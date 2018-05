我是查維茲，我們都是查維茲：南美洲民選的獨裁政權

文:向駿(致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任)

曾任《外交事務》(Foreign Affairs)、《新聞週刊》(Newsweek International)、《外交雜誌》(Foreign Policy)編輯的威廉・道布森(William J. Dobson) 2012年在其《獨裁者的進化:收編、分化、假民主》(The Dictator’s Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy)一書中指出,「今日的極權政權領導者與20世紀的獨裁者不同,不像北韓那樣完全凍結在時光裡,還繼續用勞改營、暴力、洗腦的手段控制人民。新興的極權國家反而給人民許多表面與程序上的自由,並滲透這些自由。在經濟上,新的獨裁者更聰明,不再封閉守貧、切斷與世界的聯繫。他懂得從全球體系獲得資源,卻不會失去自己的統治權。」該書第三章探討委內瑞拉已故總統查維茲(Hugo Chávez)的案例,但出版後其繼任者馬杜洛(Nicolás Maduro)和尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)又提供了鮮活的獨裁案例。

馬杜洛「自為政變」,變成西半球的小獨裁者

冷戰結束後拉丁美洲最早的「自為政變」發生在秘魯。1990年日裔藤森謙也(Alberto Fujimori)以學者清新形象獨立參加秘魯總統大選,結果意外成為秘魯史上第一位日裔總統。藤森不僅於兩年內將通貨膨脹率從7,650%降至50%並開始償還外債,但1992年4月5日,他卻在軍方的支持下斷然宣佈關閉國會並大幅改組司法部門,因此在政治學界創造了「自為政變」(auto-golpe)的名詞。《外交政策》(Foreign Policy)期刊副總編輯基亭(Joshua E. Keating)將「自為政變」(Self-Coup)定義為「一個經由民主方式掌權的政府逐步侵蝕民主制度以保持其本身永久掌權。」

馬杜洛上任三年後也搞自為政變。2016年5月24日,委內瑞拉面臨200年來最嚴重政經危機,馬杜洛表示反對派所提,當年內就他應否留任舉行公投不可行。次日「美洲國家組織」(OAS)秘書長阿爾馬格羅(Luis Almagro)在公開信中直言「拒絕讓人民投票,拒絕讓他們作出決定的可能性,將令你成為西半球曾經出現的許多小獨裁者(petty dictator)之一。」

2016年10月23日,委內瑞拉國會在馬杜洛支持者的騷擾下議程中斷,然因反對黨席次過半,國會仍在喧鬧中通過決議如下:「政府透過阻撓反對派推動公投罷免馬杜洛總統發動政變。」在野黨領袖波赫士(Julio Borges)表示:「國會多數投票認為政府參與政變後,我們將對馬杜洛展開政治審判,以釐清他在剝奪民主和人權的角色。」國會召開緊急會議通過決議的重點在「馬杜洛政權違反憲政秩序,等同政變」,這已符合前述「自為政變」的定義,因此反對黨誓言發動大規模示威並尋求國際社會施壓。

委國反對派抵制大選,稱是「獨裁者加冕禮」

今(2018)年5月20日委內瑞拉舉行總統大選,包括西班牙前首相薩巴德洛(José Luis Rodríguez Zapatero)、厄瓜多前總統柯利亞(Rafael Correa)在內的多個國家和國際組織,約200名國際觀察員見證選舉過程。

選前,美國阿默斯特學院(Amherst College)的柯拉雷斯(Javier Corrales)教授認為大選是近年來以和平手段推翻獨裁統治的唯一機會(the only chance in years to break this dictatorship),因此呼籲不可棄選。然因主要反對勢力發動抵制,全國選舉委員會公佈的投票率僅46.1%,遠低於2013年大選的80%,馬杜洛總統獲得582萬票、支持率為67.7%,其任期為2019年至2025年,但反對陣營譴責大選是「獨裁者的加冕典禮」(the coronation of a dictator) 。

選舉結果揭曉前,美國副國務卿蘇利文(John Sullivan)表示美國不會承認結果,加拿大、歐盟及「利馬集團」(Lima Group)的14個美洲國家紛紛跟進。5月21日美國總統川普(Donald Trump)簽署行政令追加經濟制裁,禁止美國公民和在美國常住居民,購買任何委內瑞拉國有企業的債權,涉及委石油出口應收賬款。

馬杜洛上任五年來,委內瑞拉GDP萎縮45%,貨幣玻利瓦(Boliva)對美元一年貶值99%,最低薪資相當於月薪兩美元。根據該國國民議會財政經濟發展委員會(Finances and Economic Development Commission)報告:「與去年同期相比,今年4月通膨年增率13,779%。」國際貨幣基金(IMF)預測委內瑞拉今年通膨率將破13,800%,這將達到惡性通膨(hyperinflation)的水準。

