薪水很低要留嗎？外派機會該去嗎？除了薪資還要看「無形損益」

前一篇文章〈破除代工思維：將員工視為「資產」而非「成本」〉分享人才培養的觀點，有些朋友也建議我可以寫一些求職相關，一天24小時之中，睡眠、可支配時間及工作各佔去八小時（理想情況），工作占去了一天的三分之一，如果這個工作不能符合自己所需，帶來成長和快樂，而只是為了糊口的話，那既不能成長，也難以長久。

有些人不滿意現有的工作，但卻因為金錢壓力或者不清楚自己的定位，而死撐著在現在的工作上，這種情況如果久了……，等到了一定的年紀可能會面臨兩個困境：第一個是想換工作卻發現自己沒能力換了；第二個是還沒想好要換工作卻被迫要換（公司倒了）。

工作收益＝薪資＋無形損益

工作大致可分為穩定型與成長型的工作。這其中薪資當然是一個重要考量，不過我這邊把它擴大解釋成「工作收益」，而「工作收益＝薪資＋無形損益」。

什麼意思？

以我來說，退役之後，有四個工作擺在我眼前，一個是擔任泛公職，另一個是外派廣東的工作，及兩個新創公司的機會。公部門與外派中薪資、福利都是在平均以上，但這2項工作中，工作收益應該怎麼列？我這邊做一個簡單的梳理：

公職＝平均薪資＋（穩定＋可預期＋…＋…）

外派＝較高薪資＋（離鄉背井＋調薪機會＋…＋…）

新創＝較低薪資＋（發揮空間＋歷練＋學習機會＋…＋…）

無形損益有正有負，例如外派的「離鄉背井」就是一個扣分因素，而公職的「穩定」則是一個加分因素。每個人所追求的無形損益不盡相同，有人喜歡挑戰、有人希望規律安穩、有人想要待在家鄉，不同需求造就了對無形損益有不同的偏好。

「這份行銷工作事情很雜，薪水很低，要待嗎？」

「這份工作雖然薪水很高，也很穩定，但很無聊，要換嗎？」

「外派機會很多，調薪機會大，要去嗎？」

我們工作中很常就會出現這些問題，而我的答案就是：「看無形損益」。

對於一個沒行銷經驗、非本科系的來說，第一個行銷工作就可以考慮，可以成為踏入行銷領域的跳板。而對於上有高堂下有妻小的人來說，第二個工作也可以繼續做，畢竟現實經濟壓力不小。而對於一個想多陪家人的求職來說，外派就不會是一個選項。

那，你的工作收益是什麼呢？

無形損益看哪些？

以我自己來說，無形損益除了成長機會、學習空間這些之外，我把它用三個指標來區分，分別是：

價值觀 團隊成長 個人成長

價值觀來說，我希望公司的價值願景是和自己的個人目標相符，這樣達成組織目標的同時，也能完成個人目標，這是最好的情況，又比如老闆如果行為不法，這樣公司或許可以日進斗金，但就與我價值觀不符。其次來說是團隊成長，就是一起共事的同事能夠互相砥礪、成長，成長這條路太孤單，如果有能人在這條路上能夠一起走，那會是一個很棒的事情。最後底線則是個人成長，如果一份工作無法帶來成長或者太慢，對我而言「無形損益」就是負值，這時候如果薪水又不合乎期待，就是可以考慮轉職的時候。

你呢？你的無形損益是哪幾個指標？

結語

「如果有人給你火箭上一個位置，別計較位置的好壞，先上去再說。」這句話是Google CEO對一位員工說的一句話。我想也是很多新創公司的老闆會想對員工說的話，不過對求職者而言，困難點就在於辨認一間公司是「火箭」、還是「沉船」，如果是沉船，就算是當船長也不該留戀。我們很難去分辨一間公司的前景是火箭還是沉船，但透過「工作收益＝薪資＋無形損益」還是能一定程度篩選出更合適自己的公司。

問題加映：工作要待滿一年嗎？

「待滿一年」這個建議我在學生時候常常聽到人資反覆強調過，不過我的想法是，很多公司都不一定活過一年，在網路變化快速的時代，不應該被時間所侷限。甚至有些長輩會說「好好做，自然有回報」。對於這些長輩我想讓他們看一些股票的線圖就可以理解了！很多公司的員工是努力做，但公司不敵大環境的變化而裁員，這樣情況下不如及早累積實力，把握機會，在船沉了之前先行離開。

延伸閱讀

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航