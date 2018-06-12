全球漢語熱興起，「功夫詞彙」最受英語人士歡迎

文：曾泰元（東吳大學英語系副教授）

狗年春節期間，中國外文局首度發佈了《中國話語海外認知度調研報告》。大家感興趣的榜單，依不同的分類而有不同的結果，不過中國外文局概括出了一個重要的通性，就是由於全球「漢語熱」的興起，外國人能說的漢語詞彙也隨之增加。

《中國話語海外認知度調研報告》顯示，這兩年來中國詞語以漢語拼音的形式在國外的接觸度、理解度急劇上升。近幾年，我於各種場合均為文倡議呼籲，在把漢語文化特色詞譯成英語的時候，訴諸語音合情合理，因為鑒往知來，古今中外的例子比比皆是。今天看到中國外文局這樣的研究結果，格外欣喜。

功夫詞彙最受英語人士歡迎

中國外文局的報告總結說，在認知度排在前一百名的中國詞語中，文化類詞語所占的比例最高，而排名最靠前的是中國功夫，「少林」一詞更是高居榜首。這份報告的統計資料指出，英語圈國家民眾對中國詞語認知度總榜單的前十名，由高而低依次是少林、陰陽、元、故宮、你好、武術、氣、氣功、人民幣、麻將。

這十個英語人士心中高頻的中國詞語，除了「你好」之外，其它9個均已收錄於大型的英語詞典。而在英語詞典收錄的這九個漢語詞彙裡，除了「故宮」是以傳統的英譯Forbidden City（字面「紫禁城」）流通之外，其它的八個都是以音譯的形式為英語所吸收。

英語世界最大、最全、最受尊崇的詞典是《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），這認知度總榜單排行前10的中國詞語，均可以在此找到蹤跡，藉由OED，我們可以一窺英語人士對這些概念的認知。「少林」是英語人士心中認知度最高的中國詞彙，OED直到2006年才正式將之納入，其定義如下：

Photo Credit：世界公民文化中心

OED的詞源解釋道，Shaolin源自中國河南省的一座佛寺之名，始建於西元五世紀末（thename of a Buddhist monastery in the Henan Province of China, built in the late 5th cent. A.D.）。Shaolin的第一條書證（quotation，有書面出處的例證），首見於1964年的美國武術雜誌《黑帶》（Black Belt）：

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牛津英語詞典正式收錄音譯詞彙

在中國外文局公佈的前十名榜單中，OED直接收錄了如下的8個漢語詞彙，全以音譯的面貌進入英語，落戶成為英語的一份子。詞條的細節從略：

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OED目前尚未收錄「ni hao」（你好）這個詞條，不過有關它的書證倒有一則，列在prolong（延長；拉長）這個詞條底下：

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這條「ni hao」的書證出自美國作家馬克・薩爾茲曼（Mark Salzman）1986年的自傳體小說《鐵與絲》（Iron & Silk）。薩爾茲曼在1980年代之初到過中國長沙，這本書是他的回憶錄，記述了他作為一名英語教師在中國生活、學武術的經驗，1990年還拍成了同名的電影，廣受好評。

作為純粹的語文詞典，OED未收百科性質的「Forbidden City」（故宮）這個詞條，不過仍以書證的型態加以記錄，一共有3處。第一則書證引自英國作家丹尼斯・布拉德沃斯（Dennis Bloodworth）1967年的《中國窺鏡》（The Chinese Looking Glass），講述了明思宗崇禎帝的自縊殉國：

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Forbidden City的第二則書證，出自美國著名外交家亨利・季辛吉（Henry Kissinger）1979年的《白宮歲月》（The White House Years），他回憶了1972年2月尼克森到中國訪問時所參觀的景點：

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此外，Forbidden City也以書名之姿，成為OED一則慣用語的書證來源。英語世界其它幾部語文和百科兼收的大型權威詞典，都以完整的詞條正式收錄了Forbidden City，如《蘭登書屋足本英語詞典》（Random House Dictionary of the English Language，Unabridged）、《美國傳統英語詞典》（The American Heritage Dictionary of the English Language）、《新牛津英語詞典》（The New Oxford Dictionary of English）、《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）。

漢語詞彙音譯化趨勢

中國外文局發佈的這個《中國話語海外認知度調研報告》，立即在春節假期引發了廣泛的關注和熱烈的討論。隨著中國整體國力的與日俱增，以漢語拼音之姿現身英語世界的中國詞彙，估計只會越來越多。

「餃子」的英語幾乎總是譯為dumpling，2006年，OED納入了漢語拼音的jiaozi。「紅包」的英語原作red packet或red envelope，OED在2016年也收錄了漢語拼音的hongbao。OED裡類似的例子其實還有許多，並得到豐富書證的支持。「故宮」的英譯長久以來均作Forbidden City，依此態勢發展，轉寫自漢語拼音的Gugong，說不定哪天就為英語所收，並逐漸將Forbidden City這個標準答案取而代之。漢語的「你好」、「謝謝」、「再見」，或有可能在不久的未來就以nihao、xiexie、zaijian進入英語，成為英語的詞彙。

寫到這裡，我不免想到了華語女子流行演唱團體S.H.E的《中國話》：全世界都在學中國話／孔夫子的話越來越國際化／全世界都在講中國話／我們說的話讓世界都認真聽話......

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航