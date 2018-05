聽歌學英文：經典的前奏！George Michael代表作〈Careless Whisper〉

又到了聽歌學英文的時間,今天帶給大家一首相當經典的老情歌——Careless Whisper,聽歌名還沒有反應的你,相信只要音樂一下,你就會恍然大悟地說:「原來是這首!」那我們廢話不多說,快來看看歌詞裡有什麼可以學的英文吧!

歌詞解析

Something in your eyes 你的眼神/Calls to mind a silver screen 讓我想起電影裡的一幕

片語call to mind意思是「想起來」,用法是:call something to mind,或者是call to mind something。舉個例子:

Your perfume calls an old friend of mine to mind. I feel like I've known you for ages!

(你的香水讓我想起一個老朋友。我覺得我好像認識你很久了!)

後面的silver screen字面的解釋為「銀幕」,那其實它延伸的意思可以指「電影」,因為電影就是在很大的銀幕上播放的,這樣想是不是就很好記了呢!

Guilty feet have got no rhythm 愧疚的步伐沒有節奏

Have got是比較口語的have / has。所以你可能很常會聽到外國朋友聊天的時候說:

I’ve got a meeting at three o’clock.(我三點有一個會議要開。)

其實這句就等於:

I have a meeting at three o’clock.

I should've known better than to cheat a friend 我早該知道不應該欺騙朋友

Know better than意思是「明白事理而不至於做某事」,其實也就是指「不會笨到去做某事」,例如:

Eric is a grown-up, and I believe he knows better than to do something silly.(Eric 是個成年人了,我相信他不至於會去做很愚蠢的事。)

I wish that we could lose this crowd 我希望我們可以離開人群

這裡用到假設語氣的用法,因為是與現在事實相反,所以助動詞用了 could,這句的意思是「我希望我們可以離開人群,但其實我們無法這麼做」。再舉個例子:

I wish my dad would understand why I want to take a gap year.

(我希望我爸爸會理解我為什麼想休息一年。)

同樣的,這句隱含的意思是說「我希望我的爸爸能了解我的想法,但事實上他並不了解」。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航