蔣介石那自古相傳的討價還價技藝，沒有人能與他匹敵

文：白修德（Theodore Harold White）、賈安娜（Annalee Whitmore Jacoby）

蔣介石也視自己為軍人，但他真正的天才展現在政治方面。那自古相傳的討價還價技藝，沒有人能與他匹敵。他能將彼此衝突的勢力玩弄於指掌間，他能把中國統一，還能保持著它的統一。如果士兵餓肚子，他便能將那些立場仍搖擺不定的將官們效忠於他，因為這些人靠著士兵的死亡和飢餓來獲利。如果他將士兵送去沒意義的戰場上送死，這是對那些敢向他挑釁的司令官的懲罰，並藉此來削弱他們的力量。

他是個政客，比起依據思想和觀念做事，他更常應用勢力解決問題。任何理念，只要和他的不同，便會被視為威脅。無論黨內或政府內，他堅持所有人都要無條件效忠於他，不管你為人怎麼誠實，怎樣有經驗或有能力，都不能少了這一個資格。又因為忠心代表著投合，蔣介石在忠臣擁護下成了聖人。按照中國的傳統看法，學者是最受尊崇的，而在中國人眼中，最高統治者便是最偉大的老師。蔣介石的公共演說開始變得有點像教師管教學生一樣。他三翻四覆地說：「要忠心、努力學習、努力工作、愛你的國家。」所有國家大事都由他決定，於是他慢慢相信起自己的學問和判斷，以為自己優於與任何一位下屬。

通貨膨脹成為中國的最大問題時，有一位政府的高級官員譏諷地說：「中國的困難是在於委員長一點也不懂得經濟學，他的財政部大臣也一樣不懂。」但奧妙的是，蔣委員長自己寫了一本經濟學的書。那是一本內容空洞又含糊的書，充滿了無知的理論，連他自己的御用學者都看不下去。一些比較明智的人，壯著膽子把這本小冊子收回來，使它不再流通。由於禁售，反而讓它成為收藏家眼中的寶貴收藏品。一九四二年的秋天和一九四三年年初，委員長在他的鄉間邸宅花了好些時間潤飾他的傑作《中國之命運》。那本書大部分是由他的一位私人秘書所寫，不過傳達的觀念和最後的注釋來自於他。這是一本無所不知的教本，內容包括中國人的人類學、民族的歷史，和它未來的復興。他的顧問們看到他對現代中國歷史的解釋非常訝異，因為他的理解是惡意、不分青紅皂白的排外主義。他把民國初年的軍閥橫行、賣淫、私運軍火、抽鴉片、盜匪載道以及其他一切殘暴的混亂，全部歸咎到外國人身上。他甚至感嘆著外國傳教士和他們創設的大學對中國文化的影響。這本書在沒有「撤回修改」之前，已售出五十萬本左右，而這個「撤回修改」，可能是由於蔣介石夫人堅持使然。同樣地，因為新聞檢查不准任何外國記者從書中引用他的話，這本書也成了收藏家的目標。

政府、軍隊和黨都成了他的禁臠。不過，蔣介石的好奇心和奇怪念頭也觸及其他瑣碎小事。他有時大聲責罵，有時處罰，有時教訓人；再繁瑣的小事他也有興致去做管。他觀賞了重慶於戰時出產的唯一一部大作，由范士白（Amleto Vespa）的驚悚作品《日本間諜》（Secret Agent of Japan）翻拍而成，在試映後片子立即被送回電影公司，他個人的意見是要求片中多加插一些國民黨的事蹟。另外，宣傳部長有一次穿了長衫去見他，蔣介石認為宣傳部長太年輕，不該穿舊式的長衫，該穿西服才對。蔣介石決定誰該去美國，誰不該去；決定官辦的新聞學校畢業的學生誰該取得學位到外國留學；國立中央大學的學生埋怨伙食不好，委員長便跑去那兒與他們共餐一次，然後說這裡的伙食已經不算壞了。

當他的部隊在曼德里北部作戰的時候，他致電給史迪威將軍說：「我聽說曼德里區有很多西瓜。中國兵喜歡吃西瓜。你看是否可以讓他們每連每天吃一個。」他向前線的將軍發命令，硬要他們辦些無關緊要的瑣事，毫不顧及中國交通的困難重重。他每天都會讀重慶的報紙，記下一些使他愉快或使他不快的小事。史迪威將軍被送走的時候，委員長要人將所有外國記者的通訊都譯成中文，由他自己來加以檢查，全無遺漏。他的命令有時會透過小紙條發出，有時發出後他又忘記了，以致互相矛盾。比方說他起初寫的是：「本年各省政府務必先辦妥徵實工作。」不用多久，另一道命令又下來了，上頭的指令是：「續徵新兵為本年各省政府之首要工作。」

