唱日本旋律的韓國「木頭人」（下）：呼喚朝鮮愛國心的「無窮花」精神

►唱日本旋律的韓國「木頭人」（上）：「內鮮一體」讓遊戲也帶有殖民色彩

韓國當地盛行我們時常在韓劇電影內所看到的「無窮花的花朵已經開了！」（무궁화 꽃이 피었습니다）的木頭人遊戲，其起源有一方人士主張，是來自於日本〈不倒翁跌倒了〉，進而主張此遊戲是「殖民遊戲」。

但是，持平而論，文化交流並非僅僅是單向，甚至可能是互相影響的，若真是殖民遊戲，那為何要更改歌詞內容呢？直接承用日語版的「だるまさんがころんだ」，抑或是「不倒翁倒了」不也是可以嗎？因此，我們很難說日方在殖民朝鮮半島時，是否統治技術已經細微精緻到，連三歲小朋友玩的遊戲都要再殖民、再教育呢？

因此，擺開歌詞的「旋律」與「字數」外，首先先就遊戲玩法內，指稱猜拳猜輸，當鬼的人稱為「술래」來看，此語來源自朝鮮時代（十四世紀）「巡邏」（술라）一詞變形外，後來韓版木頭人遊戲，在歌詞內容上也呈現多樣化改編版，諸如「無窮花的花朵變成了大象了！」（무궁화 꽃이 코끼리가 되었습니다），抑或「無窮花的花朵變成老虎了！」（무궁화 꽃이 호랑이가 되었습니다），以眾多「動物」名稱（諸如還有兔子、貓、雞、猴子與馬等）來取代後面的「開花了」一詞，這也造成字數不再像日本〈不倒翁跌倒了〉歌詞內，標標準準的10個字數。同時，歌曲旋律也可隨著鬼的心情喜好算計，加快加慢高音低音地唱出，用來干擾玩家，增加遊戲可玩性，旋律不再是一陳不變平淡的音調。

然而，不管歌詞內無窮花的花朵是變成何種動物，仍是保留下無窮花意象，以及就最原初版本的「無窮花的花朵已經開了！」所顯示出來的內容來看，韓國當地另一派視為本土化遊戲立場人士，認為現今韓版木頭人遊戲能夠普及全國，甚至變成道地民間遊戲，乃是由一名叫做南宮憶（남궁억，1863-1939）老師所創立且加以推廣的。

那麼，南宮憶是何許人也？

根據史料記載，南宮憶早年曾習西學，1884年在英語學堂同文學（同文學）修業完畢後，便來到海關見習。爾後，南宮憶多從事與他國交涉的外交事項工作，甚至他曾有兩年時間，停留在香港與中國清朝交涉協商，1886年他為朝鮮末期最早的英文翻譯官，專為高宗（고종，1852-1919年）翻譯。

1889年南宮憶官拜「宮內府別軍職」（궁내부별군직）一職，之後官場一帆風順，1894年擔任漆谷郡守（칠곡군수），同年朝鮮國內推行近代化甲午改革（갑오개혁，抑或稱甲午更張），他也被朝廷重用，提升到官職三品的內部土木局長（내부 토목 국장）。

青壯年的南宮憶可說是平步青雲，在國內盡情發揮他的所學，報效國家，且他對創報具有極大興趣，認為透過報紙除可以告知朝鮮半島百姓國際局勢外，更有啟蒙教育民眾之功效，因此，他分別在1896年7月，與徐載弼（서재필，1864-1951）、李商在（이상재，1850-1927）等人，創立了「獨立協會」（독립협회）與《大朝鮮獨立協會會報》（대조선독립협회회보）；再過不了兩年，1898年他又跟羅壽淵（나수연，1861-1926）、柳瑾（유근，1861-1921）等，共同創辦《皇城新聞》（황성신문），由他擔任首任社長，支援島內國民啟蒙與獨立協會活動，從他所為之實績，不難見其為政當官初衷。

然而，隨著日本覬覦朝鮮半島野心越來越加強烈，也在島上培植了許多親日派勢力，他的官場之途漸漸受阻沒落外，也因他愛創報之舉引起日方注意，於1903年被親日派的國內同志朴泳孝（박영효，1861-1939）檢舉入獄，吃了一頓四個月嚴刑拷打的牢獄之災。

最終出獄後，南宮憶辭去《皇城新聞》社長一職，歸隱山林，儘管高宗曾有請他出來再度當官，然而他於1907年轉而投身教育界，創辦了峴山學校（현산학교），過不了多久，虎視眈眈的日本於1910年，正式殖民統治朝鮮半島。

南宮憶這時身為愛國人士，一邊服務於教育界，如1912年他曾擔任 「尙洞青年學院」（상동청년학원）學院院長，鼓吹脫離日本獨立運動外，也不忘記他所熱愛的創報啟蒙國民工作，於日本殖民朝鮮半島前後，他先後創辦發行《大韓協會月報》（대한협회월보）和《大韓民報》（대한민보）等報，同時他在1908年4月，於江原道地區也創立愛國文化啟蒙運動團體的關東學會，並自任會長，同時又發行朝鮮文教育救國運動雜誌《教育月報》（교육월보）。以上所舉，就可以看到他對日之不滿，投身獨立運動之熱忱。

而南宮憶最大的功績，在於身為被殖民的朝鮮人士，他不顧強權威迫，試圖秘密地在全國普及現今我們聽到的韓國國歌（愛國歌，此歌當時是被禁唱的），以及推行書寫韓文字體等愛國活動，諸如他所流傳迄今的許多著作，有很多皆與韓文或朝鮮主體性有所關連，如《新編諺文體法》（신편언문체법）、《朝鮮故事》（조선 이야기），與《朝鮮的歌曲》（조선의 노래）等。

而他之所以會跟韓國木頭人遊戲內無窮花有所關聯，在於晚年的他，身體不堪多年為國奔波之辛勞，健康狀況急速惡化，他離開漢城回到江原道祖先故鄉洪川郡西面牟谷休養。隔年，1919年9月南宮憶創辦了「牟谷學校」（모곡학교），且在學校內興建起一區專門種植無窮花木槿的花圃，進而他還「異想天開」地想把種植無窮花，呼喚起青年國民的愛國之心，脫離日本的柔性理念推廣到全國各地。

當時日據朝鮮時代，於國內種植無窮花可說是犯上「思想不純正罪名」（사상불온죄），而且個人私密種植就算了，還想把此理念推廣到全國，無疑引起日方極度關注。最終，南宮憶過於激情理想與行動派的作法，成為日本人眼中釘—1933年日本人羅織罪名，以種植無窮花、創作〈無窮花之歌〉與主編韓國歷史教科書等事件，逮捕了南宮憶，讓他飽受八個月獄中嚴刑拷打，儘管最後日方考量到他年歲已高，釋放出獄，但不久南宮憶也因獄中所受的餘毒，逝世了。

等到朝鮮脫離日本獨立建國後，大韓政府於1977年追封南宮憶，賜予建國獨立勳章。同時，當代韓國人也肯定當年他普及無窮花與強烈愛國心之舉，2000年1月，南宮憶被選定為民族運動家文化人物之一，供後人追憶。

因此，主張韓國當地木頭人遊戲為本土派遊戲的人士，認為歌詞內會出現「無窮花的花朵已經開了！」乃是南宮憶當年推廣下的成果，與其說這個遊戲來自於日本，倒不如說，經過多年演變與推廣到全國小朋友族群內，唱著「無窮花」玩著此遊戲的功臣，乃是朝鮮人士，近代韓國獨立運動家南宮憶的功勞。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航