PayPal的創業歷程（二）：創辦人與伊隆馬斯克的愛恨情仇

文：盧玟伶

壯大、轉折期

Paypal短短四年的創業史中，在同業的競爭對手裡，又以X.com和Paypal之間的糾葛最深，這週就來說說關於他們的故事吧！

競爭對手X.com

X.com的創始人是Elon Musk，和Paypal一樣是做支付與轉帳的功能，兩者的競爭非常激烈，比如PayPal早期每個註冊的用戶可以獲得10美金的獎勵，邀請別人註冊也能得10美金，X.com也馬上推出「註冊一個用戶獎勵20美金」的補貼。PayPal早期發現在電商平台eBay上面許多消費者有互相轉帳的需求，於是在eBay上做了很多行銷的嘗試；X.com也去eBay上做廣告，而且花的錢更多、下了更多廣告。

由於這樣的競爭成本太高，兩家公司最後協議合併，成為了當時最大的支付平台，而且合併之後馬上就融資了一億美金。

Peter Thiel的辭職

在PayPal和X.com競爭最激烈的時候，Peter Thiel和Elon Musk選擇將兩家公司合併，然後立刻融資了一億美金，但其實兩邊的團隊一直有著很多理念的衝突，合作並不是一帆風順。獲得一億美金的融資後，Peter Thiel和X.com的主管便為了Paypal要不要收費而發生了衝突，再加上後來雙方在很多其他細微的工作上都不斷有衝突，為了公司的順利發展，最終Peter Thiel決定辭職離開PayPal。

Elon Musk的上台與卸任

Peter Thiel辭職後，Elon Musk接任了PayPal的CEO，Elon Musk也和其他員工發生兩個重大的衝突。第一個衝突是PayPal在準備2.0版本時，Elon Musk不顧工程團隊的反對，要求大家用Windows NT系統進行開發，許多原來PayPal的工程師非常不滿，本來應該繼續快速發展的Paypal，在這個時期進展卻一直非常緩慢。

第二個衝突是Elon Musk上台以後就想逐步去掉PayPal這個品牌，即使許多員工反對，他仍堅持要以X.com代替Paypal，於是不服氣的員工們趁Elon Musk出國度蜜月時，舉辦了用戶調查，結果Paypal大獲全勝。

Elon Musk在國外度蜜月發現了這件事，非常生氣的下令要更快地替換品牌，這樣的舉動也成為了壓倒駱駝的最後一根稻草。後來Paypal的其中一位主管決定起身彈劾Elon Musk，他找了許多同樣不滿Elon Musk的主管和董事會請願，於是最後Elon Musk正式辭職，由Peter Thiel回來繼續帶領團隊。

Peter Thiel重返Paypal

Peter Thiel不計前嫌的答應回來擔任CEO，也保留了Paypal的品牌，慢慢帶領Paypal走出困境，而Elon Musk即使離開了，在後續的融資裡，Elon Musk還增加了個人對Paypal的投資，可見Peter Thiel和Elon Musk即使再不合，也還是非常為公司的成長進步貢獻心力。

後來Paypal越來越壯大，還被電商eBay以高價收購，一直成長到今日的規模，Paypal和eBay的故事就等到下篇再揭曉吧！

最後讓我們來看一下Paypal在這個時期的SWOT分析。

SWOT

S W 和同業競爭對手X . com合併，減少敵人。

Peter Thiel和Elon Musk皆有創業經驗。

Peter Thiel和Elon Musk即使有意見不合，仍然以公司最大利益為優先考量。

合併之後融資能力更好。

Peter Thiel和Elon Musk原來在矽谷的知名度高，外界看到兩人合併的消息，帶來了正向的影響，使用戶增長，達到良好宣傳效果。

善用growth hacking技術，以數據領導策略方向，吸引新用戶並鞏固現有用戶。 合併後公司領導人更迭太快，不同領導人又有不同的領導策略。

前期以高額補貼吸引用戶，資金耗用速度快。 O T 主要支付方式仍為現金、信用卡、ATM，新的支付方式尚未普及，有很大的發展空間。

電子商務開始蓬勃發展。 電商平台的龍頭eBay為難纏的對手，eBay也想發展自己的支付工具和Paypal競爭。(詳見補充)

1990年代網際網路正值泡沫化。

SWOT策略分析

SO增長策略 ST多重經營策略 在支付工具具有很大發展空間的狀況下，兩家公司選擇合併已整合兩邊的資源，獲得更好的發展機會。

合併後的融資能力更好，可以有更多資金去優化本身的功能與宣傳 Paypal積極進入競爭對手eBay中進行宣傳，讓消費者更認識Paypal。

兩家公司創辦人皆有創業經驗，更能將其經驗應用在經營Paypal上，使Paypal在泡沫化的浪潮中更加突出、鞏固地位。 WO扭轉型策略 WT防禦型策略 合併後兩家公司不再惡意競爭，刻意拉高彼此的廣告經費以及用戶補貼，更專注在本身的服務以及打敗共同的敵人上。 他們決定將主戰場放在eBay上，寫了許多機器人程式，利用這些機器人到eBay買東西，並且要求用Paypal支付，營造出一種Paypal已經非常流行的感覺。

個人評論

在Paypal與X.com合併的過程中，我認為有些優點與缺失：

優點 缺點 如果當時兩家公司不選擇合併，眼中都只有對手的時候，就會忽略其他地方伺機而動的危險，反而可能都無法存活下去，因此願意在這個時候合併我認為是好的。

即使Peter Thiel和Elon Musk都各自有自己的立場，甚至兩人有衝突，但都能以公司的利益為最大考量，這樣的視野格局與心胸是令人讚賞的。 合併後公司領導人更迭太快，不同領導人又有不同的領導策略，不停更換公司的策略方針容易使得公司員工無所適從，也使工作進度緩慢，在這樣的狀況下可能導致消費者流失，更嚴重的可能是員工喪失對公司的信心。

補充：為何第三方支付對eBay來說很重要？

傳統的支付方式對消費者來說較沒有保障，若發生糾紛，可能什麼補償也拿不到，而第三方支付平台可以給予這些消費者保障，確認商品沒問題之後，才幫消費者把錢匯給賣家，許多消費者也非常信任這樣的支付方式。身為一家電商龍頭，eBay當然也想擁有自己的支付方式，如此才能更全面的服務消費者，但Paypal前期大量運用growth hacking的技術抓住那些在eBay購物的消費者的心，在支付這方面，雙方在當時無疑是很大的競爭對手。

Photo Credit：Pocket Money口袋財經

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延伸閱讀：PayPal的創業歷程（一）：在矽谷廣為人知的「Paypal黑幫」

本文經PocketMoney口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航