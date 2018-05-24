【插畫】海獅、海豹、海狗、海象，傻傻分不清楚？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

看起來都圓滾滾，整天呱呱呱的叫，但其實海豹、海獅、海狗、海象、海牛，都是不一樣的生物。

與海獅與海狗相比，海豹沒有外耳，也沒有辦法在陸地上行走，海象整體而言比大多數的海狗和海獅大，如象牙一般的牙齒是最好的辨認方式，至於海牛和儒艮雖然都屬海牛目，但科卻不同，主要可用尾鰭來做辨認，儒艮的身形，也讓常讓古代水手將其誤認為人魚，讓各樣的傳說流傳至今。

這些動物有一個共通點，就是他們都很可愛，特別是聰明的海獅，常被海洋公園訓練成為表演動物，但動保意識抬頭的今天，各國致力推動「拒看動物表演」，台灣在《動保法》的修法中也加嚴了「展演動物」的規範，期待虐待動物的事件，在未來可以越來越少。

►從昔日的梅花鹿到今天的台灣黑熊，我們做足了保育努力嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航