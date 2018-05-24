醫生偵探︰婆婆為什麼沒胃口？

做醫生其實和做偵探一樣，要從一些表面症狀開始，分析各樣可能，然後再尋找新的線索，排除其他可能性，最終獲得診斷及施與治療。對於家庭醫生來說，最難醫治的問題，首推老人科問題。

老人科的問題十分複雜，一般七八十歲的老人家，潛藏的問題可以很多，慢性的問題已經有一堆，中間夾雜著一些半急性的問題。他們對症狀的形容和理解，可以跟醫生所認定的很不一樣︰渾身不自在、隱隱痛、脹脹的、……另外他們的症狀很多時候都傾向模糊或隱性，正常心臟病可能出現的心口悶痛，在老人家身上可以只出現呼吸困難，令診斷上添加了一些困難。

最近有一個個案，患者是一名約八十多歲的婆婆，她本身有慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）、糖尿病和高血壓，日常生活和活動只需要少許幫助便可，有一天這名婆婆來求醫，原因是有一段時間沒胃口。「沒胃口」簡直是診斷上的夢靨，它可以是萬能key——可以是單純的便秘導致沒胃口，又或者是隱藏著嚴重的病症。

經過一番細問，終於得知中間過程，旁人看來異常曲折離奇，值得和大家分享。

婆婆的沒胃口，從她憶述是農曆新年後開始。假期過後，婆婆如常到政府門診覆診她的老問題，被發現她的血壓和空腹血糖上升，遂建議婆婆加重血壓藥份量，同時建議戒鹽戒糖。婆婆喜歡香口食物，想到必定是在新年期間饞嘴，令病情控制反覆，但婆婆又不想加藥，她的親人唯有叫傭人在食物上減少調味。殊不知她的味覺已經退化，減了調味後，食物變得不好吃，食量也減少了。

婆婆喜歡跟街坊打麻將，一打就8圈，但不知是否食量減少，氣力不如從前的好。有一次她坐不穩，整個人跌倒在地上，之後聲稱「全身骨痛」。傭人帶她到就近醫務所，醫生替她注射了止痛針，再加口服止痛藥，痛楚雖減輕了不少，但仍然覺得走路困難，於是打針吃藥持續了一兩個星期。可是痛楚並沒有完全離去，而且婆婆覺得胃部也有不舒服，家人見狀便帶她往醫院檢查。

進了骨科，照過X光，發現腰椎中度退化、沒有明顯骨折，但血色素減少，實缺鐵性貧血，估計和服食了消炎止痛藥有關，幸好腎臟功能正常。婆婆怕辛苦不想照胃鏡，骨科醫生只有處方乙醯胺酚（paracetamol）來止痛，補鐵丸和幾種胃藥給婆婆。連番折騰，醫院膳食也不是十分好，本來胃口就不太理想，但鐵丸其實異常難吃，其中的胃藥PPI（proton pump inhibitor）雖然可以醫治胃部潰瘍發炎，但同時會引起便秘和食慾不振。

多方面因素都令婆婆出現沒胃口的情況，於是建議婆婆先減少服用PPI，轉了較易服用的鐵丸，監察著血紅素的數值，適量加回調味，加強量度血壓密度。初步顯示血紅素上升中，胃口進步了不少，血壓也在可接受水平。

老人家的問題就是如此複雜但有趣，然而老人問題卻對整個醫療和社會造成很大的負擔。我們的政府是否有足夠智慧去處理這個龐大的問題，值得我們仔細思考。

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責任編輯︰鄭家榆

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