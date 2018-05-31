林心如Ｘ徐譽庭，《我的男孩》為何叫好不叫座？

文：張珈欣

繼2014年「TVBS原創概念劇」《16個夏天》在第50屆電視金鐘獎，風光入圍了七項獎項，林心如再度擔任製作人和女主角的角色，與八大電視台合作推出電視劇，並找來《我可能不會愛你》的金鐘編劇徐譽庭打造出新作《我的男孩》。

《我的男孩》由林心如、張軒睿、李李仁、高聖遠領銜主演，講述30歲的女主角羅小菲（林心如飾）因為愛上錯的人，而漸漸失去了愛與被愛的勇氣。與前男友分手後，在姐姐的極力推薦之下，她認識好好先生賴建國（李李仁飾）。因為顧及社會輿論，所以「我們都應該選擇對的，而不是我們愛的？」於是，羅小菲決定嘗試和賴建國交往。但是在與20歲男孩安慶輝（張軒睿飾）的互動中，才真正開始學著如何愛一個她想愛的人， 並拋開世人的眼光，面對她一直在逃避的人事物。

《我的男孩》描述的是黃金剩女的愛情故事，卻也是一個男孩的成長過程：沒有明確的興趣愛好，沒有人生的目標，不知道該往哪個方向前進，即現代許多年輕人所面臨的問題。

原本有了追求對象的安慶輝，從好朋友和羅小菲的口中得到把妹的新招數，卻始終錯過機會，追不到心目中的女神。但世事難料，就在追求學妹的過程中，安慶輝已經在不知不覺中愛上了他的愛情導師羅小菲⋯⋯但因為兩人相差了十歲，在友達以上戀人未滿的時候，就遭到身邊家人朋友的反對。自此之後，安慶輝從一個不知道未來要做什麼，卻透過愛情找到了人生的目標，立志要變成一個很強的男人。

雖然《我的男孩》故事主題圍繞著「愛情」，然劇中也呈現了許多台灣的社會現象，例如同性戀議題、身心障礙人士工作的困難，還有台灣影視產業工作態度演變的心酸史。除了羅小菲與安慶輝之間的愛情故事，安慶輝一家人也是劇中的亮點之一。例如何美玥（嚴藝文飾），安慶輝的媽媽，是家中的一家之主，家裡的三個男人都非常依賴她，洗衣煮飯打掃樣樣來，是典型的已婚婦女，卻也是幼稚園的經營人。

如同爸爸時常穿上印有「廢人模式」或「邊緣人」字的衣服一樣，諷刺他在家中的地位，顛覆了一般社會中男主外女主內的家庭模式。而他唯一的興趣就是攝影。而安慶輝的弟弟，安柏輝（羅明順飾）是一個整天無所事事的國中生，經常勒索哥哥，是每個家庭都少不了的抓耙子。

然這位令人頭疼的弟弟，從小就很愛跳一些女性的舞蹈，又經常照鏡子，讓安慶輝一度懷疑安柏輝的性向。在羅小菲的開導下，安慶輝決定了，不管安柏輝愛誰，他都會支持他，道出了許多同性戀者最需要的就是家人的支持。

雖然這部戲叫《我的男孩》，但戲中的女角色都是非常強勢的女強人。

羅小菲的姐夫，志誠（東明相飾）是一位失聰、聽損者，在家裡經營手工水餃店，也因此受到許多愛心顧客的支持，但因為聽損的原因，增加了出門送貨的難度，讓老婆羅小珊（張本渝飾）時常擔心他的安危。羅小珊則是一名公務員，孩子由志誠在家照顧，又是一個男主內女主外的夫妻生活。

羅小菲在劇中飾演一名從美術助理小妹，後來變成電視廣告的導演。其中有一場戲是她和一位資深道具部即將要退休的前輩，談論大家面對工作的態度已經不像以前那麼積極，兩人為此感到無奈 。安慶輝經常聽羅小菲分享這些工作經驗的甘苦談，也想要親身感受大家如何做好每件小事來完成一個作品，然後就在某個廣告拍攝中，徹底被感動到，因此認真投入這個行業。

從演員、編劇、到製作人幾乎都是強大的金鐘組合，期望能與新進演員碰撞出新的火花，也讓《我的男孩》開拍後，一直是觀眾非常期待的年度大戲。但在2017年底播出之後，卻遭爆牽涉台獨，而在騰訊視頻網站被迫下架，對此難免影響了該劇的收視率，但經過澄清後，《我的男孩》成功地在騰訊視頻上復播。

在新媒體時代，網路上的總播放量已取代電視台的收視率，變成衡量一部電視劇成敗的指標。

雖然這次的組合非常吸金，可惜《我的男孩》的收視率屢敗同樣為姐弟戀題材的三立華劇《姊的時代》，平均收視率只有0.79，主要的收視群眾是「45-54歲女性觀眾族群」，唯有在第六集首次破一打敗同時段友台的節目，還有在最後一集創下該劇的最高收視率1.25，可依然是同時段的第二名而已。

除了在傳統的電視台播映，《我的男孩》也在許多OTT平台上播放，包括Line TV、Choco TV、愛奇藝台灣站、KKTV以及LiTV。但就愛奇藝台灣站上的點擊率而言，《我的男孩》的總播放量高達895萬次，卻依然敗給《姊的時代》1044萬的總播放次數。

但《我的男孩》並不只是關於情情愛愛的偶像劇，而是非常生活化的現實劇。編劇徐譽庭也寫出許多經典對白，說出各個年齡層的心聲與遺憾。

「千萬不要因為害怕受傷，就放棄做自己的主人，永遠都要勇敢的去愛你所愛的，這樣的人生才叫精彩。」 「初戀就是拿來失戀用的呀！ 不然咧，天荒地老喔！ 看見一條小河流，就在那邊決定一生一世的人，這不是專情，不是從一而終，是孬！ 是懶！」 「歡樂並不能教會我們什麼，真正能讓我們成長的，反而是痛苦。」

台灣電視劇缺的不是題材，也不是人才，而是觀眾。當大家都能透過電視台或OTT平台觀看許多進口的外國電視劇後，相對的，觀看台灣電視劇的人數自然就會減少。其實台灣這幾年都有許多用心制作，甚至花了更大成本所拍攝的電視劇，像是《一把青》、《通靈少女》、《16個夏天》等作品。這幾部成功的電視劇與多數偶像劇的差別在於，它們賣的不只是親情、愛情、友情，而是台灣的歷史、文化和故事。

或許有些觀眾會依據討論度或獎項來決定該看哪部電視劇，因此媒體應該更加認真地給予台灣作品最實際的影評，而不只是一直抱怨台灣制作成本有多低，或是報道男女主角之間的虛構緋聞事件。

身為一個觀眾，在批評任何電視劇之前，是否應該更理智的給這些作品一個機會，這幾年的台劇也是有心想要呈現更好更優秀的作品，而不是連看也不看，就果斷地將這些作品推入谷底。台灣電視劇需要觀眾，尤其是本地的觀眾。當台灣的電視製作連自己的觀眾都無法取悅，又要如何進一步取悅其他觀眾呢？

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航