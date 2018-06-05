親愛的孩子，老師也是跌跌撞撞的過來人啊！你並不孤單

文：郭彥余

同學，老師跟你們一樣，也是跌跌撞撞的過來人啊！

「老師，你很早就知道自己將來要做什麼嗎？」

「老師，你以前一定很會唸書很優秀吧！」

「老師，你以前應該是一帆風順吧！ 」

課堂上、諮商室裡，學生總愛這樣問我。

「我有很早就知道自己的目標嗎？我有很會唸書很優秀嗎？我有一帆風順嗎？」我問自己。

其實沒有，不只沒有，我甚至現在也不太確定有沒有達到我的目標，即使我成為了一名老師，我依然在想，自己適不適合這個工作？將來還有什麼想做的嗎？還有哪裡不足？還有沒有其他的可能性？

而這些問題，我從學生時代就開始想了。

國中一年級的時候，學校有分班制度，分別是資優班、升學班以及後段班，我就待在後段班，白話來說，就是被學校歸類為不會念書的一群，學校針對不同類型的班級，設計不同的試卷，分別為資優班的特殊卷、升學班的A卷以及後段班的B卷，在那個年代，這樣的編班制度，背後的教育美意其實是希望讓學生可以按照自己的程度適性學習，老師也可以依班級的程度，進行符合該班能力的教學。

不過實際上，全校的師生都知道，這樣的編班，就是將學生依念書能力進行分級，最高級是資優班，次之是升學班，末端是後段班。雖然沒有人明講，但全校瀰漫著一種氛圍，就是資優班和升學班的學生，是比較優秀的一群，而後段班的學生則是比較次等的一類，厲害的考特殊卷或A卷，次等的考B卷。

那時候我很焦慮，因為多數的同學都很安於「後段班」這個標籤，沒什麼人想認真唸書的，可怕的是，很多老師也樣認定，上課時教得很淺，常常課上到一半就在閒聊，同學也沒什麼在聽，很多課都輕輕鬆鬆地就帶過，上課常常在亂哄哄的狀況下度過，「不要教得太難，反正我們是後段班，不會唸書，越簡單越好」好像變成一種師生的默契，雖然有少數的任課老師想教得深入一點，但也敵不過這樣的班級氣氛。

「不用那麼認真啦！反正我們是考B卷！」

同學這樣跟我說。

誰有標準答案？

我確實也沒有很認真，每天就在跟同學打打鬧鬧的過程中過去。第一次段考的時候，我嚇到了。考試前我並沒有做太多的準備，考完以後也覺得不理想，結果，我考了第一名，而且第二名的分數遠遠低於我，這是我以前從來沒有考過的名次，不只是第一次段考如此，整個學期我都考了第一名。

某次有位認真的老師，看著台下的同學玩成一團，沒人在聽課（我也是沒在聽的其中之一），就在課堂上寫了一道困難的題目，抽點同學上台解題，連續點了好幾位，都沒人解得出來，最後點到我，我也不會。

老師顯得有點生氣，因為這個題目幾分鐘前他才剛講過，竟然沒有人會，於是他說：「你們班第一名是誰？第一名的同學總該會了吧！請第一名的同學出來！」

全班陷入了一片沉默，沒有人回答。

老師又問了一次：「你們班第一名的同學是誰？請上台解題。」

全班面面相覷，尷尬地指了指站在講台上解不出題的我，「老師，第一名已經在台上了……。」

老師先是露出訝異的表情，隨即無奈地搖搖頭，揮揮手請我下來。那時我就在想，我的目標是什麼？我是要認份地繼續留在這個「後段班」，輕輕鬆鬆、吵吵鬧鬧地過完國中三年，還是要想辦法離開這裡，看看自己還有沒有點本事？

我決定試試自己的能耐。

在一次全校性的重新編班考試中，我卯足勁準備，考進升學班。升學班的氣氛截然不同，大部分的同學都期許自己考上前幾志願的學校，將來進到好學校，找到好工作。

我開始在想，我將來要做什麼？

我想了很久，想不出來。

那時候班上同學多數都以第一志願為目標，首先是要進到第一志願的高中，接著要進到第一志願的大學，然後，進到第一志願的科系。第一志願的科系是什麼呢？是醫師。

「當醫生可以救人，被人尊敬，穿白袍又帥！」我心裡這樣想。

於是我在這個第一志願的班級氛圍中，以醫師為目標，拚了命的念書，結果發現，再怎麼努力，也無法達到頂尖。

我印象很深刻的是，老師常常會在某些遺失標準答案卷的課堂小考中，拿那些前幾名同學的考卷答案，作為標準答案，讓同學作為互相批改考試分數的標準，而這些同學的答案，除了偶爾在少數題目答錯外，幾乎真的就是標準答案。而我的試卷，從來沒有被拿來當過標準答案。

