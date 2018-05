夏天好熱呀！電器用品「調高調低、調大調小」英文怎麼說？

還記得我們之前有學過電器用品「開關」的說法嗎?不記得的話,快來複習一下〈絕對不是 open / close!開關電器怎麼說〉。今天要帶大家進入進階版,開關電器之後,我們常常會想要「調低溫度、調大風量」,因為夏天到了好熱呀!那這些「調高調低、調大調小」又該怎麼用英文表達呢?繼續看下去吧!

turn up / turn down

Turn on和turn down兩個片語真的超萬用,這兩個片語幾乎可以包含所有電器或用品的「調高調低、調大調小」,一定要學起來呀!

冷氣

夏天要到了,天氣開始轉熱,總是想把冷氣的溫度調低一點,這時可以運用turn up / down這個片語。但這邊的用法要稍微轉一下腦筋,如果要表達「溫度調低一點」,其實是要用turn up,而要將「溫度調高一點」則是要用 turn down。所以turn up不是調高溫度,而是讓冷氣冷一點喔!如果這樣子很混淆,那可以換個方式想:

turn up the AC(冷氣的冷度高一點)

turn down the AC(冷氣的冷度低一點) ※ AC 就是air conditioner的簡稱,是母語人士常常用的用法喔。

來看幾個例句:

Could you turn down the AC? I feel a little bit cold now.(你可以幫我把冷氣調高溫嗎?我現在覺得有點冷。) Please turn up the AC. It’s so hot today.(請把冷氣調冷一點。今天很熱。)

※ 補充說明:雖然前述的說法是正確的,但如果要更自然,母語人士也會直接說:

Could you make it hotter in here?(可以把這裡的溫度調高一點嗎?)

Could you make it colder in here?(可以把這裡的溫度調低一點嗎?)

電扇

電扇的風量調大或調小都是用turn up / turn down the fan喔!可以這樣說:

It’s scorching hot today. Please turn up the fan to number three.(今天熱爆了。請把電扇風力轉到三。) It’s better to turn down the fan while sleeping.(睡覺的時候把電風扇轉小比較好。)

音量

接下來是我們最常用到的「調音量」,調整電視音量、音樂音量,可以這樣用:

turn up / down the volume(調大 / 小音量)

舉個例子:

Could you turn down the music? I have to focus on my project.(你可以調小音樂音量嗎?我得集中精神在我的專題上。) Andy, turn up the volume on the TV. I want to listen to this singer singing.(Andy,調高電視的音量。我想要聽這個歌手唱歌。)

另外額外補充,如果要請人「說話小聲一點」可以運用這個片語:keep one’s voice down。例如:

Could you keep your voice down? I'm trying to sleep.(你可以小聲一點嗎?我試著要睡覺。)

瓦斯爐火

要表達轉大或轉小瓦斯的爐火,也是用這個片語喔!可以這樣說:

turn up / down the heat(轉大 / 小爐火)

舉個例子:

Turn down the heat! The water is boiling!(把爐火轉小!水在滾了!)

zoom in / zoom out

畫面 / 鏡頭

除了以上介紹的電器或用品調高調低,另一個我們常常用的功能是將畫面或照片「調大或調小」,這時候用到的片語就是zoom in / zoom out。

zoom in(畫面放大 / 鏡頭拉近)

舉個例子:

Please zoom in on the photo so that we can see the details.(請放大照片,這樣我們才能看到細節。) You can zoom out to have a wider view.(你可以拉遠鏡頭來看到更廣的視角。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航