難怪拉美國家中僅古巴、薩爾瓦多和尼加拉瓜三國政府承認委內瑞拉大選結果。

奧蒂嘉夫妻治國,還要接著選總統

至於我國中美洲友邦尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉(Daniel Ortega),不僅在2006年和2011年連續兩度當選總統,2014年更在爭議聲中主導通過取消總統任期限制並擴大總統職權。2016年6月執政黨桑定民族解放陣線(Sandinista National Liberation Front)宣布奧蒂嘉為11月6日大選的總統候選人後,7月下旬尼國最高法院解除16位反對黨國會議員資格,稍後奧蒂嘉又指定妻子牟利羅(Rosario Murillo)為下任副總統候選人。

8月5日《紐約時報》社論「尼加拉瓜版的王朝」( Dynasty, the Nicaragua Version)認為此舉是「企圖建立威權王朝最明顯的標誌」,同年11月6日他和妻子當選總統和副總統。

中資運河開發夢碎,革命英雄淪為獨裁者

為了展現爭取國際投資的能力,2013年6月13日奧蒂嘉宣佈由「香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司」(HKND集團)負責尼加拉瓜運河工程。根據該公司官方網站,「整個尼加拉瓜運河項目將包括以下六個子項目:運河(包括船閘)、兩個港口、自貿區、度假村、國際機場和若干公路。此外還將興建發電站、水泥廠、鋼鐵廠和其他相關設施,確保運河在五年內竣工。」2014年12月22日HKND集團負責人王靖,曾於太平洋岸布里托(Brito)河口農莊舉行象徵性的開工儀式,但之後則未見進一步動工。

2017年6月13日巴拿馬宣佈與中國建交後,首任北京大使表示尼加拉瓜運河公司是中國商人在香港成立的合資企業,純屬私人投資,且自行承擔風險,尼加拉瓜運河項目算是胎死腹中。

今年5月7日中國駐巴拿馬大使魏強出席「巴拿馬共和國與中華人民共和國外交、經濟新關係座談會」期間被問到中國是否投資修建尼加拉瓜運河時表示:「至今還有這種憂慮和提問,著實令我大吃一驚!」魏強表示,以官方立場來看中國政府過去沒有參與、也從未有過投資,況且商業部已經做出澄清。尼加拉瓜運河應該只是奧蒂嘉為百姓畫的大餅。

今年4月16日奧蒂嘉宣布「退休金系統改革案」,提高社會保險繳納金額並減少退休年金5%。隨即引發長達一個月的暴動,政府採取武力鎮壓造成數十人死亡,當中大部分是學生。這些人革命後出生的年輕人一直相信尼加拉瓜是民主法治的國家,但奧蒂嘉的作為讓他們失望,因此展開此波社會運動。

4月21日當地電視台記者安赫爾・加宏納(Ángel Gahona)在採訪警民衝突的新聞直播中遭擊斃,次日晚奧蒂嘉公開「認輸」,全面棄守爭議的年改案。普立茲獎得主歐本海默(Andres Oppenheimer)在《邁阿密前鋒報》(The Miami Herald)指出「尼加拉瓜危機顯示沒有好的獨裁者這回事」(Nicaragua’s crisis shows that there’s no such thing as a good dictator)。美洲人權組織5月18日抵達尼加拉瓜,針對奧蒂嘉政府是否涉嫌違反人權展開調查。1979年奧蒂嘉靠推翻蘇慕薩獨裁政權邁入政壇,如今卻建立了另一個獨裁政權。

「我是查維茲,我們都是查維茲」,民選的南美獨裁政權

上個世紀末拉美出現以祕魯藤森政權為代表的「委託式民主」(delegative democracy),本世紀以來查維茲以高度的個人魅力(charisma)將其提升到「民選獨裁」(Democradura)。2013年馬杜洛競選口號之一雖為「我是查維茲,我們都是查維茲」,但查維茲的個人魅力絕非馬杜洛所能複製。馬杜洛個頭雖高大,治國卻是「武大郎玩夜貓子」,能否再玩六年值得懷疑。

至於出身桑定游擊隊的尼加拉瓜總統奧蒂嘉,在第一次總統任內(1985-1990年)曾與台灣斷交。2007年1月再次當選總統後雖曾多次表達和中國建交的願望,但基於北京對馬英九所提「外交休兵」的默契並未接受。蔡英文上任剛滿兩年已「被」斷交四個國家,尼加拉瓜是否為下一張骨牌,決定權在北京不在台北。

