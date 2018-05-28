有句成語「表面工夫」，讓人覺得把表象造得精美好像很浮誇。實情是：要將表面工夫打理得細緻唯美、何其困難。腕錶面盤的巧奪天工，是絲毫不亞於機芯鍛造的曠日費時，而愛彼的面盤格紋裝飾（Tapisserie）技藝，洽為明證。

理性感性，表面真功夫

一般面盤的裝飾工藝，可略分為兩種：基礎的以壓印方式直接將紋路烙印於錶面；再進階，透過人手操作機器，將錶面當畫布、刻下幾何圖形裝飾，廣泛稱為機刻雕花（Guilloche）；而愛彼的格紋裝飾（Tapisserie）則同時兼容了感性與理性。

Tapisserie看來像似錶面聚集大量方形凸起紋飾、四平八穩，但仔細觀察，僅約3、4公分寬的面盤上，紋飾實由兩種不同紋路交織而成，需要經過精密計算，一旦拆解兩種不同紋路運行，思緒宛如跌入一方交織的空想世界，好不浪漫。令人驚訝的是：這種紋飾的幕後功臣，竟是生產自1960-1970年代、現已停產的大型古董機具，這就不得不回顧愛彼悠久的歷史了。

Photo Credit: Audemars Piguet 愛彼的品牌名稱Audemars Piguet，其實是兩位創始人Jules Louis Audemars和Edward Auguste Pigue，兩個家族的名字。

愛彼的品牌名稱Audemars Piguet，其實來自兩個家族的名稱。早在1875年，瑞士汝山谷（Vallée de Joux）中，兩位創始人Jules Louis Audemars和Edward Auguste Pigue，就已在此生產成品機芯的高級古董懷錶。

1882年，即品牌創立的第七年，愛彼製造出首枚大複雜功能腕錶，具備了「萬年曆」、「雙追針計時碼錶」與「三問報時」等複雜功能。用現代角度看可能覺得沒什麼特別，但回到19世紀，這可是用純機械方式製作的高科技技術。1892年，愛彼推出史上首枚三問報時「腕」錶，將三問機芯縮小，放進腕錶錶殼中。

在接下的百年時光中，愛彼歷任的傑出製錶師依循「低產量、高品質」的精神，陸續寫下發明與創意的新頁。時間再拉近些，又以1972年推出的皇家橡樹Royal Oak系列，成為近代愛彼設計上的里程碑，傳承至今。

Photo Credit: Audemars Piguet

Audemars Piguet愛彼製錶的百年時光中，歷任傑出製錶師皆遵循「低產量、高品質」的精神，屢屢寫下發明與創意的全新篇章。

秀外慧中，且剛毅且嫵媚

要瞭解一個人，過去是佐證；想知道愛彼的現在？新款Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶，則是現在進行式。

皇家橡樹離岸型Royal Oak Offshore（以下簡稱ROO）系列，最早在1993年登場，當時是以皇家橡樹Royal Oak系列為基礎，並加強了防水性能；來到今天，有更多女性精品愛好者，對設計外觀的要求擴及到內涵，而皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶，正為了滿足這群頂尖的消費者。

錶面上細緻的Lady Tapisserie格紋，以婉約的氣息中和了原本錶殼八角形的陽剛調，並創造出立體、柔和的對比；手錶的細節處則分別運用了精鋼、黃金或玫瑰金，既貴氣、且高雅。再欣賞錶圈鑲嵌的鑽石火光逼人，佐以錶款專業的防水性、計時碼錶功能，這不僅是一只當代工藝的結晶，更是一款佩戴上手的閃耀珠寶了。

Photo Credit: Audemars Piguet Tapisserie看來像似錶面聚集大量方形凸起紋飾、四平八穩，但仔細觀察，僅約3、4公分寬的面盤上，紋飾實由兩種不同紋路交織而成，需要經過精密計算，一旦拆解兩種不同紋路運行，思緒宛如跌入一方交織的空想世界，好不浪漫。

而一旦綜觀當代或歷史錶款，我們不難發現：愛彼除了傳承過去的製錶技術，1972年問世的皇家橡樹系列更是品味、歷史與經典的三位一體。八角形的幾何設計語彙，打破舊有思維，非圓、非方，風格俐落鮮明，這就是品味。一款設計要能維持40年始終受到玩家支持，這就是經典，而40多年來，皇家橡樹系列，以致愛彼錶本身，在特殊物料、精密製程，已至機械結構上完成了無數突破，這就是歷史。

擁有愛彼錶，擁有的不只是一件風格鮮明的高級腕錶，那更是與歷史、經典、製錶工藝的相會時光：俐落而洗鍊，內外兼具。