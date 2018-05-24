曾說「台灣是夥伴」布吉納法索斷交，非洲只剩一個邦交國

多明尼加本月1日才與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今（25）日晚上召開國際記者會宣布，今晚布國政府向大使表示，將和台灣斷交外交關係，為維護我主權、尊嚴，我政府宣布即日起與布國外交部關係，全面終止雙邊合作與援助計劃，撤離大使館、醫療團與技術合作人員。

布吉納法索外交部發表聲明說：「做出這個決定是基於布吉納法索政府的的堅定願望，即與各國一同捍衛本國以及人民的利益。」

《彭博》報導，布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）表示，與中國關係比較符合該國利益，並強調「想要為了我們人民的社會與經濟發展去建立更好的夥伴關係，總統下指令窮盡一切必須方法關閉我們在台北的大使館與在我國的台灣大使館。」

但2017年1月25日，巴瑞（Alpha Barry）在布國首都接受採訪時，表示中國對他們拋出橄欖枝，稱只要與中國建交，就能立即獲得500億美元的資金。但巴瑞當時表示拒絕，還宣稱「台灣是我們的夥伴，也是朋友，看不出有任何理由要改變彼此間的關係。」

史瓦濟蘭政府發言人西梅萊恩（Percy Simelane）當時則說：「我們對與台灣間的關係感到非常高興，也打算維持一段很長的關係，因為雙方的邦誼是奠基於我們的國家利益，而非台灣的口袋深度。」台灣提供位於非洲南部的史瓦濟蘭衛生設施與醫師，並分享農業技術與提供大學獎學金。

不過，世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，原先19個友邦中，除了身為觀察員的教廷因為不談個別國家議題外，布吉納法索是唯一未在全會中直接或間接發言挺台的友邦。

布吉納法索是位於西非的內陸國家，全部國土都位於撒哈拉沙漠南緣。布吉納法索為全球識字率最低的國家之一（36%），只有約兩成三的國民識字，該國是世界上低度開發國家之一。

布吉納法索於1961年和台灣建交，1973年斷交，直到1994年才又恢復邦交，過了24年後再度斷交。

據財政海關進出口貿易資料統計，2015年台灣和布國雙邊貿易總額為823萬美元，與2013年貿易總額1217萬美元相比，衰退逾三成。國貿局資料指出，台灣與布國雙邊貿易量有限的原因，主要是雙方貿易結構與互補需求懸殊所致。

根據教育部統計處資訊，106學年度共有169位布吉納法索籍學生在台灣留學，包括修讀正式學位88人、華語生81人。教育部指出，如果這些布吉納法索學生願意留在台灣完成學業，教育部會幫忙與所屬大學接洽，給予相關協助。

教育部指出，布吉納法索學生中，有61人是拿「台灣獎學金」來台。不過邦交國的台灣獎學金，是由外交部主政，教育部負責非邦交國的部分，因此這61人的獎學金會如何處理，教育部尊重主管機關決定。

本月1日，多明尼加與我國斷交，當時邦交國剩19國，3天後，民進黨立法院黨團邀外交部長吳釗燮就「我國當前面臨外交情勢與對策」說明，並交換意見。吳釗燮當時受訪時還表示，經外交部清查，19個邦交國狀況都滿穩定，沒有紅色警戒國家。今年初才上任的吳釗燮也強調，為負起責任，已口頭向總統請辭。

蔡英文上月首度出訪非洲，不過，僅訪問友邦史瓦帝尼，卻未拜訪布吉納法索，當時就遭外界質疑是否外交生變，但總統府表示，因考量布吉納法索歷經武裝政變，社會動盪，在維安考量下未出訪。

蔡英文總統自2016年5月20日上任以來，中國不斷打壓，中華民國的邦交國在2年內斷交3國，包括非洲的聖多美普林西比，以及中南美洲的巴拿馬、多明尼加，再加上布吉納法索，目前我國邦交國已剩18國，非洲只剩一個國家——史瓦帝尼王國（原「史瓦濟蘭」）。

盤整這18年來的邦交關係，共14國斷交，其中2001年至2018年間，包括：

蔡英文執政時期（2016 – 至今）

2018年：布吉納法索

2018年：多明尼加

2017年：巴拿馬

2016年：聖多美普林西比

馬英九執政時期（2008 – 2016）

2013年：甘比亞

陳水扁執政時期（2000 – 2008）

2008年：馬拉威

2007年：哥斯大黎加

2006年：查德

2005年：塞內加爾、格瑞納達

2004年：萬那杜、多米尼克

2003年：賴比瑞亞

2001年：馬其頓

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核稿編輯：楊之瑜