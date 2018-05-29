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PayPal的創業歷程（二）：創辦人與伊隆馬斯克的愛恨情仇
我們想讓你知道的是
Paypal短短四年的創業史中，在同業的競爭對手裡，又以X.com和Paypal之間的糾葛最深。
文：盧玟伶
壯大、轉折期
Paypal短短四年的創業史中，在同業的競爭對手裡，又以X.com和Paypal之間的糾葛最深，這週就來說說關於他們的故事吧！
競爭對手X.com
X.com的創始人是Elon Musk，和Paypal一樣是做支付與轉帳的功能，兩者的競爭非常激烈，比如PayPal早期每個註冊的用戶可以獲得10美金的獎勵，邀請別人註冊也能得10美金，X.com也馬上推出「註冊一個用戶獎勵20美金」的補貼。PayPal早期發現在電商平台eBay上面許多消費者有互相轉帳的需求，於是在eBay上做了很多行銷的嘗試；X.com也去eBay上做廣告，而且花的錢更多、下了更多廣告。
由於這樣的競爭成本太高，兩家公司最後協議合併，成為了當時最大的支付平台，而且合併之後馬上就融資了一億美金。
Peter Thiel的辭職
在PayPal和X.com競爭最激烈的時候，Peter Thiel和Elon Musk選擇將兩家公司合併，然後立刻融資了一億美金，但其實兩邊的團隊一直有著很多理念的衝突，合作並不是一帆風順。獲得一億美金的融資後，Peter Thiel和X.com的主管便為了Paypal要不要收費而發生了衝突，再加上後來雙方在很多其他細微的工作上都不斷有衝突，為了公司的順利發展，最終Peter Thiel決定辭職離開PayPal。
Elon Musk的上台與卸任
Peter Thiel辭職後，Elon Musk接任了PayPal的CEO，Elon Musk也和其他員工發生兩個重大的衝突。第一個衝突是PayPal在準備2.0版本時，Elon Musk不顧工程團隊的反對，要求大家用Windows NT系統進行開發，許多原來PayPal的工程師非常不滿，本來應該繼續快速發展的Paypal，在這個時期進展卻一直非常緩慢。
第二個衝突是Elon Musk上台以後就想逐步去掉PayPal這個品牌，即使許多員工反對，他仍堅持要以X.com代替Paypal，於是不服氣的員工們趁Elon Musk出國度蜜月時，舉辦了用戶調查，結果Paypal大獲全勝。
Elon Musk在國外度蜜月發現了這件事，非常生氣的下令要更快地替換品牌，這樣的舉動也成為了壓倒駱駝的最後一根稻草。後來Paypal的其中一位主管決定起身彈劾Elon Musk，他找了許多同樣不滿Elon Musk的主管和董事會請願，於是最後Elon Musk正式辭職，由Peter Thiel回來繼續帶領團隊。
Peter Thiel重返Paypal
Peter Thiel不計前嫌的答應回來擔任CEO，也保留了Paypal的品牌，慢慢帶領Paypal走出困境，而Elon Musk即使離開了，在後續的融資裡，Elon Musk還增加了個人對Paypal的投資，可見Peter Thiel和Elon Musk即使再不合，也還是非常為公司的成長進步貢獻心力。
後來Paypal越來越壯大，還被電商eBay以高價收購，一直成長到今日的規模，Paypal和eBay的故事就等到下篇再揭曉吧！
最後讓我們來看一下Paypal在這個時期的SWOT分析。
SWOT
|S
|W
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|O
|T
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SWOT策略分析
|SO增長策略
|ST多重經營策略
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|WO扭轉型策略
|WT防禦型策略
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個人評論
在Paypal與X.com合併的過程中，我認為有些優點與缺失：
|優點
|缺點
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補充：為何第三方支付對eBay來說很重要？
傳統的支付方式對消費者來說較沒有保障，若發生糾紛，可能什麼補償也拿不到，而第三方支付平台可以給予這些消費者保障，確認商品沒問題之後，才幫消費者把錢匯給賣家，許多消費者也非常信任這樣的支付方式。身為一家電商龍頭，eBay當然也想擁有自己的支付方式，如此才能更全面的服務消費者，但Paypal前期大量運用growth hacking的技術抓住那些在eBay購物的消費者的心，在支付這方面，雙方在當時無疑是很大的競爭對手。
延伸閱讀：PayPal的創業歷程（一）：在矽谷廣為人知的「Paypal黑幫」
本文經PocketMoney口袋財經授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航