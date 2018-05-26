英國脫歐卻鼓勵巴爾幹國家入歐，荒謬嗎？

文：賴雨宣（中興大學國際政治研究所研究生）

5月17日，歐盟28個成員國與六個西巴爾幹半島國家（阿爾巴尼亞、波士尼亞、塞爾維亞、馬其頓和科索沃）領導人，於保加利亞首都索菲亞舉行歐盟高峰會，探討該六國加入歐盟的相關問題，英國雖然即將脫離歐盟，但此次的峰會英國仍然熱衷參與，並鼓勵西巴爾幹半島六國應該以各自國家「安全、穩定和繁榮」為前提之下加入歐盟。此外英國亦會在今（2018）年7月主辦倫敦高峰會，和現有的歐盟成員國與西巴爾幹半島國家，一同討論有關歐盟改革和擴大的相關事宜。

英國在2016年透過公投決定脫離歐盟，2017年3月29日啟動脫歐程序，並會在2019年3月29日正式脫離歐盟，目前為止英國脫歐的進程已到與歐盟達成過渡協議的階段，許多人認為英國自己即將脫離歐盟，但卻鼓勵其他國家加入歐盟的作法非常不合理，就連英國自己國內的政治人物也認為這樣的作為荒謬不已。

但如果以國家利益為基準點去做思考，英國這樣的作法對於該國來說，可以說是最好之選擇，非但不會損及英國的國家利益，甚至有可能會為英國帶來許多的未來效益。

首先，從歐盟層面出發來看，西巴爾幹半島六小國對於歐盟東擴的歷程來說有其一定的重要性，不管是在地理位置上、民族背景、甚或是歷史因素等，因此歐盟並不希望西巴爾幹六小國向俄羅斯的一方靠攏，唯有將其緊緊抓住才能確保這六國不會倒戈。而歐盟會員國裡面又以德國與義大利這兩國，最有可能會大力的表態贊成這六小國加入。

德國為歐盟內部數一數二的工業出口大國，假使歐盟內部的成員增加，則在歐盟所制定的貿易體制之下，德國將會立即擁有更多的貿易出口對象，這對德國的貿易來說可是一大獲益，因此對於西巴爾幹半島國家的加入，德國勢必會抱持贊成之態度。

西巴爾幹半島國家大多原先屬於斯拉夫體系，再加上這些國家近幾年來正面臨民主轉型困難、經濟發展不佳，和社會動蕩不安等問題。在地理位置上不管是陸域還是海域，離這些國家最近，且這些國家的人民會比較想要偷渡過去的歐盟國家就非義大利莫屬。

因此從義大利的角度來看，與其放任這些隨時可能會侵害到自己的國家不管，如同將一堆不定時炸彈放在身邊一般危險，倒不如將這些國家納入歐盟體系內來做制約管理。此作法非但不需要花太多精力又可以緩解擔憂，對義大利來說可以是事半功倍的最佳選擇。

英國脫離歐盟的進程中上尚須跟歐盟重新簽訂許多條款，假使英國在此時與歐盟唱反調，反對西巴爾幹半島國家加入歐盟，勢必會為自己在歐盟內部製造出許多的敵人。這樣的情況並不利於讓英國與歐盟談條件，也不是現在英國所期望遇到的情況。因此在顧及英國自己的國家利益為前提下，唯有跟隨著歐盟內部的聲音一同表態，才會是英國當今必須選擇的上上策。

再來，從英國層面來看，現階段西巴爾幹半島國家都極希望能夠加入歐盟，但歐盟卻聲明表態，假使這些國家沒有完成國家改革，短時間內並不會同意讓這些國家加入，也就是說西巴爾幹半島國家在主觀上可望加入歐盟，但客觀上卻欠缺加入的條件與機會。

因此，英國在此時為這些國家要加入歐盟的這件事情，發聲並表示鼓勵的舉動，如果換個方式去解釋，可以看作是英國在賣人情給這些國家，而此做法背後的真正用意就是在為自己留下伏筆，假使日後這些國家真的順利加入歐盟，則這些國家將有很大的機會成為英國放在歐洲內部的棋子，使英國雖然於法律上脫離歐盟，但實際上仍然有左右歐盟內部政策決定與未來發展的能力，進而確保自己的國家利益，不會因為已不再歐盟內部而徹底消失。

雖說上述的論述都只是推測，但就以國家利益為出發點來看，英國不想被困在歐盟裡面受到歐盟約束，於是選擇脫離歐盟，且也正在脫離的道路上前進，但卻鼓勵其他國家加入歐盟、受歐盟約束的舉動，並非如一般人所想的如此自相矛盾和荒謬不合理，反而可以說是英國當前最好的選項，因為英國所做的一切都是以自己國家利益為優先考量。

歐盟28個會員國，擁有五億人口，是國際上重要的政治及經濟體，因此對於英國來說，並不會因為決定脫離而看輕歐盟的重要性與影響力，況且英國現在正處於脫歐談判的階段。所以，或許表面上看似荒謬的政策，實際上卻有可能隱含著許多深奧的用意在其背後。

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核稿編輯：翁世航