於是我認清，自己的能力，應該很難考上醫學系的。

國中即將畢業時，我又開始在想，我將來要做什麼？我同時報考了高中、高職以及五專三個不同制度的聯考。聯考結果出爐，我的分數是上不了前幾志願的。

因為原先當醫生的目標破滅，對於將來要做什麼，我還是沒有方向，所以對於要選擇那一個升學制度，我內心是很猶豫的。

家人建議我唸職校或五專學技術，但我知道自己手藝很差，家裡的東西拆開就組不回去，也不喜歡實做，最後還是選了高中，想說進到高中後，還有機會思考自己將來的方向。

進到高中後，數理較強的我，本想往數理方面發展，但聽師長說，自然組很難唸，結果我就選了社會組，唸得非常吃力，但又沒有勇氣轉類組，就硬著頭皮唸下去。即使我再怎麼認真，成績勉強都只能勉強維持在中等左右。

高三時，我又開始想，自己將來要做什麼。

我跟家人討論，家人鼓勵我唸商科，因為那時候唸完商學院出來，工作比較好找，但我很清楚知道自己不喜歡從商，想了想，覺得自己在學校裡面和其他同學討論功課的經驗還不錯，同學問我問題時，我好像都可以仔細解答，便心生當老師的念頭。

因此在考完學測參加推甄時，我選了特教系，但在參訪過特教學校後，我才發現，自己不適合走特教，所以進到了推甄第二階段的面試和筆試階段時，我放棄了筆試，以落榜收場。

我焚膏繼晷地拚命啃書，好追上因為參加推甄而落後的讀書進度。

大學聯考放榜，選填志願時，我又再一次面對將來要做什麼這個問題。我本對文學有點興趣，想要念文學關的科系，但因為國文考差了，沒辦法進到相關的科系，最後按照分數排序，進了心輔系。

這下慘了，因為我完全不知道心輔系在學什麼，所以我很焦慮，焦慮自己跟高中一樣，選了一個不適合自己的領域。於是大一剛入學後，我便到處去找系上的教授請益，想了解心輔系到底在學什麼。

「你不用這麼著急，大一、大二的理論課修完，你就會有一點基礎概念，等到大三、大四的實習課，你就會更了解我們在學什麼了！」系主任將一杯茶遞到我面前，同時喝了一口他自己杯中的茶後，淡淡地說道。

焦慮的我離開系主任辦公室後仍是一頭霧水，於是我又找了另一位教授請教。

「我們學的就是如何應用心理學來幫助受困的人們！」心理學教授耐心聽完我的問題後，給了我這個答案。

「只靠談話就能夠解決人們的困難了嗎？」我很疑惑，因為我從來沒有相關的經驗，也不相信對談能解決什麼。

「這個必須要等到你開始實習，有親身體會以後才會了解！別著急，先認真讀看看再說！」教授給了我一個溫暖的微笑。

雖然教授的回答給了我一些方向，我依然覺得焦慮，特別是當我知道，班上有一位同學覺得自己念錯系，立刻提出休學申請重考後，更不知所措了。

於是我又陸陸續續請教了幾位不同的教授，都無法得到滿意的答案。我除了懷疑自己就讀科系的專業性外，也擔心將來就業時找不到工作，可是我沒有辦法休學重考，一方面是時間經濟不許可，另一方面是即使重考，我還是不確定自己要選什麼科系。

最後，我決定輔修第二專長來處理這個焦慮。我一邊認真地修完心輔系的課程，一邊努力地輔修國文第二專長的學分，就這樣帶著不安，非常認真地學了四年。

Photo Credit: 王翊安 @Flickr Public Domain

畢業的時候，我雖然對心輔系的專業有了多一點的了解，但我知道，自己在諮商的專業技能實作表現，並不理想，對此我感到非常挫折，懷疑自己的能力。為了處理對自己的質疑，我報考了研究所，想要驗證自己四年所學的成果，雖然僥倖備取吊車尾考上，但這個結果，並未消除我對自己的質疑，反而讓我更加憂慮。

於是我選擇辦理研究所休學，先投入教甄考試。我四處報考，都沒能考上，更加懷疑自己的能力，一度想過是不是要放棄當老師、放棄這個心輔領域，轉行從零開始。

不過，那時又覺得自己認真學了四年，不能做相關的工作，很不甘心，後來就回學校唸研究所，邊唸書邊準備考試，陸續又考了好幾次教師甄試，卻都還是落榜。

不只如此，研究所的學習過程也讓我感到十分挫折。我的專業督導就曾當面質疑我，並沒有真正精熟一個治療理論。於是我拚了命地鑽研，好不容易在碩士畢業前，經營出自己的治療風格。

