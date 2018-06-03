《藥物獵人》：罌粟、嗎啡到海洛因，鴉片類藥物的歷史

文：唐諾・克希（Donald R. Kirsch）、奧吉・歐格斯（Ogi Ogas）

人類一開始是受到何種刺激，才會去劫掠自然之母（Mother Nature）架子上枝葉繁茂的植物？這股動力是不是也驅使他們去尋找萬能粉末，或有透視能力的藥水？答案恐怕無法得知。但我們確實知道，原始人類已經懂得摘下最有效的藥草，就像奧茲冰人能找到抗寄生蟲的真菌。

植物裡的物質能殺死寄生蟲甚至細菌，或許並不是難以想像的事，畢竟許多生物都帶毒素，能用來對抗感染。但植物會不會也能鎮痛、治療痤瘡（即青春痘、面皰）？植物會不會有更特殊的功效，能改善情緒、強化知覺呢？現代人已習慣到附近藥房，從一排排五顏六色的藥丸與糖漿中挑選所需，因此很難體會植物多麼神奇、多麼奇怪。但如果告訴你，吃了某種灌木的漿果就能在水底下呼吸呢？這種漿果當然不存在，只是，植物界竟能產生對動物身體有益的化合物，且在動物體內與在植物體內的作用毫不相同，這的確值得懷疑與驚訝。

史前人類能以某些方式找出大自然藥物，並善加運用，雖然他們對這類藥物的認知帶有神祕與魔法色彩。但值得注意的是，某些石器時代的藥物禁得起時間考驗，如今仍廣為使用。鴉片就是如此。鴉片堪稱人類最古老的藥物，若追溯起鴉片的歷史，便能看出大自然的藥物多麼令人費解，而人類尋找藥物的過程又多令人佩服。

若把酒精歸類為飲料，那麼最古老的藥物就是西方社會的每個人都曾嘗過的東西──罌粟酊（the tincture of poppy）。乙醯氨基酚（Percocet）、嗎啡（morphine）、可待因（codeine）、羥二氫可待因酮（oxycodone）及海洛因（heroin），皆衍生自罌粟（Papaver somniferum）。這種野生植物有著色彩鮮豔的花朵，在小亞細亞很常見。鴉片是罌粟的活性成分，而鴉片的藥物使用史之所以如此悠久，原因在於容易提煉：將罌粟未成熟的果實刮下，收集流出的汁液，乾燥後再磨成粉──好了，成分很純的鴉片完成了。

早在西元前三四○○年，蘇美人就使用鴉片，並稱之為「Hul Gil」，意思是「快樂植物」。蘇美人將罌粟帶愉悅效果的知識傳給亞述人，之後再傳給巴比倫人與埃及人。目前已知最早提到罌粟汁的文獻，是西元前三世紀的希臘哲學家、植物學家泰奧弗拉斯托斯（Theophrastus）之作；而鴉片（opium）這個字源自於古希臘文的「汁」（opion）。再後來，阿拉伯商人把鴉片引進亞洲，用以治療痢疾：這種疾病通常會致命，其症狀為噴射式腹瀉。而鴉片除了有麻醉之效，也有導致便祕的作用。

鴉片的低水溶性是它做為藥物的一大限制。往後四千年的製程都只是將就把鴉片泡在水中，這讓許多中世紀醫師想要研發更有效的製劑。這些「配方師」可說是史上最早的藥物獵人，他們設法改良現有的藥方。配方師只憑著前科學時代粗略的化學知識、今日被視為偽科學的鍊金術，以及粗製濫造的實驗來製藥，他們開發的新混合物裡，非活性化合物通常與活性化合物一樣多。

帕拉塞爾蘇斯（Paracelsus，約1493-1541）是十六世紀的植物學家與醫師，可說是藥物配方獵人中的佼佼者。他提出新的鴉片劑配方：一種鴉片酒精溶劑。帕拉塞爾蘇斯很迷戀這製劑的效力，遂稱之為「永生之石」，後來這種製劑被改稱為鴉片酊（laudanum）。和名號改易不同，以酒精做溶劑的鴉片倒是在藥學史中近於永生，這種藥直到二十世紀仍有人使用。

另一種也以酒精為溶劑的鴉片劑稱為鴉片樟腦酊（paregoric）。它最早是在十八世紀時，由荷蘭萊頓大學（University of Leiden）的化學教授勒摩特（Le Mort，全名Jakob Le Mort, 1650-1718）調配出來。讀過維多利亞時期小說的讀者對鴉片樟腦酊應不陌生，因為在社會劇中，女主角要是被年輕英俊的男爵拒絕，就會用鴉片樟腦酊來安撫神經衰弱。鴉片樟腦酊一詞，正是源自於希臘文的「撫慰」（paregoricon）。

