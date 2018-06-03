你身邊是否也有「鮑伯炸彈」？請注意以下四種特徵

文：約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）

鮑伯原理：跟任何人都處不來的麻煩製造者

被疾病感染的密探，看什麼都像會傳染；就好比黃疸病人的眼裡，什麼都是黃的。——亞歷山大．波普（Alexander Pope）

問問自己：我跟每個人相處都有問題嗎？

一九八八年六月二十三日，比利．馬汀（Billy Martin）被職棒大聯盟的紐約洋基隊（New York Yankees）解雇。棒球隊的經理常常被炒魷魚，這聽起來好像不是什麼大新聞。不同的是，這是馬汀第五次在洋基隊的經理任內被解聘了！

你是否遇過這種人，他們無論走到哪裡，問題就跟到哪裡？比利．馬汀似乎就是這種例子。一九五○年，他被洋基隊徵召為二壘手，當時洋基隊是史上陣容最堅強的團隊之一。雖然馬汀只有○‧二五七的生涯打擊率，他仍然奮鬥不懈。在世界大賽期間，表現得特別好。

在一九五三年，還獲選為世界大賽最有價值球員。他在洋基隊打球的期間（一九五○至一九五七年），一九五四年是洋基隊唯一沒有奪冠的年度，而那是馬汀入伍服役的那一年。

雖然他戰功彪炳，但是，他的生活絕不是一帆風順。問題就出在，他老是和別人處不來。連續效力洋基七個球季後，球團把他交換出去，原因是他在某家夜店和其他洋基隊員大打出手。而這不是他第一次和人打架，當然也不會是最後一次。

馬汀離開洋基隊後，四年的時間陸續待過六個球隊：堪薩斯市運動家隊（Kansas City Athletics，現為奧克蘭運動家隊）、底特律老虎隊、克里夫蘭印地安人隊、辛辛那堤紅人隊、密爾瓦基勇士隊（Milwaukee Braves，現為亞特蘭大勇士）、以及明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins ）。

你身邊是否也有「鮑伯炸彈」？

比利．馬汀是我所謂「鮑伯原理」的最佳例證。幾年前，我發現這個人際關係的真理：如果鮑伯和比爾相處有問題、鮑伯和佛雷德相處有問題，而鮑伯和蘇相處也有問題、鮑伯和珍相處同樣有問題、鮑伯和山姆相處還是有問題……通常，鮑伯自己就是問題所在。

比利．馬汀似乎和每個人相處都有問題，他甚至比那些職業拳擊手還更常打鬥！然而，他從未指明，是否看出自己行為處世的問題點。馬汀說：「我相信如果上帝真正地掌管人世，他必定非常主動出擊，就像我的管理風格一樣。」

而被那麼多球隊一再解雇，他自己覺得原因何在？他解釋：「我被解聘是因為我不是個唯唯諾諾的人。這世界到處充滿了應聲蟲。」

並不是所有的「鮑伯」都像比利．馬汀一樣對人拳腳相向。（也不是每位鮑伯都會在同一個工作崗位被解雇五次！）也許，違反「鏡子原理」的人只是無法建立良好的關係，但是鮑伯卻有本事把事情搞得天翻地覆。他不只造成自己的困擾，還為他接觸的每個人招惹問題。

那麼，你要如何辨別對方就是「鮑伯」？請注意以下四種特徵。

一、一個鮑伯，眾多問題

世界上的鮑伯走到哪裡，就把問題帶到哪裡，而且那些問題總是會造成別人麻煩。在我踏入職業生涯的前幾年，就察覺到這個事實。在每個月的執事會議中，總是有個成員會提出一項議題，說某個教友不滿我所做的某件事。立刻會有三、四個成員反應，他們也聽過類似的抱怨。我的第一個想法就是檢討自己的行為，反省過後，我仍然認為所做的沒錯。但是，如果那麼多人有意見，我就想自己是否需要再仔細考慮琢磨。

這類事件發生幾次後，我做了個決定。我和執事會議的成員進行懇談，他們同意：假使執事成員中有人聽到抱怨，他得揭露是誰說的。下次開會時，有個成員提出聽到的抱怨，其他成員也確認聽過相同的批評。當第一位成員揭露抱怨者的名字，其他人隨即說：「是同一個人。」

