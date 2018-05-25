台灣留學生遭挪威政府「改國籍」卻沒錢提訴訟，外交部這樣回

公視《青春發言人》主持人柯萱如在臉書上指出，幾名台灣學生前往挪威留學，用台灣護照入境，但在申請居留證時，挪威移民局一律將台灣的學生註冊為「中國」國籍，這幾位台灣學生，要求挪威移民局改登記為台灣公民，但都無效。

這完全不合邏輯。我來自台灣。我使用我的台灣護照入境挪威。更讓我不高興的是，我是來挪威學習人權法的。然而卻發現我的權利被這個國家給丟棄了。 想像一下，當你移居美國時，他們堅持將你註冊為瑞典人。你會對此感到滿意嗎？

經過訴願及再訴願程序之後，他們的請求還是遭到移民訴願審議委員會駁回，學生們於當地發起「正名運動」，並將對挪威政府提起訴訟，但當地律師費一個審級就要約台幣50萬元，幾名留學生因缺乏經費，不得不暫緩訴訟，此事於5月23日獲挪威當地最大報「Aftenposten」以全版頁面刊登報導。

《自由時報》報導，長久以來台灣人在挪威首都奧斯陸（Oslo）有自己的商業代表，挪威海關也持續接受台灣的護照。但2010年6月在挪威的台灣公民國籍遭變更為中國，時間正是人權運動家劉曉波被授予諾貝爾和平獎而引發挪威與中國外交危機的前4個月。此一變更由管理國家註冊的稅務局發布。

《新頭殼》報導，挪威移民委員會（UEN）證實，該學生約瑟夫與在挪威的其他台灣人，原國籍被登記為「中國」，該會結論認為這是「符合挪威的外交政策」，部門負責人Mats Risbakken甚至表示，此註記對當事人在挪威留學期間的權利、義務沒有實質影響。



《自由時報》報導，挪威外交部發言人Frode O. Andersen表示挪威從未承認「台灣是獨立國家」的政策未變，但稅務局更改此部分的居留規則，外交部並未參與此一決定。

在那篇挪威報導中也指出，中國的施壓使越來越多研究中國的學者們憂心，提出這種強制措施及對市場准入的影響是否違反了國際貿易法規，認為受害國們應聯盟到WTO挑戰北京。

該文最後引用英國諾丁漢大學中國政策研究所高級研究員J. Michael Cole在chinafile.com網站上的投書表示：「北京必須明白它的後果和成本。」並補充，

「這是關於保護我們自己的利益和價值觀；如果允許一個持擴張主義的專制政權不斷壓迫我們並全身而退，那它將來只會繼續為惡並具有越來越強大的力量。也將更進一步破壞我們的言論自由。」

《聯合新聞網》報導，學生向外交部求援，歐洲司的回覆是，外交部和駐外館處一直都密切注意我國名稱是否有被不當更改，若有，都會在第一時間和該國相關部會討論協商，挪威代表處過去持續不斷向挪威反映要求更正，但都被以沒有外交承認，或電腦系統中沒有台灣代碼為由等，未正面回應。

至於學生試圖對挪威政府提起訴訟，因為政府不介入民眾訴訟，也沒有預算科目補助，「本部對您積極維護國家尊嚴表示尊重與感佩」。

以下為外交部回覆：

O先生您好，

本（106）年9月10致本部部長電子信箱郵件敬悉。

本部對外國文件中不當稱我國名事向極重視，歷年來持續通電駐外各館處密注，倘本部或我駐外館處發現或獲悉外國政府核發我國人之相關文件所登載之國籍欄有不當稱我之情形，均於第一時間即向該國相關機關力洽改善，未能立即改善，亦均持續力洽。鑒於維護國家尊嚴係政府與人民共同目標，甚盼全民一起與政府持續努力。

有關挪威移民局將我國人居留證國籍欄以不當名稱註記事，我駐挪威代表處多年來持續不斷向挪威政府進洽要求更正，惟挪威相關機關均以無外交承認及電腦系統中無「臺灣」代碼等由未正面回應，未來本部仍將持續努力爭取改善。

關於您計畫向挪威法院提起人權訴訟事，本部對您積極維護國家尊嚴表示尊重與感佩，惟政府向不介入民眾訴訟，亦無預算科目得以補助。

此外，駐挪威代表處雖將暫停運作，然我對挪關係仍將由駐瑞典代表處繼續推展，併請參考。再度感謝您積極爭取挪國政府更正我國人居留證國籍欄不當名稱註記，本部及駐處亦將續力洽以維護我國家尊嚴。

敬祝安康

外交部歐洲司敬啟

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核稿編輯：羊正鈺