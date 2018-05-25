吉祥物成功學（三）：用過即丟的「拋棄式」吉祥物

台灣一年到頭由各縣市輪辦許多種全國型運動會，透過運動會的競技性來提倡體育風氣並增進運動技術、聯繫感情，也許又可拼一下觀光，是一件很棒的事情。

然後不知道大家有沒有印象，每次運動會舉辦時，為了宣傳的需要，往往會創造出一款全新的可愛吉祥物。而這隻吉祥物沒有台北的熊讚那麼幸運，因為從誕生的那一天，就註定他們的消滅，而那一天就是大會閉幕之時。從此這隻因賽會所需要的看板郎／娘被打入冷宮，放入倉庫。不僅如此，一系列的視覺看板、指標等，隨著活動結束，也會逐漸從人們的記憶中抹去，如船過水無痕般出現在城市，尤其校園或運動空間當中。

這是件看似合理、實則相當匪夷所思的事情，也注定了台灣對於可愛吉祥物運用的淺碟性。不管是賽會也好，縣市也好，企業也好，大家想的都是一次性的事情。如此一來，可愛吉祥物就成為「為了讓活動有點什麼」，所以被臨時性創造出來「擋一下」、「用一下」的角色。

試想這樣思維所創造出來的角色，無論造型、材質、故事性、內容、體驗，怎麼會好？永遠都是很粗糙下的產物。而這樣的角色創造後，被拋棄式的使用其實亦是剛好而已。然這一切都是決策者和社會對於可愛吉祥物的觀念還未能好好建立：在一班人眼中，他只是一個推廣曝光，扛出來熱鬧一番的工具，而不是被視為一個品牌的策略載體。

如此一來就會一而再，再而三出現這樣的情形。到底有哪一隻有永續性，在創造之初就已經想好，會好好照顧他，深刻刻畫角色的個性風格，為他注入靈魂？因為唯有如此，他才能成為真正的代言人，不僅能取得在地人的認同，也能成為外地人認識當地的一個重要窗口。

回過頭來講，台灣哪時候可以脫離「拋棄式」的思維？有沒有可能未來運動會，就只有一隻吉祥物，然後一屆一屆的接棒傳承下來？因為角色的創造應該要代言的是這個賽會，而不是那個地方。當然如果地方覺得這樣不夠在地，歡迎自己創造出屬於你們城市的大使。

請大家有空幫我協尋104年台南身心運的吉祥物黑琵、105年苗栗身心運的吉祥物幸福猴，不知道他們都身在何方？

圖片來源：體育署 104年台南身心運的吉祥物黑琵

圖片來源：體育署 105年苗栗身心運的吉祥物幸福猴

下方畫面中這隻酷似蜥蜴的酷娃，聽說概念是來自諸羅樹蛙。還是先撇開造型不談，我想他應該跟前輩一樣，即將踏上相同的命運。

圖片來源：體育署 全國身心障礙國民運動會吉祥物酷娃

最後還是要說，如果能用得到位，可愛吉祥物將是在投入地域活化的好方法，是絕佳的品牌策略工具。台灣在這一塊，真的才剛開始，期盼未來能建立更正確的觀念，從而發展出更好的模式。

在吉祥物這個議題上，請從品牌及行銷思維切入，而非只想著一次性的曝光。別忘了，被創造出來的角色可是具有生命的，當你視他為物或視他為具有生命的人，兩者間思維的距離，可說是天差地遠。

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本文經林 事務所授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航