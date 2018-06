推翻智力成功論假設，「恆毅力」對資質普通的我們是莫大勉勵

美國賓州大學心理學教授Angela Duckworth所出版之《Grit: The Power of Passion and Perseverance》一書,2016年由天下出版中文譯本《恆毅力:人生成功的究極能力》。Duckworth教授將其研究成果集結出版對於心理學界與大眾產生了重大的影響,推翻智力論的成功法則,過去我們都認為只有聰明的人才能拿到成功人生的入場券,而Duckworth教授的研究成果則是指出天份不是成功的保證,取而代之的是找到熱情,並將心力投注其中,才是更加關鍵的因素。

心理學系所相關背景的人都知道,當1900年代智力理論興起之後,人們即將智力視為未來成就的重要因素,而國外的研究結果也顯示智力確實能夠有效的預測個人的未來成就。【註】智力所代表的是認知能力(Cognitive Abilities),而Duckworth教授提出的恆毅力(Grit)所代表的是非認知能力(Non-Cognitive Skills),非認知能力包含所謂的情緒、動機、自律、熱情、自信等等的性格特質,對於成功人生的影響程度其實跟認知能力一樣重要,美國教育觀察家Paul Tough在其著作《Helping Children Succeed:What works and why》中也提到如果孩子要成功,就必須培養孩子的非認知能力,也就是學科知識以外的能力。

恆毅力並不像智力容易測量且有個衡量的準則。但是,Duckworth教授在訪談數百位的成功人士之後發現,恆毅力不同於智力的原因在於恆毅力是促使個人努力工作並堅持長遠目標的能力,是克服挑戰和完成巨大目標時的一種堅持,恆毅力所代表的也是一種數十年如一日的熱情,即使途中遭遇失敗、逆境和瓶頸,恆毅力的性格會把實現成就的過程當成一場馬拉松,其優勢是持久的耐力,對於別人來說可能是應該放棄或重新選擇新目標的訊號,如失望和厭倦,但是具有恆毅力的個體會選擇堅持到底。

相信大家看到恆毅力的概念時會感到茫然甚至不知其所以然,「堅持」與「熱情」是目前行文至此對於恆毅力的基本瞭解,然而要如何培養恆毅力卻是一大難題。Duckworth教授在書中明確的指出培養恆毅力需要「外在環境力」和「內在驅動力」才能有效達成。

培養恆毅力的第一步就是「內在驅動力」,Duckworth教授指出內在驅動力就是興趣、練習、目的、希望,這四項皆是從心出發的改變力量。從日常生活經驗來看,你我都對於能夠讓自己輕鬆自在的事情感到勤奮,而這就是「興趣」,也就是能讓你廢寢忘食的事;國父革命十一次才成功,前面的十次不是失敗,而是為了第十一次的成功所做的「練習」,不斷的反覆操作就能持續進步;興趣可以激發熱情,要能夠讓熱情持久的燃燒就必須要有「目的」,並且從善出發才能持續;我們常說:「有夢最美,希望相隨」,如果能在腦海中存有一絲絲的「希望」,不管跌倒幾次都有爬起來的動力。

除了自我的改變,還需要環境的配合,Duckworth教授也指出環境的影響因素有家庭、學校、組織,這三個我們一生中必經的場所。為人父母都知道自己是家庭中影響孩子行為最深刻的人,因此在日常行為舉止方面都盡力做好「榜樣」,才能讓子女在成長的過程中能有正確學習的對象;學校是人一生中第二個社會化的場所,求學過程中會遇到許多的挫折與挑戰,練習面對困難並「堅持」對的事情,對未來將會有所助益;出社會之後,找到一份自己的工作就顯得相當重要,能夠讓自己發揮「熱情」且願意真心付出的工作是再多的薪資都無法比擬的,因為你正在從事一生的志業。

書中雖然所指的是美國的社會環境,但如果以台灣生活經驗對比也有相似之處,如恆毅力也是一種韌性的展現。過去再尚未接觸恆毅力之前,除了天賦智力以外,意外的成功被許多人認為是機運的結果。2018年天下出版的《成長性思維學習指南:幫助孩子達成目標,打造心態致勝的實戰教室》一書,內容也提及固定型思維和成長型思維的差異,前者認為智力(或認知能力)能改變的程度有限,容易劃地自限。成長思維的人則是相信只要能有機會、支持和努力,就可以持續改善,因此具有成長型思維的人也會樂於嘗試並學習到更多不同經驗。讀完Duckworth教授所著的書之後,開啟了我對人生的不同想像,原來堅持與熱情還有持久不變的毅力也能夠通往成功的大門,這本書不僅推翻心理學界對於智力成功論的假設,更是對資質普通的我們一個莫大的勉勵。

