文：李忠憲（成大電機系教授）

首都市長在競選連任的時候，還要海選競選班底，真的讓人不勝唏噓。

會造成這樣的情況，有兩種可能，一種可能是這個市長超越黨派，完全不結黨營私，用人唯才，不分藍綠，身邊都沒有自己的人，就是大公無私，天下之才皆為我用，所以找不到自己的班底。另外一種可能，就是領導力出了問題。

放眼世界各地，無黨籍的市長候選人，雖然沒有任何政黨支持，但是一定會有一個團隊，不管是在執政體系和民意機構各方面都一定有一群志同道合的朋友，形成一個團體的力量，發揮合作的精神，超越黨派並不能當成沒有團隊的理由，強調個人化領袖條件，在政治環境裡面或許會顯得清新與眾不同，但是沒有團隊無法成就任何重要的大事。

柯文哲的個人條件有很多的優點，是傳統教育系統中的優秀學生，有積極進步的想法，也努力鞭策自己，充滿企圖心，陽光正面，所以在順勢時候可以吸引不少願意人進去幫忙，即使外界批評很多是政治上失意的邊緣人，我也覺得這個批評並不公平。可是在逆勢的時候，領導力就更加突顯它的重要性，他在台大醫院的時候沒有代理人，沒有跟他一樣是醫生等級的代理人，只有他一個手下的心腹，但她並不是和他平起平坐的同事。

柯文哲本來沒有團隊，當選之後從副市長以下到各局處首長不是借將就是海選來的，第一任市長的任期之中就不知道走了多少人，自己底下的副市長及局處首長走了，沒有得到市長一句稱讚或辛苦了的好話，往往不是謾罵就是諷刺嘲弄，這樣的表現雖然獲取許多民眾的掌聲，尤其那些長期對官僚系統不滿的人，但是同樣也呈現領導力的問題。

柯文哲是個有領袖魅力的人，他是醫生，從事傳統台灣行業的勝利者，有積極進步的想法，努力鞭策自己，自我期許高，充滿正面的能量，對於許多行政庶務相當務實，當然可以吸引大家的目光。但是柯文哲是不是一個有領導力的人，具備團隊合作條件，這個部分我覺得大家心中自有一把尺判斷他的領導力。

Photo Credit: 台北市議會影音資訊網 前辦公室主任蔡壁如於台北市議會市政總質詢

雖然很多讀者可能是醫院、企業的老闆或執行長等等，我還是厚著臉皮跟大家簡單複習一下領導力。一般而言領導力有五個條件：

建立善意和信任——領導人要激勵組織中其他人可以盡最大的努力，領導人必須對團隊中的每個人表現出尊重和關心。以身作則，自己要表現出誠信、專注和冷靜，要有抗壓性和同理心。 訊息具體——領導人聽完了建議，要明白說出你的想法，具體表達意見，用精確的語言溝通，不要留下任何令人猜測的餘地。 簡潔——簡單明瞭，千萬不要用七個字來說出五個可以表達的意思。 描述，不批評——在向他人提供自己的想法的時候，尤其是反對或負面的意見，講出自己的想法但不要批評尤其避免情緒性的字眼。 問問題，不要指導——一般人非常討厭另外一個人比你不了解事實的狀況，沒有做過任何研究，直接告訴你應該怎麼做，用問題的方式了解事情發展概況，可能的影響和採用這些解決問題方法的背後原因，建立一個可以互相信任溝通的平台。

選市長很重要的一件事情，當然是選領導力，至於競選連任還要海選班底，這樣到底有領導力，還是沒有領導力，每個人有自己的答案。

柯文哲今天的處境，不是簡單幾句「兩岸一家親」所造成的！

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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