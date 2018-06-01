《北陸私藏．裏風景》：漫步石川縣「北陸第一美溪」

文：愛莉西亞

精美職人工藝歷史悠久

山中溫泉之所以如此受到文人墨客的喜愛，除了泉質佳，也由於這裡是傳統工藝美學的萌芽地。北陸著名的九谷燒，最早的「古九谷」色繪磁器便源自上游的九谷村，只是這300年前的工藝中間一度如謎團般，莫名失傳長達50年，經過重生後至今仍是世界極高評價的陶藝美學。另一項代表的山中漆器，以天然良木為材，加上數百年來傳承的優越職藝，讓山中漆紋理細膩、塗漆精巧，我極為喜愛，陸續買回家的咖啡杯組及餐器即便使用多年，依舊百看不膩。

山中溫泉腹地不大，可以總湯為起點，沿著貫穿市區的湯氣（ゆげ）溫泉街漫步，來到川側起點的蟋蟀橋，約600公尺長的街區，有山中漆器、九谷燒等藝品店、酒造、咖啡館及各式名物伴手禮，最具人氣的地方名物當屬溫泉水蒸的「娘娘饅頭」。至於充滿傳統建築特色的山中座，塗漆加上細格壁、蒔繪格天井，每到週末假日可欣賞傳統藝能山中節的演出，平日也開放遊客免費入內參觀。

Photo Credit: 時報出版 溫泉水蒸的「娘娘饅頭」是當地名產。

漫步北陸第一美溪

而我最喜歡的北陸第一美溪「鶴仙溪」，上游源自於大聖寺川，與溫泉街並行而流，1.3公里的步道，易於行走加上距離不長，不用一小時便可走完，途經三座風情各異的橋樑可橫跨川水、來回溫泉街區。

步道起點的蟋蟀橋是山中溫泉代表名景，特別是被紅葉包圍的木造古橋風景，更是絕美。以檜木打造的橋面在時光暈染下，與一旁的老旅館描繪著昭和風情。至於橋名為什麼這麼可愛？一說是以前因從路面轉彎至溪道這路段坡度大，以「行路危（こうろぎ）」形容，與日文的蟋蟀（こおろぎ）音似；二是每到秋夜，這裡可聽到蟋蟀叫聲。來過這裡不少回，蟋蟀叫我不太清楚，倒是仲夏蟬鳴如雷貫耳。

只設在溪水單側的步道，恰好頭頂綠蔭能遮天，即便在大太陽下步行，也能感受微風穿過樹隙、自川面吹來陣陣涼意。望向對岸，奇岩林立，在湍急或平緩的流速中各展意境。經過芭蕉點名的萬壽岩，來到一處川水流域面積較廣的，是昔日旅人牽馬來洗的馬洗川，附近的采石巖則因漢詩第一人的大窪詩佛，在此稱揚鶴仙溪的美而得名。

每年從春天開始至初秋10月底，會在鶴仙溪中段的溪床處以一顆顆圓石舖成遊步踏石、架起川床、撐起休憩用遮陽大紅傘，並能品嘗山中出身的「和之鐵人」道場六三郎監修的特別和菓子及茶飲。這裡不似京都，少了熙攘的觀光氣息，半開放的空間，自在享受山谷的綠意、涼風、清流與瀑水，一股清涼緩緩流入心嵌。

Photo Credit: 時報出版 蟋蟀橋名字可愛。

Photo Credit: 時報出版 夏天架設溪旁的川床，清涼愜意。

Photo Credit: 時報出版 采石巖。

融入傳統概念的時尚造型橋

Photo Credit: 時報出版 綾取橋是鶴仙溪三橋中最新穎的一座。

Photo Credit: 時報出版 紫紅色橋身藏在一片綠意中。

前方不遠處的綾取橋（あやとり橋），是鶴仙溪三橋中最新穎的一座，由草月流家元．勅使河源宏所打造，S型特殊曲線造型的紫紅色橋藏在一片綠意中，極具現代感，不過建築概念可是融入日本傳統的遊戲「綾取」及蛟龍傳說。

昔日因蛟龍盤據在此，常讓居民膽顫心驚，直到高僧道明將牠治退，今日不動瀑布附近的道明之淵，便是當年蛟龍藏身之處。「綾取」是一種在手中把玩，利用手指拉出不同形體的遊戲，類似臺灣的翻花繩。設計師希望呼應古老傳說，並將翻花繩變出的樣式成為橋面創意。遠觀如蛟龍，步上橋面又如漫遊掌中的花繩，形成趣味橫生的絕妙呼應，站在橋上可看見夏日川床與溪谷風光，成了眺望鶴仙溪最美的視野，連觀光海報也取景在此。

橋下正是「櫻公園」，我沒在此遇上春日浪漫，倒是秋日紅葉如夢似幻。看中這片自然美景，溪岸邊聚集許多溫泉飯店。從這裡往終點的黑谷橋距離較短，途中行經東山神社，供奉虛無藏菩薩及木地師之祖「惟喬親王」，即山中漆藝之神，吸引許多職人前來參拜。

來到黑谷橋，以灰石砌成的拱型石橋，沉穩中帶著大正浪漫風情，往街區方向便是巴士總站。這趟迷人的溪流散步，正如山中溫泉給我的感覺，小巧裡藏滿豐富的元素。

Photo Credit: 時報出版 灰石砌成的拱型石橋――黑谷橋。

Photo Credit: 時報出版 銘黃色的「芭蕉堂」，因芭蕉逗留而特別建堂紀念，內有芭蕉像。

書籍介紹

本文摘錄自《北陸私藏．裏風景：福井、石川、富山慢遊案內》，時報出版

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作者：愛莉西亞

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九