亞馬遜向美警提供臉部識別服務　多個團體籲勿助政府監控

美國公民自由聯盟（ACLU）跟多個團體聯署公開信給亞馬遜公司行政總裁貝佐斯（Jeffrey Bezos），表達對該公司圖像分析系統Rekognition的關注，並要求亞馬遜停止協助政府監控。

ACLU取得的文件顯示，自2017年起，佛羅里達州奧蘭多市警方及俄勒岡州華盛頓郡警長辦公室已成為Rekognition的客戶。後者建立包含最少30萬張疑犯照的數據庫，並有為警員而設的手機程式，讓他們可以上傳照片，迅速對比數據庫中的人臉。

亞馬遜在2016年底推出Rekognition服務，透過深度學習技術分析照片，辨認出相中的物件、人臉和文字等。據該公司的宣傳，Rekognition可以在一張圖片中標籤出100張人臉。亞馬遜亦宣傳Rekognition可供政府監控用，Rekognition計劃總監達斯（Ranju Das）早前在首爾舉辦的會議上介紹這項服務，指奧蘭多市多個地方設有鏡頭串流影片，Rekognition系統能協助警方實時追蹤特定對象。

聯署公開信指出，亞馬遜宣稱是以顧客為中心的公司，領導習會致力贏得及維持客戶信任，過去該公司曾反對政府秘密監控，貝佐斯更曾支持美國憲法第一修正案保障的自由，以及反對歧視的穆斯林禁令，然而宣傳Rekognition可用作監控違反上述價值。

ACLU指出，亞馬遜鼓勵使用Rekognition監控，甚至宣傳配合警員的隨身攝影機使用，令此裝置變成流動監控公眾的相機。公開信表示，人們理應能不受政府監控下自由在街上行走，但臉部識別技術威脅到甚至可能消滅這種自由，特別在警力過盛的有色人種社群中。

公開信警告，亞馬遜提供Rekognition服務，會把危險的監控權力直接交到政府手上，而且該公司不但沒有限制政府使用，反而更協助政府落實這項技術。亞馬遜不但就新功能向執法部門徵求意見，甚至跟他們簽下保密協議。

ACLU憂慮政府可以用Rekognition的技術，建立自動辨認及追蹤任何人的系統。假如本來為了增加透明度、讓警員問責的隨身攝錄機配備人面識別技術，這個裝置就可以讓警方知道誰參與示威、移民局亦可持續監控移民，政府更能恆常追蹤居民去向，不論他們是否涉及罪案。ACLU認為，一如其他監控技術，臉部識別為基礎的這些系統會不成比例地針對少數群體。

ACLU曾向兩個執法部門索取記錄，證明所在的兩個社群有機會討論這項服務，亦查詢如何使用系統、確保權利受到保護的守則，但兩部門均未能提供相關記錄和守則。

奧蘭多警方發言人回應指，目前這項技術只是前導計劃，沒有用在調查或公共空間。亞馬遜網路服務（AWS）發言人的聲明則指，亞馬遜要求客戶遵守法例及負責任，假如發現有客戶濫用AWS服務，會中止使用他們服務的權利。

亞馬遜又指Rekognition在現實世界中有大量非常有用的應用，更反問︰「假如因為有人選擇濫用技術，就禁止新技術，我們的生活素質會差得多，試想像因為電腦可以用作非法目的，就令顧客買不到電腦？」然而公開信並未呼籲政府把亞馬遜的技術列為非法，僅要求亞馬遜停止給政府使用。

ACLU北加州分部的科技及公民自由總監奧沙（Nicole Ozer）認為，當這類強大的監控系統建立起來及落實使用，所造成的傷害無法復原。

聯署團體之一的媒體正義中心（Center for Media Justice）執行總監西里爾（Malkia Cyril）則認為，科技用於不公正的制度上，可以帶來災難性的後果︰「科技是一項工具，把這工具用於極端種族歧視及暴力，只會產生更極端的歧視和暴力。當你把臉部識別加到警員隔身攝影機，以及亞馬遜的超級電腦運算能力，只會讓現在的歧視大幅增長至前所未有的程度。」

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