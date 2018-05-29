講清楚一個議題要花三小時，但打造錯誤印象只需五分鐘

「誒誒，你有看到LINE群組在傳一則反對性平教育跟婚姻平權的公投連署宣傳影片嗎？」A女一邊拿著手機一邊說。

B女嘆了口氣「唉，有啊。老實說我現在沒有能力判斷平常沒有關注這個議題的一般人，看到這影片能不能看出裡面其實很多錯誤，還有會不會因為看了影片就被說服。」

「我覺得好像很難看出錯誤耶，因為裡面用了很多的新聞影片，說得煞有其事。」

「不只是這個原因吧。一般我們在接受資訊的時候，如果這個資訊是平常沒有關注的，那代表我們對這樣的資訊是比較沒有背景知識的，在這樣的狀況下，如果裡面有講到幾個自己認同的價值觀，那人都會比較傾向先相信他的內容。因為你沒有背景知識，就不容易有『這部分好像怪怪的』而產生要去質疑的念頭。」

「而且，如果我們聽到什麼事情都要先質疑，那其實是很耗費到大腦資源的事。所以先相信是預設的反應。」C女一邊說一邊吃著手工餅乾。

「你說的對，所以我看到那個影片，其實心裡很難過。你看這影片短短的不到五分鐘。裡面其實有很多錯誤的觀念跟說法。舉例來說他們對性解放的定義就有問題，他們對性平教育的內容也是扭曲的詮釋，更不要說把結婚率跟人口老化都扯進來等等。但問題是他東拉西扯的內容所包括的議題其實非常的廣，要把這些議題都講清楚，去反駁這些內容，花個三小時都講不完。可是透過影片造成一般人對性平跟婚姻平權的錯誤印象，他們只要五分鐘。」B女說。

C女點點頭。「這其實也是我現在對台灣民主很悲觀的原因。今天不管是什麼議題，性平也好，能源議題，環保議題也好，如果我們希望大家能夠理性討論，有一個很大的前提，就是資訊要盡量充分流通，這樣才有討論的基礎。例如說那個影片裡面提到『性解放』，我就很清楚知道這些人對『性解放』的聯想是『性開放』，這事實上是一個很大的誤解。」

「也就是，在要用性解放來討論性平教育以前，就必須要先理解到底什麼是性解放，然後才能接著往下討論。不然如果兩造對性解放根本是各自解讀，各自用各自的想像去定義的時候，那根本就是討論不下去的。」

C喝了一口咖啡後繼續說道「也就是在正式討論前，相關資訊要盡量充分揭露與同步，才有基礎進一步做理性討論。而這樣的理性討論才能孕育公民社會的土壤。但是問題來了，因為人腦有其限制，正因為直接民主要做到『資訊完全同步才進行討論』這件事很困難，才會有代議政治的產生。可是有了代議政治，為了爭奪代表權，那就會想要操作資訊，像是故事只說一半，故意斷章取義，甚至丟假資料。然後只要讓不同立場的人都用各自的情緒互相攻擊就飽了。」

「而這些行為又都會讓能夠建立公民社會的理性討論逐漸消失。說真的，我也不知道這能怎麼辦。」

三個人靜靜的不說話。

「所以你們覺得，人真的會想要民主嗎？如果實踐民主是這麼困難的事。」A女打破沉默。

C女苦笑「我想要呀。可是這幾年投入社會運動給我的感覺是，這真的很難很難，很不容易。你會發現在這中間很多時候我們其實是在跟人性對抗。跟人的直覺對抗。然後當自己看到進步的很緩慢甚至可能進一步退三步的時候，有時候也會自我懷疑，我們到底那麼努力是為了什麼？」

「到頭來，看的還是我們自己到底對自己想努力的議題，有多少的堅持啊…以及對民主的信仰到底多堅定...」B女嘆了口氣。

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文於此

責任編輯：丁肇九

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