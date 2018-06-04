韓國保守右派用來圍剿進步派政敵的武器——從北框架

文：金正仁

保守右派的武器：從北框架

用帶有理念強迫症的眼睛去看世界的話，只會看見兩種類型的人：我的朋友，或是我的敵人。在如此充滿對立的視角當中，黨派意識就會深化。從北框架的概念迅速崛起於舉行過總統大選的2012年，隔年也在所有撼動了整個大韓民國的事件中發揮了效應。

在朴槿惠政府執政的第一年裡，從北框架就像是擔任了公共安全的司儀，發揮出可怕的力量。由經濟正義實踐公民聯合會所舉行的朴槿惠政府執政第一年評估研討會中，首爾科學技術大學教授高元指出，朴槿惠政府執政充滿問題卻仍獲得了高度支持率，乃是由於保守派的集結，以及利用盧武鉉與從北框架來攻擊政敵的結果。

「國家情報院疑似干預總統大選的事件」起了火車頭的作用，使2013年成為從北框架最猖獗的一年。該事件爆發以後，愈是成為輿論的焦點，保守右派就愈以「李石基議員內亂陰謀事件」及「盧武鉉總統宣稱放棄北方界線事件」等套用了從北框架的圍剿行動來反擊。

他們推動了「從北勢力首腦」李石基議員的逮捕同意案、發動將「從北議員」李石基與金在妍議員除名的攻勢、試圖解散「從北政黨」統合進步黨、找出在李石基議員逮補同意案中未投下贊成票的31名「從北議員」，甚至指責盧武鉉是「從北的總統」，十分猛烈地利用從北框架來圍剿政敵。

其中，他們還將全國公務員工會成員稱為從北公務員、將全國教師工會（即「全國教職員勞動組合」）成員稱為從北教師、將全國民主工會總聯盟稱為從北聯盟，更為抗議興建密陽輸電塔的老人們貼上從北的標籤。國家情報院一度因為名為環境運動聯合的社會中堅團體批評了四大江事業，而把此團體說成是從北勢力，後來又向此團體道歉。

然而，那還不是全部。他們不只在攻擊身為在野黨的民主黨時利用了從北框架，還對曾經批判國家情報院介入政治的李在五議員等新世界黨議員，以及揭露國家情報院疑似介入大選事件的調查過程受到外部施壓的特搜組組長尹錫悅，與監察總長蔡東旭質問道「是不是從北？」，也將這些人套入了從北的框架。看來，就算是把2013年稱為上演了「從北鬧劇」的瘋狂的一年也不為過。對於這已全然改變的現實生活，朴權逸（音譯）說道：

朴槿惠政府上任後不久，就刮起了麥卡錫主義的狂風。所謂『李石基議員內亂陰謀事件』就是最具代表性的事件。隨著證明國家情報院確實介入了大選的證據接連出現，政府的『從北獵巫行動』也日漸猖獗。打開電視的話，特別是看綜合編成頻道的時候，幾乎是24小時不斷聽見『從北』兩個字。那簡直像洪水一樣席捲而來。任何人只要稍微作出批判當前政權的發言，立刻就會被指說『你是從北的吧！』原本大部分的人都還不知道那個詞是什麼意思，現在也沒有人會再用這個詞了。有時候甚至會懷疑那時候是怎麼活過來的。那已經成為了時代的標題。

「從北」這個詞在2013年裡時常成為熱門的搜尋關鍵字，甚至成為該年度的流行語。

顯然，民主主義因為從北框架的猖獗而快速步向了危機。2013年，保守右派像是要摧毀共存共生的民主主義價值一般，始終強硬地將同時身為國民一員及政治夥伴的「反對者」或是「批判者」，說成是利敵且擾亂憲政秩序與法治主義的從北主義者。

Photo Credit: AP/達志影像

創造出「非國民」的理論：「從北主義」的誕生

一開始，「從北」這樣的詞語是在進步政黨之間的爭論中誕生的。2001年，清楚表明反對北韓朝鮮勞動黨路線的社會黨在拒絕民主勞動黨的合併提案時，使用了與親北有所區分的從北一詞，並表示他們無法與「視朝鮮勞動黨外交政策為優先的從北勢力」共事。

2007年12月大選過後，民主勞動黨內部就掀起關於從北的爭論。爭論開始於，隸屬「平等派」的進步政治研究所所長趙承洙認定北韓是軍事王朝政權，並表示可以跟推崇這個政權的「自主派」決裂了：對於一個捍衛著北韓軍事王朝政權、並把北韓社會主義式的統一視為最高任務的勢力，我們無法與之共組一個進步的政黨。

