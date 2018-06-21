不要避談「家裡沒有爸爸」，讓孩子理解他是從美好來的

收到一個臉友的來信，徵得她的同意把回信寫在這裡。

這位朋友有個和周米謎差不多大的孩子，經歷大約跟我相同，都是非婚生子，孩子沒有見過生父。發生在她和孩子身上的故事是，那天，她們一起看「爸爸去哪兒」，晚上睡覺時，孩子問她爸爸在哪裡，說他想念爸爸，哭得很難過。於是這位朋友告訴他「爸爸在很遠的地方工作，媽媽也不知道爸爸在哪裡，但也許我們可以一起畫畫寄給爸爸」，孩子才破涕為笑。

朋友說，她很自責，問我是怎麼開導米謎的。

離題：其實我常常接到類似的信，但總是在我超級忙的時候無力好好回，這時就很怨嘆臉書的搜尋和分類功能太糟，我又沒時間把過去的文章分類整理到部落格去（好想做這件事啊）。 因為我一定又會落落長所以分幾個主題來說（不知道為什麼，我的待辦事項清單又迅速成長到十個以上）。

這篇先來講「開導」，其實，我沒有開導周米謎。不管對周米謎或者對其他問我「你們家為什麼沒有爸爸？」的孩子，我的答案都一樣，就是「每個家組成的成員都不同，我們家是一個沒有爸爸、只有小孩跟媽媽的家庭，就跟有的家有阿公阿媽有的沒有一樣，就是家裡有的人不同」。

最近的新體認是：

這不是一個光靠討論就可以的話題，讓孩子看到什麼，當然，還有你怎樣解釋這些看到的現象給孩子聽。 例如說，「沒有爸爸」可以是一種負面評論（「大家都有只有我沒有」），也可以是一種狀態敘述（「我家的成員裡沒有爸爸這個角色」），關鍵不是在孩子，而是大人自己就要有那個視野看到社會中普遍存在的家庭多元形式，以及不認為「某些家庭形式就是有缺陷」。

大人的態度決定了孩子的想法。 例如說，周米謎目前可以實際接觸到的家庭形式，就包括了：有小孩的異性戀家庭、沒有小孩的異性戀家庭、父母小孩跟祖父母同住的三代同堂家庭、媽媽為家長的單親家庭、爸爸為家長的單親家庭、女同志家庭、男同志家庭、新移民家庭、繼親家庭、兩地家庭、獨居家庭、同居家庭、隔代家庭、以祖父母為首的大家族（有很多下面的分支拆開來看又是小的單親家庭）、等等。

所以第一個要問的就是，爸爸媽媽自己有沒有這個敏感度，辨識出自己身邊這麼多種不同的存在，並且能把這些存在介紹給孩子認識呢？ 對周米謎來說這些不同形式家庭的存在都是理所當然。

有一天她某個女同志好朋友，姑且稱為A好了，幫她吹頭髮，她覺得非常幸福（我會這麼確定是因為第二天她跟我說：「昨天B（另一個朋友）幫我洗澡，A幫我吹頭髮，我覺得是最棒的一天！」），就問A說：「你們家都是C（A的女朋友）幫你吹頭髮嗎？」 我們從來沒有告訴過她A跟C是一個家，她自己會觀察，並且也看穿了兩人的照顧與被照顧關係XD

第二個是，不要避談爸爸這個話題，爸爸是這個社會如此普遍的存在，身為孩子最親近的人，你不跟她談，他要跟誰談呢？並且孩子也會疑惑你為什麼閃躲這個話題，閃躲的態度，就會讓這件事變成禁忌，甚至可能是羞愧的存在。

坦然地談，不說謊，不必特別美化但千萬不要醜化，原則就是「請記得你們在一起時的美好，讓孩子理解，他是從美好來的」。 例如周米謎目前對這件事的理解是：從前媽媽很喜歡一個男生，但是有時候大人吵架會再也不跟對方見面了，所以這兩個人已經再也不見面。至於吵架的原因，現在對你來說太難了會聽不懂，等你長大聽得懂了，媽媽會講給你聽，或者你想試試看聽得懂聽不懂，可以問，媽媽就會講講看，聽得懂你就懂了，聽不懂我們再等長更大一點。

他沒有見過你，所以他是不認識你，不是不喜歡你，他不喜歡的是媽媽。至於媽媽會永遠愛你，媽媽是因為很想跟你在一起，所以才把你生下來的。 所以我想，對她而言，她自己跟「這個男生」的關連是沒有建立的，當然，只是目前如此，未來會怎樣發展還有待觀察。

但「發展」絕對都不是突然，都是過程中慢慢累積得來；通常也都是變動、不會固定不變，或者有一個「非如此不可」的終點。

周米謎唯一一次主動提起這件事，是問我：「媽媽，你以前很喜歡那個男生的時候，就沒有跟你的爸爸媽媽住在一起嗎？」 很顯然，關心的還是「我想跟媽媽永遠住在一起！」←這是她的宣稱，我都回答「可以，只要你想要，但通常長大了都會想離開家裡，離開家去做你想做的事是一件很棒的事！」

本文獲單親媽媽和她的小孩授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航