「如果當完兵，還是考不上老師，或順利當上大學正職心理師的話，我就重新思考自己將來的方向。」我給自己下了最後的通牒。

接著我又開始了四處求職、考試的生活。

我們未必能決定結果，但能選擇如何面對過程

終於，在當完兵退伍那一年，我考上了正式教職。但考上正式教職後，我發現面對各種挑戰時，還是有很多的不足，還是常常會覺得焦慮、懷疑自己，所以我仍不斷努力地充實自己的學養。

所以，親愛的孩子，站在你們面前，身為老師的我，跟你們一樣，也曾非常迷惘、非常焦慮自己不明確的未來，對自己感到懷疑，一路跌跌撞撞。

我並沒有很早就知道自己要什麼，也沒有你們想像的優秀，沒有比你們聰明，更沒有一帆風順。

「如果你沒考上怎麼辦？花了八年在同一個領域，結果發現自己做錯決定，選錯科系，到頭來什麼都沒有，從零開始，不是很慘嗎？」曾有人這樣問我。

我相信，每個經驗都不會白費，就像國中待在後段班的日子，以及高中、大學選組選系的迷惘經驗、研究所的挫敗經驗、屢戰屢敗的求職經驗，雖然都對當下的我造成打擊，但也磨練了我的心志，讓我認識了自己的不足，學會不輕言放棄，也讓我知道，興趣和能力是可以透過努力培養出來的，而這些經歷，現在更化為養分，讓我在處理類似的學生問題時，更能理解他們的困境，更知道怎麼協助他們。而這些經驗也成為我在面對將來各種未知的挑戰時，最強而有力的鼓勵——既然我過去都能夠處理這麼多困難了，現在跟將來也可以。

我們很難保證人生的每一個決定都是完美的、正確的、都是百分之百適合自己的，但是我們必然可以決定，要用什麼方式面對這些不如意，我們可以選擇從此一蹶不振，自怨自艾，每況愈下，也可以選擇打起精神，努力將生活經營成自己要的樣子，化危機為轉機。

如果當年我沒考上老師或大學心理師，一定會對我造成重大的打擊，但我想我不會因為這些挫折就逃避面對問題，中斷思考，放棄尋找其他的可能性，因為我知道，我是自己人生的作者，無法將經營生活的責任推給別人，我也相信，這些過去的歷練，不會白費，端看如何運用而已。

親愛的孩子，老師跟你們一樣，也跟多數人一樣，都是在跌跌撞撞的過程中成長過來的，當你面對任何不如意時，請你轉頭看看你的身邊，你會知道你並不孤單，所以，面對挫折時，請不要輕言放棄，好嗎？

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書籍介紹

本文摘錄自《同學，你只是不想太累：那些最快最簡單的方法，為什麼救不了你的學習痛苦？》，大寫出版

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作者：郭彥余

親愛的孩子們：有天當你必須離開校園＆家庭的舒適圈，

迎接現實的種種考驗，世界仍能以你們為中心運轉嗎？

來自第一線教育工作者、一個台灣校園諮商老師的真實輔導紀錄。

「老師，智力是天生的，所以不可逆轉吧？」

「不知道那些成績好的同學『偷用』了什麼方法而我不知道？」

「老師！我就是學不來！」

「老師，為什麼我的孩子被不公平的對待？」

「老師，為什麼要考試？為什麼專心這麼難？」

我們的教育現場出了什麼事？

究竟學生們如何看待學習的問題？

我們的學校教育又能不能解決及面對這些「最基本」的青春困惑？

這本書將凝視一味強調「高效學習」及一味崇尚「教室娛樂化」現況中，學子、教師及家長的各種迷思，以及校園教育在當前科技與社會潮流下的觀念衝擊。本書作者任職於一所技校的輔導室，他在本書將以日記方式記錄下當前年輕學子對「學習」的誤解、家長對學校教育的錯誤想像，以及當前教師的無力感（以及無心之中帶給學生們的挫折感）。

自從教育改革被社會廣泛討論以來，台灣各級校園開始有了專業的心輔專業老師進駐後，本書不以大談教育理念的大前提、高度概念出發，以日記的方式溫暖呈現他與學生、家長及同事的對話及事件，讓教育者及受教者關係人都能省思其間的問題。

在每篇諮商日記中，本書選錄的皆是「最普通」卻也最真實的問題——學習如果不是一步登天的事，一時學不好的孩子，究竟需要的是什麼樣的幫助及引導？這本書將試圖釐清一些當前台灣校園的難解之結……當學子們習慣於可以「無限轉移責任」的校園，同時也荒廢了他們從青春到自立的關鍵練習！

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航