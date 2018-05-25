在金瓜石「破壞山林」遭罰並停工，優人神鼓道歉：不知道搬石頭違法

知名劇團「優人神鼓」2016年進駐新北市瑞芳金瓜石，在金瓜石地質公園成立「亙古本山劇場」，將在今年七月底演出「石破天驚」新作，不過日前遭民眾檢舉「破壞山林」，市議員林裔綺本月23日在議會質詢時拿出現場照片要求新北市政府處理，新北市政府也已經先要求優人神鼓停工，優人神鼓今（25）日下午發布聲明，他們只是在現場搬移石頭，做防水工程，並佈置成天然舞台，對於造成民眾誤解與忽略了申請水土保持的行政程序，表示道歉。

新北市：已勒令停工依法開罰

《中央社》報導，新北市議會23日下午開會時，議員林裔綺質詢表示，有民眾向她陳情指出，優人神鼓去年承租金瓜石地質公園，但現在場似乎動用挖土機開挖道路等設施，任意破壞山林原貌。

她表示，民眾4月間前往金瓜石地質公園踏青時，就看到有挖土機施工，經檢舉後，當地區公所派人勘查時，公所人員卻回報沒有看到挖土機等大型機具，民眾5月15日再到現場查看仍發現在開挖，她也展示民眾拍攝的照片，可以看出現場已有綠地變成大片黃泥及土坡，要求市府再度查看處理。

文化局長林寬裕答詢時表示，文化局在接獲陳情時，就派人去看並馬上要求停工，需送件的部分，也需完整提供文件才能復工，文化局仍會持續關注；農業局長李玟也表示，若發現違規施工，將要求停工並依法開罰。

文化局主任秘書翁玉琴受訪表示，文化局5月3日會同市府農業局、觀光旅遊局和區公所前往勘查，並由優人文化藝術基金會執行長王騰崇陪同說明，現場原是亂石堆與荒煙漫草的地方，預計要整理成表演與練習的場地，不過，為了整理、搬運、砌石、護坡等工程，有出動怪手，希望讓自然排水水路更順暢，但沒有開挖土石。

翁玉琴說，現場因為下雨泥濘，加上怪手經過的地方有草地植被遭壓損，且整理場地沒有向農業局申請，因此農業局將會開罰，並要求以安全為重，務必將石頭整理好，避免崩塌。

優人神鼓喊冤：不知道搬石頭違法

《TVBS》報導，實際到現場，一塊塊的大石頭整齊排列，就像舞台座椅；去年優人神鼓向台電承租金瓜石地質公園，要打造戶外劇場進行演出，民眾卻覺得整地作業是在濫墾山坡地，讓原本礦場的草叢綠地，在挖土機不停挖掘下變成整片黃土堆。

《自由時報》報導，優人神鼓表示，金瓜石地質公園是堅硬的岩石地層，當初進駐時，就已被炸成一層層的山谷地形，四處都是落石，大雨期間整個山谷都淹水，為解決淹水問題，保護演員奔跑和觀眾行動安全，才動用怪手做砌石護坡、搬運石頭，做洩水排水道。

《三立新聞網》報導，王騰崇澄清，為了安全起見及表演空間，就地將現場石頭移除堆置作為施工便道，以利怪手進到第2層，因為石頭移除後現出黃色泥土坑洞，才會讓民眾誤以為是在違法開挖山林，他們並不知移除石頭也要經過申請，5月18日在新北市政府第一次會勘時，已接受處罰，並撤除第二層要做護坡的斜坡，也依市府指示撤除大斜坡，並將斜坡下的上千顆亂石放置工整，所有平整地面植草綠化，未來不會用任何工法鋪設舞台。

農業局說，現場勘察認定「優人神鼓」堆積土石、設置駁坎甚至開挖山坡地，由於現場未先提出水土保持計畫送核定，就擅自開挖，面積約2500平方公尺，將依照行為人違規程度與面積，最高將處三十萬元罰鍰並限期改善。

《中央社》報導，優人文化藝術基金會執行長王騰崇、新北市府農業局等人員今天到優人神鼓位於金瓜石的「亙古本山劇場」向媒體說明，王騰崇表示，優人神鼓將在水湳洞、金瓜石和九份的「優人生態聚落」生根，推動「道藝合一」的承傳藝術志業，澄清並未開挖山坡地，也沒有挖土鑿石壁。

王騰崇表示，為安全考量，才用怪手移置現場石頭做洩水排水道，做「砌石護坡」時，以施工便道讓怪手可進到第2層，並沒有任何開挖行為，已依農業局與文化局兩次的會勘結論，恢復便道上的石頭，並加強平台植栽綠化，整理斜坡的上千顆石頭。

王騰崇說，基金會會接受農業局的處分，也會補申請水土保持工程的行政程序，他強調，絕對不會違法開挖山林，天然劇場本來就是一個平台，未來也不會以外來工法鋪設舞台，演員直接在石頭上演出，歷經這件事情對優人神鼓是當頭棒喝，讓藝術家更體認除創作精神，更應紮實做好每一細節。

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核稿編輯：羊正鈺