夏天好熱呀！電器用品「調高調低、調大調小」英文怎麼說？

還記得我們之前有學過電器用品「開關」的說法嗎？不記得的話，快來複習一下〈絕對不是 open / close！開關電器怎麼說〉。今天要帶大家進入進階版，開關電器之後，我們常常會想要「調低溫度、調大風量」，因為夏天到了好熱呀！那這些「調高調低、調大調小」又該怎麼用英文表達呢？繼續看下去吧！

turn up / turn down

Turn on和turn down兩個片語真的超萬用，這兩個片語幾乎可以包含所有電器或用品的「調高調低、調大調小」，一定要學起來呀！

冷氣

夏天要到了，天氣開始轉熱，總是想把冷氣的溫度調低一點，這時可以運用turn up / down這個片語。但這邊的用法要稍微轉一下腦筋，如果要表達「溫度調低一點」，其實是要用turn up，而要將「溫度調高一點」則是要用 turn down。所以turn up不是調高溫度，而是讓冷氣冷一點喔！如果這樣子很混淆，那可以換個方式想：

turn up the AC（冷氣的冷度高一點）

turn down the AC（冷氣的冷度低一點） ※ AC 就是air conditioner的簡稱，是母語人士常常用的用法喔。

來看幾個例句：

Could you turn down the AC? I feel a little bit cold now.（你可以幫我把冷氣調高溫嗎？我現在覺得有點冷。） Please turn up the AC. It’s so hot today.（請把冷氣調冷一點。今天很熱。）

※ 補充說明：雖然前述的說法是正確的，但如果要更自然，母語人士也會直接說：

Could you make it hotter in here?（可以把這裡的溫度調高一點嗎？）

Could you make it colder in here?（可以把這裡的溫度調低一點嗎？）

電扇

電扇的風量調大或調小都是用turn up / turn down the fan喔！可以這樣說：

It’s scorching hot today. Please turn up the fan to number three.（今天熱爆了。請把電扇風力轉到三。） It’s better to turn down the fan while sleeping.（睡覺的時候把電風扇轉小比較好。）

音量

接下來是我們最常用到的「調音量」，調整電視音量、音樂音量，可以這樣用：

turn up / down the volume（調大 / 小音量）

舉個例子：

Could you turn down the music? I have to focus on my project.（你可以調小音樂音量嗎？我得集中精神在我的專題上。） Andy, turn up the volume on the TV. I want to listen to this singer singing.（Andy，調高電視的音量。我想要聽這個歌手唱歌。）

另外額外補充，如果要請人「說話小聲一點」可以運用這個片語：keep one’s voice down。例如：

Could you keep your voice down? I'm trying to sleep.（你可以小聲一點嗎？我試著要睡覺。）

瓦斯爐火

要表達轉大或轉小瓦斯的爐火，也是用這個片語喔！可以這樣說：

turn up / down the heat（轉大 / 小爐火）

舉個例子：

Turn down the heat! The water is boiling!（把爐火轉小！水在滾了！）

zoom in / zoom out

畫面 / 鏡頭

除了以上介紹的電器或用品調高調低，另一個我們常常用的功能是將畫面或照片「調大或調小」，這時候用到的片語就是zoom in / zoom out。

zoom in（畫面放大 / 鏡頭拉近）

舉個例子：

Please zoom in on the photo so that we can see the details.（請放大照片，這樣我們才能看到細節。） You can zoom out to have a wider view.（你可以拉遠鏡頭來看到更廣的視角。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航