我覺得當時自己身處的情勢，就如同有個老農夫去找餐廳老闆，問他想不想買一百萬隻青蛙腿。老闆問他，哪裡有那麼多青蛙，老農夫回答：「我家的池塘滿滿都是青蛙。它們日夜不斷地疲勞轟炸，我都快被搞瘋了。」於是，老闆和老農達成協議，購買了數百隻青蛙腿。一週後，老農夫回到餐廳，他面露蠢狀，手提兩副乾癟細瘦的青蛙腿，結結巴巴地說：「我想我錯了，池塘裡只有兩隻青蛙而已，但是它們卻製造出超級多噪音！」

那天晚上我學到一些事，不僅發現內部有個聲音超大的人，還發現那些會帶來麻煩的人把他們的毒液傳得既遠又廣。你猜結果如何？接下來的好幾次會議，一旦有人提出負面批評，我們就會發現始作俑者是同一個人。

倘若身為領導者，有人告訴你「有好多抱怨」，那麼，你得找出源頭。很可能你會發現，正是同一個人製造那許多的不滿聲浪。

二、他總是不斷提出問題

鮑伯也喜歡找出問題，並且把問題展示給別人看。他是「齊碩姆第二定律」（Chisholm's Second Law）的忠實信徒：「任何時候，只要事情看起來有好轉跡象，你一定是忽略了什麼事。」正因為有些人有這種傾向，我為幕僚同仁訂立了一項規則：每次只要有人向我展示問題，他一定得同時提出三項可能的解決方案。

看出問題並不需要多大的天賦。事實上，如果你有下功夫仔細觀察，在任何場合當中，人們都能找出問題。然而，解決問題就需要較大的才能。大多數的鮑伯對此可是沒啥興趣。

三、製造問題，到處點火

鮑伯總是製造問題，對於自己所做的事，慣常把別人一起拖下水。他就像這個老掉牙笑話裡的主角，一天到晚向朋友吹噓：「是的，我們家族有光榮的戰鬥傳統！我的曾曾曾祖父頑強戍守邦克山（Bunker Hill，譯按：邦克山戰役，一七七五年美國獨立革命時，與英國的一場著名戰役）；而曾祖父英勇從軍、殲滅德佬；祖父參與珍珠港之役；還有我的父親曾加入韓戰，對抗北韓。」他的朋友回答：「上帝慈悲啊！難道你的家人都不能和別人好好相處嗎？」

我教導公司的同仁，倘若他們遇到鮑伯或是其他問題製造者，有兩種選擇。每個製造事端的人就像打火機，而我們就像手中握有兩個桶子的人。一個桶子裝滿水，另一個桶子裝滿汽油。當我們看見問題之火被點燃，可以運用水桶撲滅火花；或者可以潑灑汽油讓事情愈演愈烈。如果我們想要控制鮑伯帶來的傷害，我們需要運用那桶水。

四、老是接收四面八方的問題

鮑伯總是接收別人的問題，還鼓勵別人把更多問題丟給他。當然，有時候這種人是女芭比（Bobbie），而非男鮑伯（Bob）。幾年前，我認識某組織裡的一位女性，姑且以「貝蒂」稱呼她。她的主管在平息好幾次事端後，他發現每個事件或多或少都與貝蒂有關。他把她叫到辦公室洽談，一件件地數著他的發現，貝蒂也承認，她的確有參與，於是他們就此展開討論。

「人們老是把他們的問題倒給我。」她說，「我不是主動去找他們的，他們就是會這麼做。」

「妳想知道為什麼嗎？」他問。

「是的，我想知道。為什麼呢？」貝蒂回答。

「人們把妳當作垃圾處理場，」他回答，「垃圾車把一車車的垃圾載到垃圾集散地。而有麻煩的人會把他們的苦惱、是非閒話和滿腹牢騷，送到會收集的人那裡。因為妳允許別人把垃圾倒在妳身上，也不設法阻止，所以他們會繼續傾倒。除非妳讓他們知道自己並不受歡迎，不然他們是不會停止的。」遺憾的是，我聽說貝蒂並沒有改變。她持續讓人們來到她的桌前，繼續把他們情緒上的垃圾倒在頭上。

書籍介紹

本文摘錄自《與人同贏［全球暢銷經典］：人，是世上最值得投資的資產！領導學大師掌握職場、家庭與人際的25個共贏原則》，商業周刊出版

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作者：約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）

譯者：蔡璧如

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航