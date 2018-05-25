【藝遊時光】失憶的失意：「你不是一個人憂鬱」滿有詩意

編按：「你不是一個人憂鬱」——乍見政大中文影展的名稱，不禁想起魏德聖導演在2008年為國片帶來新氣象的名句：「我操你媽的台北！」然而，一度失憶叫人想不起片名，明明想講《海角七號》腦中卻浮現再往前十年的鬼片《七夜怪談》⋯⋯不只是現代城市令人抑鬱，女鬼貞子爬出的VHS（錄影帶）也已成為時代的眼淚，歲月往前疾奔不停歇，但有多少人仍需要喘口氣、喝杯酒、點首歌，暫且滯留於藝文展演帶來的美好與感傷？話說，芥川龍之介的名言：「年少時代的憂鬱是對整個宇宙的驕傲」，所以別怕寂寞、別怕憂傷，走進「你不是一個人憂鬱」影展，難受的絕不只有一個人。

藝遊靠北邊

名稱｜紙間現實：回應真實的設計 Lars Müller BOOKS Analogue Reality

時間｜2018/05/30（三）－ 06/18（一）

地點｜誠品信義店3F（台北市信義區松高路11號）

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「紙間現實：回應真實的設計」（Lars Müller BOOKS Analogue Reality），於2015-2016年巡迴日本京都ddd藝廊、東京ggg藝廊、上海當代設計博物館等地。此次台灣首展，完整展出100本國際書籍設計大師、出版人Lars Müller生涯最重要出版品，每一本皆邀請讀者仔細翻閱，感受Lars Müller如何完成「內容與設計完美相襯」的書籍作品⋯編輯及設計師以「選題」及「裝幀」，為實體書創造更豐厚的意義。身為書店的我們，則希望藉由書的多元樣貌，持續為讀者深化閱讀所帶來的美好體驗。

名稱｜愛與死－三島由紀夫的電影美學

時間｜2018/06/02（六）14:00

地點｜紀州庵文學森林新館2F多功能空間（台北市同安街107號）

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【愛與死－三島由紀夫的電影美學】講座：邀請日本電影研究學者張昌彥與影評人但唐謨對談，一同分享三島由紀夫的電影美學。《金閣寺》文字的決絕化為電影《炎上》的哀嘆，日本文豪三島由紀夫如櫻花般綻放至極而逝的絕美哲學，不論是小說或電影，日本電影《愛的飢渴》中的絕望與法國版《肉體學校》的寂寞，都徹底體現了三島對慾望、肉體、愛與死的探究。

藝遊在中間

名稱｜鑽石水溝蓋總編輯－曹淳｜不挑不選不修改也能做刊物

時間｜2018/06/01（五）19:00－21:00

地點｜新手書店（台中市西區向上北路129號）

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說它是不羈，更覺得是藝術，所以選擇廢紙做刊物；

說它是任性，更覺得是自信，所以選擇不篩選題材；

說它是懶惰，更覺得是信任，所以選擇不修改稿單。

曾經在ikea用餐區辦理發表會，成為台中刊物迷之間的傳奇，鑽石與水溝蓋的衝突，從另一個角度來看也是提問——「刊物必須是什麼特定意識的載體嗎？」

藝遊南霸天

名稱｜詼諧曲－盧易之鋼琴獨奏會

時間｜2018/05/30（四）19:30

地點｜台南文化中心演藝廳（台南市東區中華東路三段332號）

備註｜此活動為售票活動

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詼諧曲自浪漫樂派開始已成為獨立曲種。蕭邦作為獨立創作詼諧曲的開創者，為鋼琴留下了許多經典且深刻的作品。本次「盧易之鋼琴獨奏會」將以詼諧曲為主軸，上半場演出鋼琴詩人蕭邦四首詼諧曲作品，下半場則演出同為浪漫派巨匠–布拉姆斯的詼諧曲；除此之外，盧易之秉持獨特「古典台灣混搭風」手法，將呈現多首以鋼琴改編的詼諧臺灣歌謠，帶領觀眾體驗各時期不同風格、不同樣貌的詼諧感。

名稱｜樂無事落語會

時間｜2018/06/03（日）14:00

地點｜樂無事（高雄市前鎮區復興新巷43號）

備註｜此活動需入場費

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古典的日本落語，切換成用中文的單口相聲，揪竟是什麼面貌呢？

圍繞著器皿打轉，一直以來就是樂無事的主題。若說飲酒碰杯是來補足宴席上聽覺的缺席，落語也有不少經典的段子，來說說飲食文化、碗盤買賣。且讓器皿慢慢地按摩你的耳朵。

名稱｜不貧窮藝術節表演－丑態百出

時間｜2018/06/03（日）14:30｜19:30

地點｜財團法人高雄市藝起文化基金會（高雄市前鎮區一心二路33號8樓B室）

備註｜此活動為售票活動

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再平常不過的場景，再平常不過的物品，對於小丑們來說，都是一份驚奇的禮物。小丑最神奇的地方就是：他們不按牌理出牌，他們不接受任何人的指令，他們不在乎外人的眼光，他們各自擁有獨一無二的個性，他們是麻煩精，他們是搗蛋鬼，他們很貼心，他們很邪惡，他們是史上最多變的。

丑態百出邀請你踏入劇場裡，看看小丑們是如何處理生活中最平凡不過的事情，一件再簡單的事情，小丑也會將它轉化為極其複雜。他無厘頭、他是世界上最愚蠢的傻蛋、他是最糟糕的藝術家，他等著你／妳來與他一同玩樂，看他出「丑」。

藝遊向東面

名稱｜巴奈海嘯巡迴100場：橋chiao

時間｜2018/06/03（日）15:00－17:00

地點｜橋chiao（臺東市中興路二段191號）

備註｜此活動為售票活動

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延續在水泥地與柏油路上駐紮抗爭400多天，巴奈在凱道上錄製完成兩張EP後，將要重新啟動【巴奈海嘯巡迴100場】計畫，要把看待土地的想法，透過歌聲唱出去。

一年多來，我們的訴求：「原住民傳統領域不分公私有就是要完整」的概念是屬於文化的，而土地正是文化的載體。所以我們決定帶著音樂、巡迴行動，讓更多無法親自來凱道部落的人，能夠有機會理解我們的動機與訴求。我們將陸續公佈演出場地，希望能抵達更多過去不易去到的地方。

名稱｜葉海地，畫十年：島嶼無限／秘∞境 Hidden sense

時間｜2018/06/02（六）－ 08/31（五）

地點｜Laboratory實驗平台（台東縣成功鎮豐田路16號）

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秘境在哪裡？不在網路上，也不在旅遊推薦的景點裡，而是需要你透過身體去探索，遇見屬於你內心所感的秘密之境！藝術家葉海地畫十年，隨著生命的移動而變化著，從香港到加拿大，從義大利到紐約，從台北到台東，最後停留在東海岸生活，開啟繪畫的新旅程。她說：臺灣，像是一個巨大的礦石島嶼，牽動著我的創作思緒，讓我能夠從不同的角度去觀看它，畫出那原生態環境的生命訊息，匯聚土地內在的生命力，成為我這次在島嶼創作十年的分享時刻。