十八世紀還有另一種鴉片劑，稱為杜佛氏散（Dover’s Powder），是一七三二年由湯瑪斯．杜佛（Thomas Dover, 1660-1742）發明。科學家知道杜佛是藥理學家先驅，但是一般人反倒對他的冒險事蹟比較熟悉。杜佛在劍橋大學習醫，後來定居於英國港口都市布里斯托，五十歲時加入武裝民船前往南極冰洋冒險。一七○九年，這群遠征者登上智利外海的荒島──不過杜佛與同行者隨即發現這島嶼並非無人島。在四年前的一場船難中，唯一倖存的蘇格蘭水手亞歷山大．塞爾科克（Alexander Selkirk, 1676-1721）就住在這裡。塞爾科克回國之後成為名人，作家丹尼爾．笛福（Daniel Defoe, 1660-1731）便是以他為靈感，寫下《魯賓遜漂流記》（Robinson Crusoe）。杜佛回英國後，發明了杜佛氏散，它呈現米白色粗顆粒狀，裡頭有等量的鴉片與吐根酊（ipecac，過去曾是咳嗽糖漿的原料）。身為塞爾科克的救命恩人，杜佛名氣扶搖直上，對他的新藥銷量很有幫助。

鴉片是由許多不同化合物構成的複雜混合物，包括菲（phenanthrene，包含常見的嗎啡及可待因等鎮痛藥）與苄基異喹啉類（benzylisoquinoline，例如罌粟鹼[papaverine]，過去曾用來治療血管痙攣的藥物）。古早以前的配方是用水來溶解鴉片，製劑中成分可能只含百分之十的嗎啡、百分之零點五的可待因、百分之零點二的蒂巴因（thebaine，一種鴉片類藥物，本身缺乏臨床功效，但可當成羥二氫可待因酮等其他鴉片類藥物的化合啟動劑）。一八二六年，年輕德國藥師弗里德里希．史特納（Friedrich Sertürner, 1783-1841）率先離析出鴉片的純活性成分。他依照希臘的夢神墨菲斯（Morpheus）的名字，將這種化學物質命名為「嗎啡」（morphine），這便促成了現代鴉片劑的誕生及濫用。

一八二七年，德國達姆城（Darmstadt）的天使藥房（Engel-Apotheke）開始商業化生產史特納的嗎啡。天使藥房的老闆是艾曼紐．默克（Emanuel Merck），而這間藥房是在一六八八年，由艾曼紐的祖先費德里希．約考布．默克（Friedrich Jacob Merck）所創辦。天使藥房靠著嗎啡的強勁銷售力道快速擴張，後來成為默克製藥公司（Merck）。默克最早向大眾行銷嗎啡時曾吹噓它優於鴉片，不久之後，嗎啡上癮的現象就比鴉片上癮還普遍。

一八九七年，德國拜耳公司（Bayer Company）的研究人員使用新的合成化學法，創造出新版本的嗎啡，命名為「海洛因」（heroin），盼這種藥物在治病時能有「英雄式功效」。如今我們知道，海洛因無法有效治療任何疾病，更遑論「英雄式功效」。拜耳公司最初向大眾推銷海洛因時還聲稱有止咳功效，甚至荒謬地宣稱海洛因可「治療嗎啡上癮，且無成癮問題」。十九世紀的西爾斯公司（Sears Roebuck）還曾在郵購目錄上兜售一種方便攜帶的海洛因隨身包：一枝針筒、兩針頭、兩小瓶拜耳海洛因及攜帶盒──只要區區一點五美元。

後來科學家終於發現，人體會把海洛因代謝成幾種分子較小的化合物，其中包括嗎啡，這表示海洛因根本無法治療嗎啡上癮，而是直接取代嗎啡。海洛因雖然可以分解成嗎啡，但兩種化合物卻有重要差異：海洛因對使用者的精神刺激較強，帶來的欣快感比嗎啡更強烈，因此更容易上癮。嗎啡上癮者用藥是為了免除戒斷問題，但海洛因成癮者用藥卻是為了獲得快感，讓所有不好的事情煙消雲散──至少在藥效褪去之前是如此──只是，之後糟糕的情況又會回來，甚至變本加厲。大家後來發現，拜耳公司其實讓鴉片劑上癮的問題更加惡化，公司便遭到媒體撻伐，這也成為現代製藥業最早的公關災難。

數個世紀以來，鴉片劑究竟如何產生鎮痛效果，仍是一大科學謎團。罌粟的鎮咳功效或致癮性，顯然不是演化之手推動的。即使一九七○年代神經科學開始發展之後，人們仍然不理解為何中亞的一種草本植物能讓大腦如此狂喜。終於在一九七五年，蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）與美國巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的兩組科學家，分別解開這神經化學之謎。

他們發現，鴉片劑會對神經元的特化受體起作用，這種受體稱為腦內啡受體（endorphin receptor）。發現這些受體的其中一人為艾瑞克．賽蒙（Eric Simon），他發明「腦內啡」（endorphin）一詞，當做內生性嗎啡（endogenous morphine）的縮寫，意思是「人體自然生成的嗎啡」。腦內啡是腦下垂體（pituitary gland）與下視丘（hypothalamus）自然分泌的激素，會產生幸福感，也能減輕疼痛感。激素與腦內啡受體結合，便能產生效果。人體有九種不同的腦內啡受體，而每一種鴉片化合物各以不同模式，和這九種受體產生作用。每種化合物啟動受體的獨特模式，便會決定產生何種生理效果，例如愉悅、止痛、鎮定、便秘等等。當鴉片化合物與特定的腦內啡受體結合後，受體就會傳達訊號給神經元，使其產生其它分子化合物，進而啟動大腦迴路，產生愉悅感與止痛效果。