在外國人眼中，他外表給人的謹慎形象，證明著他的沉著穩重，在這個瘋狂的社會裡，這份出淤泥而不染的理性，是相當難能可貴的。但是有時候，蔣介石也會從他那面無表情的鎮定中，一下轉變成盛怒，他會摔茶杯、捶桌子、尖聲地叫喊，像一條兇猛無比的毒蛇。他若碰上一些不會在他面前示弱的稀有人種（比如宋子文）的話，場面肯定極具戲劇性。一九三五年，蔣介石和宋子文曾激烈地爭論過關於中共的問題，結果是宋子文在事後的若干年都不得干政。一九三八年，英國大使卡爾爵士（Archibald Clark Kerr）有一次促成兩人會談，這一次和前幾次一樣，亦以爭吵收場。一九四四年初，蔣介石再次遇上宋子文，後者失勢的放逐再度被延長。一九四四年夏天，蔣介石正在鄉間散步，看見一個官長領著一個用繩索捆著的壯丁走過，大為震怒，他痛打那位官長，若非有個衛士去把人救過來，後果不堪設想。這件事也令他想起中國抽丁的恐怖，他立即召見主管的將軍，毫不留情地鞭打他。隔年春天，那位將軍便遭處決。

受過西方訓練的高級官員們都知道委員長不是一個能幹的行政官。在私人談話中，他們承認他的許多缺失，但也常拿這些缺失和他唯一的優點來比較—他會繼續作戰到日本被擊潰為止。其他的人或許會洩氣，會累，但他就是中國，從來不會動搖或猶疑不定。沒有一個人能像他那樣維持著中國政治的平衡，能將這些安排得當，同時還繼續進行抗戰。他指揮軍隊與他並肩攻打敵人，好讓軍隊不會來打他。軍閥們都被他那些機巧的委任手段安撫了。不喜歡他的人也支持他，因為他被世界公認為外國對華貸款和供應的正式承受人。他利用地主對他的忠心，控制著農民的百般不幸，也答應要實行改革，以避免掉美國施加的壓力。

一九四〇年夏天，士氣降到最低點，一切都不如意。日本人日夜轟炸，晴朗的天色，帶來敵人的飛機；曬乾田裡的稻，帶來了饑荒。日軍當時在越南，美國政策還舉棋不定，英國人則宣布封鎖滇緬路。蔣介石破口喊出來了：「你們儘管打算盤吧！你們算著我們有多少軍隊、有多少彈藥、有多少加侖汽油，但是我可不在乎。十七年前，我剛起步的時候只有軍校的二千名學生，那時美法英日全部聯合起來反對我，共產黨也比今日更強大。我當時沒有錢，但是向北打敗了軍閥，統一了全國。現在，我有三百萬人馬和半個中國，而英美又是我的盟友。讓他們來吧，要是他們把我趕到西藏，五年後我會回來，並且再次征服全中國。」對蔣介石來說，這是他的戰爭、他的敵人和他的責任。他回顧的並不是三年前開始的對日戰爭，而是他個人發跡以來的十七年歷史。中國，就像從前廣州那間小小的軍校一樣，被當作是屬於他自己的天下。

面對他無法控制的唯一一群中國人—中國共產黨人，他的感受也摻雜著個人因素。只有中共具有一定程度的規模和組織，他們不必服從他。他們有自己的地區、自己的軍隊，蔣介石的勢力壓不住他們。他們公然地反抗他，所以在他心目中，中共就是不忠於中國。一九四一年他說過：「你以為這些年來我不讓日本人擴張是最重要的嗎？我告訴你，不讓共產黨擴大更重要。日本人只是皮毛小病，而共產黨卻是心腹之患。他們口頭上說願意支持我，但暗地裡卻計畫把我推翻。」他的戰爭是個人的戰爭。他清清楚楚記得，他在中共長征時最後一次看到他們的景象，他曾命令他的機師連續好幾小時地駕機尾隨那條漫長的蜿蜒的道路，那條中共的長征將士途經的小嶺道路，以便讓他能從上而下監視著他們。

要具體指出是從何時開始，人們對蔣介石的忠誠漸漸瓦解，談何容易。但重慶的軍閥和各地的農民幾乎是同時心生離心的傾向，這點是毫無疑問的。一九四三年年底，各戰地司令長官的總部公開地表示對他的不滿，其中許多人曾和蔣介石在過去的內戰中交鋒，後來肯服從他的領導，只不過是因為日本的威脅更大而已。在西南，兩廣的將軍們對蔣介石時有不滿，他們毫不隱藏他們的憤怒，任它傳出自己營盤外去。當他還是軍人時，他們便已認識他了，對他們而言，他不是神，而是個該幫他們找資金和接濟他們的同夥。而西北、四川、雲南和新疆的獨立軍閥，蔣介石用名譽爵位作為酬報來籠絡他們，他放任他們去發不義之財，要私運鴉片煙、實施雙重稅制都行，只要他們肯履行抽新丁補充軍隊和徵穀完糧的命令即可。蔣介石和這樣的敵人作戰多年了，他懂得怎樣去操縱他們。

