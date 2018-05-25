待辦清單沒做完怎麼辦？劃掉它，不要延後到明天再做

每當有朋友問我：「Esor你的待辦清單會不會累積很多從前幾天延後而來的任務呢？」我總有信心的說：「幾乎沒有！」朋友很驚訝：「所以Esor你真的可以利用時間管理方法，把每天的任務都準確完成？」我說：「當然沒辦法，人又不是機器人，每天都有很多意外，怎麼可能100％把自己安排的任務都完成？」

朋友聽了一頭霧水，你說不定也覺得我在開玩笑，如果沒辦法準確完成每天任務，又怎麼可以不延後任務呢？

我並非開玩笑，而是多年來管理任務的一個很關鍵的經驗總結：

「劃掉今天拖延的任務，不要延後今天拖延的行動，而是重新拆解它，在明天排出一個全新的行動。」

雖然很多時間管理工具會這樣做：「如果任務到期沒完成，就同個任務延後到下一天，或是一直提醒你過期了！」但這或許不是一個好辦法，或者說，不是一個真正有效的辦法。

回想真實的情況，這些被「自動延後」的任務，通常都要自動延後好幾次，或是要過期好久，才會心不甘情不願，在混亂與屈就下，勉為其難地去做。

而且一件討厭的事，明天再看到只會更討厭。一件有壓力的事，過兩天又看到，只會壓力更大。如果這件事情今天沒辦法做到，同樣一件事情，明天又怎麼會更容易做到呢？

所以不是不會拖延，而是不要延後已經拖延的任務，反而是延後到明天，誤以為明天我們會更有意志力、更有動力、更有時間來完成這件任務，才讓我們更容易拖延這件任務。

那要怎麼辦？不要延後任務，而要改變行動。

下面根據我的經驗，分享五個拆解沒做完任務的方法。（今天這篇文章，建議與下面兩篇文章對照來看：「克服拖延不靠意志力，你需要這三個簡單可行技巧」、「理清4種下一步行動，替換不會行動的拖延清單」。）

1、簡單化

如果這個任務今天覺得沒時間、沒辦法做到，那明天就排出這個任務的「更簡單版行動」來做，依此類推，直到排出真正簡單到我可以做到的行動為止。

例如原本待辦清單上排了個任務叫做「設計報名網頁」，這個任務很難，今天找不到時間且不敢去做，千萬不要把同個任務移動到明天，因為只會一樣的情況重複上演。於是明天就改成排「列出可用文案關鍵字」，這就簡單多了，說不定明天就能做到。

而做到的那個時候，我們就踏出了困難任務的第一步。（可參考：如何開始一個困難的習慣與工作？）

2、具體化

如果這個任務今天在待辦清單上時，我怎麼看都沒有想法要動手去做，那明天就排出這個任務的「更具體行動」來做，依此類推，直到排出真正具體到我一看就知道怎麼做的行動為止。

例如原本今天想要「構思課程內容」，這個任務又大又模糊，今天不知道從何入手，那明天難道就知道怎麼入手嗎？於是明天的待辦清單就試著改成「製作A案例的解說模板」，具體多了，起碼知道該做什麼。

模糊的行動，是待辦清單上「看起來想做事」，但「實際上都沒做」的最大原因。這樣的行動，當然絕對不要延後到明天的清單。

3、可實現化

如果這個任務今天在待辦清單上充滿壓力，看起來過於理想化而覺得自己不可能實現，於是最後也始終沒有動手做。這時候明天就要排出這個任務的「可被實現」版本。

例如原本今天計畫要「寫5,000字稿子」，這個任務目標跟著自己的靈感多寡、專注程度而變動，於是覺得自己不可能做到，乾脆不做。這樣的計畫移到明天，有可能做嗎？不如把明天的待辦清單改成「寫兩小時稿子」。

能寫多少字我不知道，但起碼分段累計寫上兩小時的時間，是我更容易去掌控與實現的。那麼我可能就會開始做。

4、前一步化

如果這個任務在今天的待辦清單上做起來卡卡的，好像少了些什麼，於是最後沒有開始做。這時候明天就要排出這個任務的「前一步」版本。

例如原本今天排出要開始撰寫文章，但看著白紙，最後還是一個字都沒寫。這時與其等著明天靈感出現，不如把明天的行動改成「先撰寫大綱」，因為這才是真正開始撰寫文章需要的前一步行動。

如果沒先做前一步行動，又怎麼在做後面的行動時有辦法輕鬆做到呢？

5、不行動化

如果這個行動今天沒做到，或許是它在告訴我，這個行動現在不重要，所以我沒有急迫的想要完成它的心，這時候，就真的在今天與明天的清單，都把它放心劃掉吧！

不過，這個今天沒完成的任務，雖然不要繼續放入明天的行動清單，但可以放入「未來有一天再做」的清單，或是「某個專案的流程中」，等到真正該做時再做。

就像我前兩天的文章所說的：「遇到問題，才會幫你找到更好的行動」。每天的待辦清單中那些「沒有完成的任務」，其實都在告訴我們一件事：「不應該這樣安排它！它們有更好的安排方法！」

所以，這時候我們不是簡單把沒做完的延後到下一天，而是要「重新拆解這些任務」，找到明天真正可以做到的新行動。

如果能練習這個習慣，那麼不僅沒有真正意義上的拖延，反而每天都可以是一個更有動力行動的新開始，或許你也可以試試看。

想要閱讀更多相關文章的朋友，則可以參考：「20種待辦清單App軟體推薦：評論不同需求時間管理利器」、「用「135行動清單」取代待辦清單，我的一年半實踐心得」、「待辦清單不要完成就劃掉，日記不要只寫昨日反省」。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航