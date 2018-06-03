《藥物獵人》：對細菌一無所知的19世紀，如何平息霍亂？

文：唐諾・克希（Donald R. Kirsch）、奧吉・歐格斯（Ogi Ogas）

「上醫醫未病之病，中醫醫將病之病，下醫醫已病之病。」[1] ──《黃帝內經》，西元前二六○○年

霍亂是很嚴重的腸道疾病，主要症狀是排泄物呈米湯狀，且有魚的氣味。患者一天可能腹瀉達五加侖（近19公升），還會嘔吐與肌肉痙攣。這會造成嚴重脫水，導致病患電解質失衡，心臟與腦部受到損傷。霍亂患者的皮膚會因為大量流失水分，呈現灰藍色，因此又稱為「藍死病」。若缺乏治療，半數以上的患者會死亡。

在整個十九世紀，歐洲與世界諸多地區遭到一波波的霍亂肆虐。第二波霍亂在一八四九年摧毀愛爾蘭，許多在馬鈴薯饑荒中倖存下來的人，後來仍死於霍亂。這波疫情隨著擠滿愛爾蘭移民的船隻登陸美國海岸，連詹姆斯．波克總統（James K. Polk, 1795-1849）也沒能倖免。這次疾病橫掃西部，導致加州之路（California Trail）、摩門之路（Mormon Trail）與俄勒岡之路（Oregon Trail）上（註：這三條路線是過去美國人基於經濟或宗教因素，從東岸往西岸遷徙的路線），有六千到一萬兩千名旅人喪命，多數拓荒者想在加州淘金熱潮中大撈一筆，豈料美夢在上吐下瀉中破碎。待這波致命的浪潮終於平息之後，霍亂又在印度爆發，並於一八五三年侵襲倫敦。

在倫敦，霍亂一年內就奪去逾萬條人命。一名醫師開始關注這種可怕的腸道疾病，這位醫師就是約翰．斯諾（John Snow, 1813-1858）。斯諾為礦工之子，在約克（York）最貧窮的區域長大。當時全家住在烏茲河畔（River Ouse）的破屋，河水三不五時氾濫，家裡總會跟著淹水。斯諾在這次新疫情爆發時，正在倫敦聖喬治醫院（St. George’s Hospital）擔任麻醉醫師。一八五四年八月三十一日，他負責治療居住地蘇荷區（Soho）的霍亂病人。接下來三天，蘇活區有一百二十七個居民死亡。一個星期之後，蘇荷區四分之三的居民逃離此區，這一帶成了空蕩蕩的鬼城。又過了一個月，少數留下的居民中又有五百人死亡，而英國其他地區喪命的人數更是多不勝數。斯諾後來表示，這是「國內有史以來最嚴重的霍亂疫情」。

當時的人對霍亂起因毫無概念，甚至不知道風險因子可能為何。倫敦的霍亂疫情爆發時，是巴斯德（Louis Pasteur）發表疾病細菌論的前七年，更要等到四十年後，醫學界才採信柯霍醫師（Robert Koch）的說法，亦即霍亂與其他疾病其實是由細菌造成（柯霍後來也因指出細菌導致結核病而獲頒諾貝爾獎）。斯諾著手研究這非常棘手的疾病時，尚未有任何傳染性病原體的知識，當時的人多以「瘴氣論」來解釋疾病。

瘴氣論主張，疾病是由「壞空氣」產生。這似乎能合理解釋霍亂的起因。霍亂所在的許多貧困社區，那些地方往往瀰漫人畜糞便的惡臭，還夾雜著垃圾腐敗的潮濕臭氣。另一種常見的看法是，由於下層社會的人較缺乏道德，導致體質變差，容易生病。斯諾不完全採信瘴氣論與道德敗壞論，反倒懷疑是水出了問題。但如果對細菌一無所知，或缺乏檢驗細菌的技術，該如何確認水中藏有某種傳染源？

斯諾用了新的研究方式，這做法過去沒有人用過，甚至促成新的醫學研究興起。他詳細檢視蘇荷區地圖，有系統地記錄每一起霍亂病例發生地（這一帶是今天西敏區的卡納比街[Carnaby Street]，是知名的購物大街）。只要蘇荷區有人染上疾病，他就在那個地方畫上短短的黑線，讓一條條黑線與相鄰街道垂直堆疊。他總共畫了五百七十八條線。之後，他又標出附近的抽水泵。倫敦是由淺淺的公共水井供水，居民從水泵打水，再帶回家用。水井的水源是由不同的水廠控制。倫敦供水系統已夠複雜，但下水道系統更是混亂，經常是東拼西接。個人廁所會接到化糞池、地窖，或是難以捉摸的下水道管線中。最糟的是，倫敦地下水層容易讓化糞池污染水井的水。