一九四四年，人們對蔣介石的批評顯然傳到重慶來了。甚至那些把蔣介石看成是中國的活化身，看成潰敗流沙中的一座岩石的人，也認為這位「老先生」不無過失，認為他也像其他的領袖一樣，有很多值得批評的地方。一股愈來愈明顯的反蔣介石的情緒是：中國比蔣介石更重要，而蔣介石本人是癱瘓的中心點。有這種看法的人相信，蔣介石平衡政治的方式和和他的委任技巧重傷著中國的元氣，因為他不能只利用腐化、欺騙和勒索來獲得力量。力量只能從人民中產生，但蔣介石的聯盟與那些壓迫人民的人攜手共進。蔣介石把他的憤怒全倒在黨內或黨外的沒有組織的批評者身上。不論你多腐敗，他都和你處得來，只要你尊重他像他尊重他自己那樣；誰若不肯接受他就是中國這個公式，便會被視為無賴漢，會被搜索出來，交給他的秘密警察用恐怖手段對付。有些人對蔣介石的痛恨，超過了愛國之心，這些人向日本投降了；其餘的人則跑到外省尋找隱蔽之所，或者轉到低階、單調的官僚政治去。無論如何，除了少數幾個幸運兒以外，其餘的人全得當心他們說出的每一句話。

有權利說話的幾個人之中，是一些在國民革命中極具聲望的人—文雅、和善的孫夫人，國民黨首創者的寡婦，說話有著鋼鐵般的勇氣。她從不公開攻擊蔣介石，但她也從不隱瞞她對國家現存的腐敗和分裂的情況感到痛心。她依然保留著昔日國民黨賴以得勢的所有革命意識，她悄悄地幫助困危中的自由主義者和民主團體；孫科博士，則要講什麼話從來不假思索，當蔣介石面講也好，在公共場合講也好，蔣介石也許可以透過新聞管制，來防止他的言論在國內或國外發表，但還是阻止不了他的直言無忌；宋子文也是膽子太大，太醒目了，根本就恐嚇不了。若要他保持沉默，除非把他接回來當權。

一九四四年連農民也對蔣政府有一些表示了。在每個村子裡，他的相片高掛在政府的辦公廳牆上，他的名字依舊是至高無上的象徵，但對那些執行蔣介石指令的人，大家都恨之入骨。早在一九四二年，就已有農民暴動的消息滲入省城傳來，這些消息—半是謠傳，半是真實—從每個角落傳來，從遠離中共影響的區域傳來。在國民黨統治下的鄉村，上百上千的鄉村中，不滿正在散播著，貴州、甘肅、福建、湖北都有民變。四川的鄉下，則有暴動—憤怒、組織散漫、無法平息的暴動。蔣介石活在一個日益暴烈的國度裡，這一類的壞消息使他狂躁，而他的脾氣是那麼捉摸不定，以致手下屬只敢挑好消息和媚言向他報告。新聞界一片死寂，茶水室也掛著牌子：「莫談國事。」

這個個人政府中，最荒誕、最奇異的成分，或許就是蔣介石對自己職務的評價。他是真心地相信自己在引領中國走向民主之道。被人稱為獨裁者不免使他動怒。有一次，中共在重慶的首席代表周恩來告訴他說，只有在民主政府成立後，中共才會交出他們的部隊，蔣介石說：「你難道能說我不民主嗎？」

相關書摘 ►勝利來臨了，戰爭過去了，但等著中國的是長期的流血與鬥爭

書籍介紹

本文摘錄自《中國驚雷︰Thunder Out of China國民政府二戰時期的災難紀實》，大旗出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：白修德（Theodore Harold White）、賈安娜（Annalee Whitmore Jacoby）

譯者：林奕慈

曾獲普立茲獎的作者白修德（Theodore Harold White），在中國對日抗戰時期以《時代周刊》特派記者的身分訪華，並與賈安娜（Annalee Whitmore Jacoby）合作寫下《中國驚雷》一書，書中描寫他觀察到的中國現況，並洞悉潛藏中國內部的問題。

見證中國第一線：內戰、政治鬥爭、對日抗戰

他無處不到，他跟隨軍隊、與農民談話、與國民黨及共產黨雙方都有深入的了解與直接接觸。其中表現出對國民政府的失望和對共產黨的期望，深入探討共產黨的崛起與國民黨的沒落，一問世便引起轟動。

人物現場：當西方列強相遇憤怒的東方

他生動地分析描寫蔣介石、毛澤東、盟軍中國戰區參謀長史迪威將軍、美國大使高斯以及接任大使赫爾利等人的性格思想，是如何影響著整個亞洲戰區和中美蘇之間的微妙複雜關係。追溯這段在當時因為新聞檢查嚴謹，而不為美國人所知的中國。

狂熱寫作：農民、軍人、工人與百姓

「這個國家正在我的眼前死去。」白修德文筆尖銳、一針見血。

他對中國有著特殊的情感和詳盡的研究，並向政府揭露河南大饑荒的悲慘實況。他對人類、人性有著真誠的關愛，他關注被遺忘的人民，感受到農民的怒吼，以及軍隊的叛離，他知道弱勢的一方，那一再被階級制度、種族歧視欺凌的人，他們憤怒而起的勢力，將會是最後的決定性力量…

Photo Credit: 大旗出版

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航