北韓願再給美國機會，川普取消「川金會」的關鍵是什麼？

繼16日在板門店舉行的兩韓高層會議被北韓取消後，美韓關係緊張再度升高，美國與北韓的「川金會」也宣告破局，白宮公布美國總統川普給北韓領導人金正恩的公開信，宣布取消原訂6月12日在新加坡舉行的「川金會」。

川普在信中向金正恩強調，這次的邀請是北韓提出的，他本來非常期待與金正恩會面，但遺憾的是，有鑒於北韓近來「無比的憤怒與公然的敵意」，川普認為，這樣的情況下會面「不合適」，宣布取消。

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月24日

川普隨後也在推特上貼出公開信，公開信中責怪北韓，「你談到你的核武器，但我們的核武更強更有力，我向上帝祈禱，但願永遠不會用到它。」川普在推特上貼出這封公開信，推文寫道「令人遺憾地，我被迫取消與金正恩在新加坡的會晤」，他更警告北韓，「美國已準備好採取軍事行動」。

發表公開信之後，川普也在白宮發表演說，指出將會繼續對北韓制裁，持續實踐「極限施壓」的政策，川金會取消「對北韓以及世界都是巨大的倒退。」

為什麼「川金會」會取消？

《中央社》報導，一名不願具名的白宮高層官員指稱北韓「嚴重缺乏誠信」，未派員參與在新加坡與白宮副幕僚長的峰會前籌備會議，他表示：「等了又等，北韓代表始終沒有出現，北韓方面沒有告知我方任何訊息，就是失約了。」此外，白宮也將北韓反對美國與南韓聯合軍演、取消與南韓會議以及北韓不准國際觀察專家查實核試驗場拆除，視為川金會前損傷信任的行為。

《風傳媒》報導，北韓當局日前一改今年以來的和平姿態，除了取消南北韓會談，更對美韓拉高批判聲浪，對美國單方面要求北韓「無核化」、美韓繼續舉行大規模聯合軍演，都表示高度不滿；包括美國正副總統川普、彭斯，國安顧問波頓則警告金正恩切莫自誤，不要走上利比亞強人格達費的後塵等。

北韓副外長崔善姬24日回嗆彭斯「臭嘴吐狂言」、「根本是個政治蠢蛋」，還撂話「是美國求北韓，不是北韓求美國」，「若美國不願對話，北韓也不會挽留」

《風傳媒》報導，白宮官員表示，北韓抨擊美國副總統彭斯（Mike Pence）的言論，是白宮決定取消「川金會」的「最後一根稻草」。白宮官員指出：「如果北韓還想辦川金會的話，還有後門可走，但至少……他們要改變激烈言論。」

《中央社》報導，捷克中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽表示，從美國與南韓角度觀察，朝鮮半島非核化讓這兩個國家免於核武威脅，這種出發點顯然與金正恩大相逕庭。他認為，

北韓一方面急欲突破經濟發展困境，另一方面以非核化的國防安全結果為手段，這是金正恩極力爭取的條件，金正恩希望能包裹處理經濟發展與國防安全議題，最理想的結果是擁有核武、國家統一、經濟開放，讓金氏政權能流芳百世，但美國與南韓僅同意對北韓解除經濟制裁。



因此，不論進行多次雙邊或多邊會談，均難達成共同立場，只能在減少衝突中找到共同立場與利益。

北韓釋出善意：仍願會談

《自由時報》報導，北韓在今天（25日）上午最新回應，表示仍願意與美國會談，並稱金正恩為「川金會」全力以赴做準備。

《韓聯社》報導，北韓副外長金桂冠透過官方媒體《朝中社》發布聲明指出，北韓隨時願意與美國進行高峰會，以任何形式解決問題，願意持開放態度給美國時間和機會。

金桂冠表示，即使美國單方面取消「川金會」，讓北韓重新思考對「川金會」努力和路線是否正確，但北韓仍願意與美國進行會談，北韓領導人金正恩已經全力以赴準備「川金會」，並稱與川普的會談將是一個好的開始，北韓致力於為世界與朝鮮半島和平與穩定盡最大的努力仍然不變。

南韓：深感遺憾，仍將履行板門店宣言

《中國時報》報導，南韓總統文在寅為了促使美朝高峰會談能順利舉行，日前特地飛美國與川普總統舉行會談，也於24日凌晨神情愉悅地返抵國門，結果不到24小時，川普就宣布取消川金會。

文在寅在美國時向川普保證，北韓對美朝高峰會談的意志無庸置疑，美朝需要就實質性、具體的無核化路線，以及保障北韓體制的穩定等進行磋商。但川普在與文在寅會談前，就放話指出，可能取消川金會，看來文在寅的努力說服，並沒有完全化解川普對北韓的戒心與疑慮。

《蘋果日報》報導，川普取消「川金會」後，南韓總統文在寅周四深夜11時30分，與高層安全官員包括安全顧問、情報首長、統一部官員等召開緊急會議商議。

韓聯社報導，青瓦台發言人金宜謙稍早表示，南韓官員正「試圖釐清川普總統的意圖及確切的意思。南韓總統文在寅敦促美國總統川普與北韓領導人金正恩直接對話，對於取消高峰會表示深切遺憾。

《中央社》報導，南韓統一部長趙明均（Cho Myoung-gyon）表示，南韓仍將竭力改善與北韓的關係；趙明均告訴韓聯社記者，「我們的政府將恪盡本分，履行板門店宣言（Panmunjom Declaration）」；也就是金正恩與南韓總統文在寅上個月簽署的里程碑協議，以強化兩國關係並推動非核化。

趙明均還說：「（北韓）看起來是真心要履行協議，致力邁向非核化及和平。」事實上，在美國宣佈取消川金會的同一天，北韓也才剛爆破拆除豐溪里核試場。

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核稿編輯：羊正鈺