即使鴉片對人類神經系統的作用已得到解釋，但自古以來的疑問仍懸而未解：為什麼花會產生這些能混淆大腦的化合物？現在科學家已提出很好的答案。多數植物經過漫長時光，演化出自我防禦的毒素，以免被昆蟲與動物吃掉。動物與昆蟲也演化出其它反制之道，以免受到植物毒素傷害，例如肝臟酵素可降解毒素，或發展出血液與腦之間的屏障，避免毒素進入中樞神經系統。在動物界與植物界永無止盡的軍備競爭之下，植物化合物是生物界生死鬥一路發展下來的產物。科學家推測，罌粟的鴉片化合物是要演化成能抵抗昆蟲的神經毒素。

不過，罌粟的鴉片劑只是二流毒素，它固然會改變甲蟲與幼蟲的行為，但其他植物的毒素更致命，番木鱉鹼（strychnine）就是一例。毒藥番木鱉鹼能引發肌肉抽搐，進而導致窒息。不過，雖說是二流，鴉片劑的「毒素」已足以保護罌粟不遭蟲咬，使罌粟得以活到二十一世紀。

罌粟演化出鴉片劑，削弱對這種毒素敏感的害蟲威力，而在此同時，哺乳類走上了截然不同的演化之路，神經元裡演化出阻擋疼痛的受體──這種受體恰好會對鴉片化合物有反應。罌粟中製造鴉片劑的植物化學系統，和動物對鴉片劑起反應的系統完全不一樣。光從統計機率來看，植物的粗糙驅蟲劑，其分子排列極不可能也成為哺乳類複雜大腦的疼痛調控因子。但總之大自然從巴別塔製藥圖書館中選出了一本化學書，同時處理兩種截然不同的任務。

喜歡找樂子的新石器時代人類祖先，無意間發現罌粟花乳汁的美好效果後，便開始從最愉悅醉人的罌粟中挑出種子。經過數萬年的人擇，如今各種現代罌粟品種可說是一座座的鴉片工廠，其效力已比人類祖先在中亞乾草原上發現的原始品種強了好幾倍。研究顯示，若透過選擇性育種（selective breeding），只要區區幾個世代，即可大幅提升植物中的藥理活性成分的效價。大麻就是一例。若以活性成分四氫大麻酚（THC）的濃度來看，如今大麻屬植物的迷幻藥效力，是一九六九年在胡士托音樂節（Woodstock Festival）參加者所抽大麻的七倍。

鴉片對人類大腦的效果無法一概而論，但其影響之所以如此重要，多少是因為人類只要攝取任何從植物中找到的化合物，恐怕都沒什麼好事。若隨意咀嚼一種葉子、根或莓果，你十之八九會不舒服。目前已知的三十萬種植物中，僅有百分之五可食。世界上可以吃的食物中，百分之七十五是取自十二種（species）植物與五種動物。然而，這本史前藥物獵人所發現的辯白書，卻是一種會影響心智的植物麻醉藥，且成了人類史上最暢銷的藥物。光是在二○一一年，醫師就開了超過一億三千萬份的維可汀（Vicodin，從可待因衍生的鴉片類藥物）處方，比當年度任何藥物還多。

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書籍介紹

本文摘錄自《藥物獵人：不是毒的毒 x 不是藥的藥，從巫師、植物學家、化學家到藥廠，一段不可思議的新藥發現史》，臉譜出版

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作者：唐諾・克希（Donald R. Kirsch）、奧吉・歐格斯（Ogi Ogas）

譯者：呂奕欣

從藥學研究和制度變遷，看到藥房、藥師、藥廠、藥學院的起源故事，前科學時期的千年藥草學，如何發展成現代兩百年的醫藥化學，翻開藥物獵人的筆記，跟著絕命毒師的腳步，閱讀一本專講藥物的醫學史，尋訪一個藥毒不分家的奇異世界。

從古至今藥物的發現歷程中，有著許多乍看迷信、不科學、充滿奇蹟的試藥經歷，例如鄉間藥房的草藥學、中世紀作坊裡的鍊金術、工業革命的化學染料工廠，後來都成為二十一世紀實驗室化學、細菌論和藥理學的基礎。身處藥廠四十年的藥物獵人唐諾‧克希博士回顧製藥業的前世今生，探索藥學與科技、商業發展之間的關聯，訴說這群藥物獵人與細菌、病毒、人體生理祕密無止盡奮鬥的奇聞軼事，並揭示藥學在社會演進中扮演的角色。在人類大歷史中，少不得藥物獵人這塊被忽略卻關鍵的拼圖。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航