只要是為了戲劇，要我胖到100公斤或是瘦到30公斤，我都沒問題！」，喜愛歷史的他也提到自己接下來最想演出「古裝動作戲」，現場更生動擺出揮動武士刀的架勢，率直又可愛。

kentaro sakaguchi（@sakaguchikentaro）分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 8 日 上午 4:13 張貼

#14：揭露真實性格

坂口在這次記者會上大玩「台灣美食心理測驗」，從牛肉麵、珍珠奶茶、小籠包、魯肉飯、茶葉蛋、臭豆腐等眾多台灣美食當中，將「魯肉飯」選為他最想吃的台灣美食，而心理測驗的結果顯示他是一個喜歡幫助別人，但十分害羞的人。他聽了馬上點頭如搗蒜，大呼：「超準！」他更進一步說道：「其實我是個喜歡引人注目的人，但一旦大家真的都在看我，我反而又開始害羞了起來。」

#15：台灣粉絲給予滿滿元氣

這次在台灣的三場粉絲同樂會中，台灣粉絲的熱情與用心讓坂口健太郎印象深刻，開心說道：「我從台灣粉絲的熱情中獲得滿滿的能量！」親切的坂口也對粉絲的要求來者不拒，不僅表演粉絲想看的「不良少年」，大合照時更溫柔地讓坐給粉絲，自己坐在地板上與粉絲合照！粉絲們紛紛感謝坂口健太郎為大家帶來《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》這部純愛作品，讓坂口聽到後直呼：「謝謝每位粉絲，讓我感受到身為演員的幸福與滿足！」

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