有種父親叫做「女兒傻瓜」：貝克漢的五個家庭幸福法則

貝克漢在與妻子維多莉亞貝克漢19年來的婚姻角色中，也許不是自始自終做到最完美的老公，但就父親的角色而言，他絕對是三個兒子的最佳父親榜樣與標準的「女兒傻瓜」！

貝克漢在1997年的一場慈善足球比賽上與維多利亞一見鍾情，不久後便開始被媒體拍到兩人的約會畫面，快速陷入熱戀的兩人很快地在1998年宣布訂婚、1999年7月4號完成婚禮，這場在愛爾蘭城堡舉辦的世紀婚禮花費高達50萬英鎊（約台幣2千萬）；而在婚禮當時，急著出生的大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）已經四個月大了。

#Rules 01：樂於與家人分享喜悅

在足球場上，貝克漢是叱吒風雲的足球好手，自1996年在萬眾矚目的英格蘭超級聯賽上，技巧性地踢進致勝一球後，聲勢也隨之水漲船高。2001年已是全球知名足球明星的貝克漢，不忘讓兒子一同在足球場上感受他的喜悅，在曼聯隊贏得英超冠軍的慶祝活動中，帶著2歲的長子布魯克林在場上現身。

除了足球，也相當熱愛其他運動的貝克漢，即使在2013年正式宣告退下綠茵場，也不忘積極帶著兒子前往各項體育賽事當觀眾，一同支持他最愛的NBA球隊。

貝克漢曾在採訪中表示：「在我的職業生涯裡獲得了許多成就、達成了許多目標，但對我來說，家庭是我這輩子最大的成就。」

#Rules 02：成為家人的最佳後盾

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 3 日 下午 11:42 張貼

貝克漢的妻子維多利亞曾是紅極一時的辣妹合唱團團員，當時甚至讓在電視機前的貝克漢對MV中的她一見鍾情。在之後的採訪中他還曾發下豪語：「我要娶她成為我的妻子！」沒想到兩人最後真的攜手步入禮堂。結婚至今第19年，維多利亞轉而在時尚界成為同名品牌設計師，貝克漢也全力支持她，每場秀都到場支持。

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 21 日 上午 10:15 張貼

除了出席代言活動外，你也時常能在貝克漢的Instagram看見他上傳與維多利亞輪流或者共同花時間與家人相處。為家人做早餐如烤派、煎鬆餅對貝克漢來說可以說是家常便飯。他在某次採訪時提到：「有時候我就像家人的司機，一一接送每個小孩到學校上課，有時候時間短，我就在車上等他們下課。」

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 4 日 上午 3:17 張貼

被稱作是標準「女兒傻瓜」的貝克漢，曾花6天時間為最小的女兒哈潑貝克漢組裝3D迪士尼城堡，甚至被女兒以髮帶、蝴蝶結裝飾髮型也甘之如飴，他更大方在instagram上寫下：「某人正試著讓爸爸今天變得更漂亮。」

#Rules 03：維繫家人之間的情感

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 11 日 下午 9:00 張貼

貝克漢表示：「成為一名好父親或是好丈夫，對我來說，維繫家人之間的情感是最重要的，與足球相比家人仍然更重要，甚至沒有一件事比得上家人的重要性。」

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 17 日 上午 10:34 張貼

家庭旅遊也占了貝克漢維繫家庭很重要的一部份，貝克漢與妻子維多利亞都提及透過旅遊的過程，可以讓所有平時工作上的訊息暫時隔絕，將相處的時間全心全意保留給家人。

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 14 日 下午 11:44 張貼

貝克漢的小女兒哈潑非常喜愛迪士尼，貝克漢不只帶著她玩遍迪士尼，甚至戴上迪士尼經典角色米奇的帽子、從白天玩到入夜欣賞城堡燈光秀，再次驗證貝克漢是標準的「女兒傻瓜」。

#Rules 04：參與家人的人生重要時刻

bb（@brooklynbeckham）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 12 日 上午 10:12 張貼

貝克漢的大兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham），去年前往紐約就讀帕森設計學院（Parsons School of Design）、主修時尚攝影，根據2017年QS藝術與設計大學排名，帕森設計學院為世界排名第三，美國排名第二。

入學當天雖只有父親貝克漢陪同，2017年早些時日布魯克林發行攝影集《What I See》時，父母也都到場支持。

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PDT 2015 年 8月 月 20 日 下午 8:38 張貼

貝克漢家排行最小的女兒哈潑貝克漢年僅六歲，不只父母寵愛，三位哥哥也疼愛有加。日前貝克漢僅是發布一張小哈潑練習騎單車的背影，人氣超高的她在貝克漢的版面博得62萬次的讚數。

#Rules 05：尊重孩子的選擇

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 22 日 上午 7:54 張貼

貝克漢的二兒子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）也許遺傳到他強大的運動神經，不僅對網球有濃厚興趣，也打出專業架式。貝克漢過去曾經將3位兒子都送進網球訓練營，唯獨羅密歐打出興趣，雖不是繼承他的足球精神，但未來也許將與父親相同成為體壇的明日之星。

Cruz Beckham（@cruzbeckham）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 29 日 上午 6:35 張貼

貝克漢的三兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）則對音樂頗有天分，年僅13歲的他吉他與貝斯等樂器都相當擅長，曾發行過聖誕單曲《如果每天都是聖誕節》（If Everyday Was Christmas），母親維多利亞也時常在Instagram上傳他的清唱影片。

David Beckham（@davidbeckham）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 14 日 上午 2:47 張貼

貝克漢與妻子維多利亞兩人都曾在受訪時表示，會盡量將家庭擺在第一位，儘管感情曾經歷過不少風波，但近幾年兩人為家庭所付出的心力有目共睹，貝克漢一家才能造就出今日如此令人稱羨的家庭生活！

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