歐盟個資法GDPR來了！網站主該如何因應？

文：TenMaxADTechLab

面對預計於2018年5月25日正式生效的GDPR（General Data Protection Regulation，一般資料保護法規），網站主該做哪些因應措施呢？以下讓我們先瞭解一下GDPR法規中的三種不同角色，並進一步說明目前建議網站主應該如何取得網站訪客的同意。

若您對GDPR的影響還不是很清楚，請先參閱以下兩個參考連結：

[1] https://www.microsoft.com/taiwan/security/gdpr/

[2] https://www.ithome.com.tw/tags/gdpr

深入了解GDPR的三個角色

歐盟新的資料保護法GDPR對於數位廣告生態圈會有什麼影響呢？首先，讓我們先瞭解一下GDPR法規中的三種不同的角色。

如下圖所示，在GDPR的法規中，主要分成三個不同的角色：Data Subject、Data Controller與Data Processor。對應到數位廣告生態圈，Data Subject等於網站的訪客（Audience），Data Controller等於網站主（Publisher），而像TenMax這類廣告平台（AdTech）則歸為Data Processor。

PhotoCredit:TenMax GDPR法規中的三種不同角色與在數位廣告生態圈的對應

GDPR的立法精神

如下圖整理，我們可以類比台灣的「《個人資料保護法》（簡稱個資法）」，這些新法規的立法精神並不在於限制企業蒐集個人隱私資料，而是要求企業應該善盡告知、管理、保護、報告的責任。

PhotoCredit:TenMax

給網站主的建議行動方案

行動方案一：新增徵求訪客同意的彈出視窗

GDPR之所以造成許多討論，是因為將數位廣告生態圈會使用到的資料，如Cookie、IP、裝置識別碼（包括Android的Google廣告ID 〔AAID〕、iOS裝置的廣告識別碼〔 IDFA〕、Device Fingerprint都算）、地理位置（GPS座標，或用IP反推得知的地理區域）等都被歸為歐盟公民的個人隱私資料。因此，為了滿足GDPR的規範，網站主必須告知並徵求網站訪客的同意。

如下圖所示，網站主必須使用Cookie Banner、Cookie Bar或彈出視窗來徵求網站訪客的同意。依照GDPR的規範，徵求同意的內容必須包含以下幾項：

(1) 網站主名稱 將與哪些 廣告平台名稱 共享資料

將與哪些 共享資料 (2)蒐集資料的 目的

(3)資料保存的 期限

(4) 諮詢窗口 與 隱私權政策連結

與 (5)不同意，或(6)同意

雖然網站主目前暫時可援引在GDPR第47條釋義（Recital 47）中提到為了「直接行銷目的（direct-marketing purposes）」，可構成正當理由（Legitimate Interests，合法利益）。將線上廣告視為「基於正當理由，在不徵求使用者同意的狀況下，蒐集並處理個資（例如cookie、IP）」。但是須注意根據用戶行為的「再行銷（Retargeting）」並不適用此釋義。

此外，目前歐盟還有另一個ePrivacy法案正在制定中，會比GDPR更加嚴格。ePrivacy法令草案裡第20條釋義（Recital20）中強制一定要徵求使用者同意，舉凡cookie、IP位址、GPS座標，甚至device fingerprint等不正當追蹤使用者行為的技術，都被視為嚴重侵犯使用者隱私權。因此，建議網站主最好先遵守GDPR要求加入徵求同意的動作。

行動方案二：更新「隱私權政策」連結內容

配合行動方案一，請貴網站更新「隱私權政策」的內容，並將連結一併公布於徵求訪客同意的彈出視窗中。由於貴網站可能埋了許多不同廣告平台的廣告代碼（Ad Tag），也可能有埋網頁分析的追蹤碼（例如Google Analytics）、做再行銷使用的追蹤像素（Tracking Pixel），因此在此建議您將這些資訊與隱私權政策（Privacy Policy）的說明放在一起，其中條列一則是關於TenMax廣告的隱私權政策連結。範例格式如下：

合作廣告平台： *TenMax廣告 -隱私權政策詳見https://www.tenmax.io/privacy-policy -資料保存六個月

其次，依照GDPR第59條釋義，在貴網站的隱私權政策中，請包含以下七種權利的相關說明，並提供窗口（也就是GDPR要求設置的「資料保護長（Data Protection Officer）」，讓訪客明白有權要求在一個月內行使以下權益：

被告知的權益–The right to be informed

諮詢的權利–The right of acess（現行個資法已包含）

修正的權利–The right to rectification

刪除的權利（被遺忘權）–The right to erasure = right to be forgotten

限制資料處理的權利–The right to restrict processing

調閱的權利–The right to data portability（以結構化、通用、可供機器讀取的格式）

反對的權利–The right to object

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本文經TenMaxADTechLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航