斯諾在他的地圖上，發現了一個值得注意的現象。布羅街（Broad Street）北邊一間大型濟貧院收容超過五百位貧民，但鮮少居民罹患霍亂。同樣的，在布羅街水泵以東一個街區的啤酒廠工人，完全沒有霍亂病例。除了這兩項例外，斯諾的地圖清楚彰顯了兩件事：多數霍亂死亡者都是布羅街水泵附近的居民。

斯諾深信，導致疾病的原因一定來自布羅街水井，於是他找當地市議會，要求他們移除這水泵。市議會抱著疑慮。布羅街水井怎麼可能遭到污染？他們指出，布羅街的水很乾淨，也比蘇荷區多數水泵打出來的水味道更好。有不少人不用自家附近的水，特地前來布羅街，就是要取用這裡乾淨的水，尤其是卡納比街惡臭水泵附近的居民。

不過斯諾堅持己見。他指出，布羅街附近的濟貧院幾乎無人罹病，而這濟貧院有獨立水井。他也指出，布羅街附近的啤酒廠工人也不生病，因為他們想喝多少啤酒就喝多少。他猜想，啤酒中可能有某種物質可預防疾病（釀製啤酒過程中，啤酒麥芽汁要煮一小時，大部分的細菌會被殺死）。最能看出端倪的，是卡納比街水泵附近罹患霍亂的居民，正是特地去布羅街水泵取水的人。

後來，市議會被他說動，准許他封閉這水井。斯諾馬上拆除布羅街水泵的把手，讓居民無法在此取水。於是蘇活區的霍亂疫情平息了。

如今我們知道，布羅街水井是遭霍亂弧菌（Vibrio cholera）這種病原體污染，只要居民喝下就會染病。即便斯諾缺乏這項知識，但他把焦點放在地理與人口的創新研究方式，往後成為有效控制疾病的方法。這是流行病學的首例，亦即研究人口疾病模式。如今，斯諾已是公認的流行病學之父。

從某些層面來看，斯諾相當幸運。流行病學研究和實驗不同，實驗可說明因果關係，但流行病學研究無法證明因果，只能說明相關性──以斯諾的例子來說，也就是患者居住地與水泵地點的關聯。導致霍亂的原因也可能不是水或水泵；光用斯諾的地圖是無法確知的。即便斯諾指出布羅德街水井有感染源是正確的推論。

編註：[1] 原書所附英文譯文為：「Superior doctors prevent the disease from happening, mediocre doctors treat the disease before fully evident, inferior doctors treat the disease after it is apparent to everyone.」

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書籍介紹

本文摘錄自《藥物獵人：不是毒的毒 x 不是藥的藥，從巫師、植物學家、化學家到藥廠，一段不可思議的新藥發現史》，臉譜出版

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作者：唐諾・克希（Donald R. Kirsch）、奧吉・歐格斯（Ogi Ogas）

譯者：呂奕欣

從藥學研究和制度變遷，看到藥房、藥師、藥廠、藥學院的起源故事，前科學時期的千年藥草學，如何發展成現代兩百年的醫藥化學，翻開藥物獵人的筆記，跟著絕命毒師的腳步，閱讀一本專講藥物的醫學史，尋訪一個藥毒不分家的奇異世界。

從古至今藥物的發現歷程中，有著許多乍看迷信、不科學、充滿奇蹟的試藥經歷，例如鄉間藥房的草藥學、中世紀作坊裡的鍊金術、工業革命的化學染料工廠，後來都成為二十一世紀實驗室化學、細菌論和藥理學的基礎。身處藥廠四十年的藥物獵人唐諾‧克希博士回顧製藥業的前世今生，探索藥學與科技、商業發展之間的關聯，訴說這群藥物獵人與細菌、病毒、人體生理祕密無止盡奮鬥的奇聞軼事，並揭示藥學在社會演進中扮演的角色。在人類大歷史中，少不得藥物獵人這塊被忽略卻關鍵的拼圖。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航