這很快就發展成黨分裂的說法。理由是「民主勞動黨不與親北勢力分道揚鑣的話，將無法獲得國民的信賴。」結果，民主勞動黨歷經兩個月的爭議後，於2008年2月分裂了。就這樣，從北成了導致進步陣營分裂的燙手山芋，也很快就被保守陣營拿來當作代替親北的攻擊武器，進一步晉升成為從北框架。

保守右派所謂的從北主義，指的是追隨北韓金日成、金正日、金正恩政權的思想或理念，而信奉從北主義的人就是從北主義者。屬於新右派的洪溍杓等人將從北主義視為對北韓政權更加盲目地推崇的親北主義。他們認為，從北主義者絕對不會在南韓內部推動獨立革命，而是將自己視為北韓政權的命運共同體，且只沈迷於追隨北韓政權：

我們應該要認清認識從北主義與從北主義者們的真面目。即使是現在，從北主義者也正戴著進步的面具、欺騙著國民，且為了引起社會上的矛盾，正秘密地進行組織活動。而且，一部分人們已受到他們的影響，正努力在各大網站上散播北韓的主張。他們甚至強辯道，那都是為了大眾，而且是較為進步的解決方法。但是，從北主義者們進行的活動已經對韓國本身及國民們造成危害。他們為的不是北韓人民的利益，而只是在幫助北韓金正日的獨裁政權而已。

從保守右派針對從北主義的批判中可以發現到的變化是，他們並未採取反共主義的觀點，而是從自由主義、民主主義或人權的觀點來批判從北主義。這是持新右派的對北觀點，與老右派有所不同：

我們總是想要利用反共主義來攻擊政治上的反對派。如果我們對政敵舉出幾個像樣的證據並認定其為「 左派」的話，雖然有時也會因此得利而顯得很有競爭力，但過於強烈的爭論總是會發生反彈效應（boomerang effect），讓自己也遭受破壞性的結果。這樣的行為在整體韓國社會當中已經無法獲得支持了，但最大在野黨（新世界黨）還是做了出來，那會顯得跟不上時代。

像洪溍杓那樣的新右派人士為了顯示自已與老右派的區別，也就是與反共主義保持距離，便在南北關係與國家安保法的議題中展現出較為彈性的立場。屬於新右派的劉賢洙同樣闡明自己不會以反共主義，而會以民主主義與人權的觀點來批判從北主義。他們會針對從北主義者從不批評北韓是領袖獨裁、三代世襲、打壓人權的國家且始終對其保持沈默的這點來追究。

我們可以說，由於新右派人士的對北觀點認為，今日的北韓再也不是共產主義國家而只是獨裁國家，因此他們從中找到了能夠拿民主主義作為標準來批評從北主義與從北主義者的理論依據：

北韓的體制從1945年蘇聯軍政時期開始到1960年代後期為止是一般社會主義體制，1960年代後期至1990年代初期是領袖絕對主義的社會主義體制，1990年代至今則可以說是以一名老大為中心來運作的黑手黨型軍事獨裁。

在保守右派的眼中，北韓是個失敗的國家。它隨時都有發生劇變的可能，且一旦發生，就會產生國家或體制的崩潰，而那不過是無法阻擋的歷史潮流罷了。就算新右派強辯自己與老右派認為北韓是應該要剔除之敵人的反共主義有所不同，只要他們如此與老右派同樣堅信北韓的崩潰為必然，我們就應該視兩者的反共主義＝反北主義，幾乎沒有任何差別。

相關書摘 ▶韓國教科書歷史攻防戰：將光州事件責任推給被鎮壓的民眾？

書籍介紹

本文摘錄自《歷史課的攻防戰：成為全新歷史公民的韓國經驗》，八旗文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：金正仁

譯者：邱麟翔、陳聖薇

與台灣走過相似歷史過程的韓國，如何教育下一代？

教科書中該如何寫入日本殖民、國家分裂、軍事獨裁與民主轉型？

徹底解析韓國歷史教科書爭議與背後「左、右」的意識形態。

「國家應該保障公民可以有學習不被操縱的歷史之權利！」

──本書作者 金正仁（春川教育大學社會教育系教授）

本書為自2013年朴槿惠總統上台，至2015年8月教科書宣布國定化為止，作者於該期間所撰寫的文章集結而成。全書第一部分討論歷史教科書的爭議，其中提到「新右派」如何引起教科書的風波，並在分析《韓國近現代史》教科書的內容後，論證教科書的國編版將會導致民主退步。第二部分討論「意識形態」的理念框架（左=親北=反民主；右=反北=反民族）如何影響了歷史戰爭的進行。包括「民主主義」與「反共主義」的對立，還有「從北框架」如何成為保守右派貼標籤的武器，並說明新右派主張的歷史觀為何。最後，則關注於如何教育下一代，養成民主主義的歷史教育，培育出全新的歷史公民。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航