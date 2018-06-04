人的成熟，從忘記公平開始

文：傅踢踢

瀏覽「知乎」（編註：中國知名社交問答網站）的時候，一度對兩個問題印象頗深。其中一個問說：「你在『知乎』上見過的最不公平的事是什麼？」有高票答案這樣寫：「最大的不公就是靠晒照吸關注、吸贊同。」話鋒有所指，但在我看來，答主略有些苛刻。

如果用心努力地讀書、求職、打拚，是多數人的奮鬥模式，擁有過人的容貌是天賦，精緻地打扮、展示，也算不上捷徑。

不主流，未必不合理。

關於他人的歡笑與痛苦，我們時常輕率地界定，並任由成見滋衍，到最後，也分不清是為厭惡而抨擊，還是為批評而嫌棄。

生而為人，都是冷暖自知。

另一個問題是更具體的經歷，探討的也是關於社會階層的永恆爭論。題主一歲就來到上海，一直讀到初三，成績始終是年級前十名，「初三按我的成績進上海四大高中沒問題。」可是，因為戶籍問題，無法在上海的高中入學，於是被迫回到江蘇讀高中，「由於上海和江蘇教育理念不太一樣，回去後直接變成年級倒數。」

題主是念書的材料，也很用功，三年後，又考上了江蘇省的一所頂尖大學。又是四年過去，畢業之際，他拿到了一份十萬人民幣年薪的工作，地點在上海。「我的父母都以我為榮，我也很自豪能改變家族的命運，從此不用被人嘲笑被人鄙視，不用像父母一樣每天凌晨五點起床去搶攤位糊口，不用忍受一家人擠在兩坪大的棚戶區。」

然而，有一天，題主的初中同學將他拉進了初中同學群組，他這才發現，「當初那些上海本地同學大都高中就出國了。一部分大學出國的，而留在國內的，父輩也大都給買了房」。結論是「我算是我們班混得很差的一個」。

不止家境有差別，「和他們敘舊，我發現七年的時間早已拉開了我和中產階級家庭子女的差距。他們的談吐、氣質、視野都不是我能比的。當我在老家挑燈夜戰備戰高考時，我的同學早已在美國交換生家庭感受國際視野。我本以為我已足夠優秀，可沒想到，差距依舊如此之大。」

為此，題主問說：「努力了七年卻依舊被中產階級家庭子女完爆，應該如何調整心態？」

道理總是好講：人生是場馬拉松，沒必要當成百米衝刺。人生的意義在超越自己，不用反覆關注別人。但我也知道，和題主有相同困惑的，一定不在少數。

不知不覺之間，「成功」已經是四海皆同的指標，而從小的教育則不斷明示暗示：不夠成功，只因不夠努力。

可很多事情，個體再努力，能改變的也很少。拿題主的例子來說，出生地和教育政策，無力影響；階級導致的收入和眼界差距，更是難以企及。如此勤勉，卻終遭「完爆」，意難平也不難理解。

很自然地，免不了要問一聲：為什麼如此不公平？

我不知道，在為公平鼓呼的同時，多少人認真思考過公平是什麼。其實，作為一種先驗真理的公平，從來不曾存在。而人告別幼稚的一大標誌，就是放棄對此類公平的執念。

為了具象的目標而奮鬥，譬如學歷、職業、收入、地位，固然勵志，卻註定是遙迢長路。若是加上沿途的左顧右盼，要在較量中尋找優越感，就更顯得荊棘密布。茫茫人海，佔據一席之地已如此艱辛，硬要一片出頭天，更是難上加難。

相應地，為自己的努力卻悠然很多。明白自己的欲望、貪圖，也知曉自己的瓶頸、弱點，規劃方向、設定目標，就更加切己，也更加從容。假如每個節點都少不了橫向比照，缺乏時間線上的規制與綢繆，必然因急躁而焦慮。

我很喜歡《世說新語》裡的一則。桓溫年輕時與殷浩齊名，心裡卻始終不太服氣。有一回，桓溫逮著機會問殷浩：「卿何如我？」面對桓溫的挑釁，殷浩氣定神閒地回答：「我與我周旋久，寧作我。」

對所有唏噓命運不公的人來說，不妨先放寬審視的心態，從時刻與旁人比較的狀態裡解脫出來，學會與自我的周旋。

積極點說，參差多態乃是幸福的本源，人生一世，最快樂的就是既見容於社會，又忠於自己。而率性一點，聽作家王朔的，什麼成功，不就是賺點錢，被傻逼們知道。

說到底，在各自的跑道上，真正的公平是，每個人每天都只有二十四小時。與其為公平與否躊躇神傷，不如將目光投向未來。決定自己十年之後面貌的，並非客觀的物化條件，而是此時此地的格局。

很多人愛援引詩人穆旦的〈冥想〉，其中一句「這才知道我的全部努力，不過完成了普通的生活」，簡直像為牢騷與憤懣量身定制。

可這首詩有著更完整的版本：

把生命的突泉捧在我手裡，

我只覺得它來得新鮮，

是濃烈的酒，清新的泡沫，

注入我的奔波、勞作、冒險。

彷彿前人從未經臨的園地

就要展現在我的面前。 但如今，突然面對著墳墓，

我冷眼向過去稍稍回顧，

只見它曲折灌溉的悲喜

都消失在一片亙古的荒漠，

這才知道我的全部努力

不過完成了普通的生活。

未見生命的突泉，就為生活的「普通」而傷懷，分明還年輕，便抱持回望人生的暮態，未免折損了穆旦詩裡的英雄與壯闊。而世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真相之後，依然熱愛生活。這是羅曼．羅蘭（Romain Rolland）說的。

公平當然值得追求。但對大多數人而言，在追求的過程中，對公平的感知往往會逐漸次要，直至渾然未覺。在強大內心的修行路上，這或許是莫大的幸事。

相關書摘 ►只有無趣的人，才把有趣當春藥吧！

書籍介紹

本文摘錄自《成大事者，都敢對自己下狠手》，遠流出版

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作者：傅踢踢

人生或許是一場打怪的迴旋，過了最初的關卡，在更高的層面上，

我們試圖解決的問題，其實是自己。

所有弱者的通病，是喜歡為自己找理由，繼續放任自己、不敢逼自己太甚。

然而不肯努力，才是看輕活著的意義。

想要放下弱者的稱號，就別對自己好！

不妨迎上刀鋒險境，狠狠地，讓自己成就自己！

知名自媒體暢銷作家傅踢踢，以犀利好文吸引十億讀者眼球。面對人生各階段的內在詰問，他的文字讓人不自覺對號入座，找尋自己需要的解題方案或慰藉出口。

金句式的心靈小語暖心勵志；直面人生的方法提點實用又夠力，無論是想找尋心靈雞湯或內在乾貨，本書都可以符應你的需求，讓你在普遍厭世中仍能不斷成長茁壯。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九