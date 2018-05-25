北韓一場豐溪里核試場「爆破秀」，5國媒體一路上看到了什麼？

（中央社）

南韓聯合NEWS電視台報導，北韓當局昨（25）日在當地時間上午11時至下午4時17分，陸續爆破拆除核子試驗場的2號坑道、觀測所、4號坑道、3號坑道與營房等設施。

獲准採訪的美、中、英、俄與南韓5國的媒體記者，在北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里見證平壤當局的行動，豐溪里核試驗場已成為歷史。

報導指出，核試驗場建築在海拔2200公尺的萬塔山山區，周圍是1000公尺高的花崗岩地。北韓自2009年至2017年底，先後在此進行6次核子試爆。

北韓炸毀3座坑道、宿舍及實驗室建築，並完全銷毀相關設施。報導指出，北韓當局在南北韓峰會簽署「板門店宣言」後34天，實現銷毀豐溪里核試驗場的承諾。

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶今天主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，討論北韓拆除核試驗場及後續措施；會議結束後發佈的新聞稿指出，北韓廢棄核子試驗場，是走向完全非核化的第一步，會中並探討南韓與美國高峰會的後續措施。

法新社報導，平壤當局事先宣布，計畫「徹底」拆除東北部豐溪里核試場，並邀請某些外國媒體記者見證拆除儀式。

親臨現場的記者描述，豐溪里整天有一連串爆炸，其中3起爆炸的位置在通往地下核試設施的出入坑道，其後的爆炸炸毀了附近營房和其他建築物。

受邀參觀拆除儀式的英國天空新聞網（Sky News）記者傑西爾（Tom Cheshire）在天空官網上寫道：「發生了巨大爆炸，你可以感覺到，塵土飛向你身上，熱氣衝到你身上，聲音非常大。」

專家對於拆除作業能否使豐溪里核試場失去作用，意見分歧；抱持懷疑態度的人說，這座設施經歷6次成功核試，已經不再有用，但在需要時可快速重建。

但其他專家指出，北韓在沒有前提且未要求華盛頓當局作出回報的情況下，同意炸毀豐溪里核試場，這代表北韓政權認真想做改變。

另外，北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓核武研究所（Nuclear Weapons Institute）發表一分英文聲明表示：「北韓核武研究所5月24日舉行儀式，徹底拆除豐溪里核試場…以確保終止核子試驗的透明度。」

邀請各國外媒見證，但過程保密到家

《風傳媒》報導，北韓本月12日宣布，23日至25日邀請南韓、美國、英國、中國、俄羅斯等國的記者前往見證豐溪里核子試驗場拆除，不過由於北韓不滿南韓與美國軍演，一直拒收南韓記者名單，直到23日才終於接收，南韓的8名記者23日中午搭乘政府運輸機前往北韓元山，加入中、美、英、俄4國記者的行列，共20多名記者於23日下午搭上11小時的火車，前往豐溪里核試場。

《TVBS》報導，雖然邀請了5國的外媒記者，但北韓從頭到尾都相當保密，北韓官方還將記者團搭乘的火車車窗貼滿遮光板，不讓他們看到沿途經過了那些地方，整座機場只有這20幾名記者，沒有其他旅客，從這裡開始，記者們先搭將近12個小時的火車，再轉汽車，再徒步一小時，才能抵達北韓從未對外曝光的豐溪里核試場。

中國央視記者趙曙光說，「列車上所有的窗戶都做了遮光的處理，密不透風完全看不到車窗外的任何情況，同時北韓外務省的工作人員也反覆強調，在沿途絕對不可以掀開遮光板，進行任何的拍攝。」

記者被警告，沿途不能開窗，這趟約420公里的神祕火車之旅，因鐵路狀況不佳，只能以時速35公里的速度行駛，票價來回約台幣2200元，吃一餐要600元，所有的食物和水都是從元山運送過去的。

CNN記者Will Ripley, Tim Schwarz等人，則在火車上錄製影片介紹車上的餐廳、食物、床位、走廊等，他們也描述，下火車後開車到核試場的沿途 經過一些小村莊，但在這些村莊中他們沒看到任何人，任何牛或山羊，雞或任何動物的蹤影，然而 村莊顯然有人居住因為田地有人耕種，居民可能被告知要留在室內，沿途 有六個左右的守衛點，每個點有兩名警衛，這是他們這段路途上看到唯一的人 。

North Korea blows up tunnels it claims are part of its nuclear testing site in demolition witnessed by CNN journalists https://t.co/zSUpCcwINJ pic.twitter.com/3XjnWJ5Kpa — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2018年5月24日

美聯社記者也說「當我們待在豐溪里核試場的時候，都不能和外界聯絡。」

北韓官方嚴格禁止記者們攜帶有GPS功能的裝置前往，也沒有網路能和外界聯絡，從行前就讓各家媒體摸不著頭緒，在元山市的飯店裡，也只有新聞室有網路；中國的央視報導：「剛抵達，所有記者衝向的地方是新聞中心。」因為只有這裡才可以使用互聯網，將新聞第一時間傳出朝鮮。

原本預定要出發前往豐溪里的時間也一延再延，讓記者們只能無奈乾等，大家在等待時把所看到的景象都傳上網分享。

北韓這次的拆除儀式，除了炸毀編號2、3、4號的核試坑道外，還一併摧毀瞭望室，金屬鑄造室和宿舍等建築物，只是現場並沒有核子專家，沒辦法判斷這座核試場是不是真的無法再使用，而就在外媒團啟程約一天後，北韓終於宣布，已經正式完成廢除豐溪里核試場的拆除儀式。

專家：北韓想重啟也只要數週時間

《聯合新聞網》報導，研究北韓的專家指出，就算炸毀核試場內設施，「凡走過必留下痕跡」，歷次核試的跡證仍存在於現場，且北韓若有心，數周內就能重新打造一座新核試場。北韓此次公開關閉核試場，算是一項積極的外交舉措。

洛斯阿拉莫斯國家實驗室前研究員、北韓研究專家帕比安（Frank Pabain）在「北緯卅八度」網站撰寫評論指出：「不論這幾天北韓在核試場採取何種行動，坑道是否坍塌或封閉，科學證據都能在爆炸後留存下來。」

他表示：「如果全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）這類國際團體能有機會到現場，他們就能在場內不同地點用鑽探工具採集樣本，分析核試裝置的材料組成。現場的泥坑或通道不會就這樣消失。」

《聯合新聞網》報導，美國中央情報局（CIA）前官員、現為大學教授的貝奇托（Bruce Bechtol）說，北韓廢除核試場後，原本可以收集的證據將從世上消失。他說，

「這好比謀殺現場，他們讓你們（記者）和我之類的人四處踩踏，是同樣的概念。北韓的所有核試爆都在這裡進行，每一種核武的試爆，因此，他們若在讓其他人進去隧道前，先讓專家進去，對我們而言可能是情報大豐收。」

專家認為，歷次核試數據應該已經被平壤當局移轉並建檔保存。如果川金會談判中北韓同意分享相關資料，禁核組織也能獲准進入現場調查，肯定能獲得更多情報。不過稍早川普已經宣佈取消川金會。

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核稿編輯：羊正鈺