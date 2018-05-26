定調WHO未來五年政策的GPW13，對台灣有什麼意義？

文：鄭凱元（倫敦大學學院精神醫學博士生）

什麼是工作總計畫？

今年的世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）最重要的任務之一，就是討論即將在2019-2023年實施的第十三期工作總計畫（13th General Programme of Work，常縮寫為GPW13）。這份計畫經過一年的醞釀，兩次執委會的討論，無數次的正式非正式諮詢，和社群媒體上熱烈的對話，終於在5月23日中午正式通過世衛大會A委員會。

這個工作總計畫，顧名思義，將會定調世界衛生組織未來五年整體政策的大方向，乃至於影響其他全球衛生治理組織、各個國家與非政府組織的施政焦點和資源分配。

Photo Credit: World Health Organization

第十三期工作總計畫的精神：不只是醫療

GPW13有三個「任務」：促進健康、保護世界安全、服務弱勢。將促進健康擺在第一位，有著重要的意義，代表世衛組織明確地意識到自己的責任不僅限於醫療照護。生病後才思考治療過於被動也過於沒效率，「聰明的做法」應該是在社會的各種層面下手，讓人們不但不生病，健康狀況還要越來越好。要達到這個這標，世衛組織就不能將自己的業務限制於傳統意義上的健康部門，而要與那些雖然掌管非健康業務，卻對人類健康有重大影響的部門結盟，譬如教育、環境、交通等等。

Photo Credit: World Health Organization

這種「住海邊」的精神看似越俎代庖，其實正呼應了當前全球發展的共同綱領：由聯合國大會在2015年通過的永續發展目標（Sustainable Development Goals）。永續發展目標的核心精神即是各領域間的相互依存性。換言之，這17個永續發展目標必須要互相支持。舉例來說，沒有良好的衛生教育、人民就難以養成好的健康習慣，而反之亦然，沒有健康的族群支持，教育體系、能源安全、性少數權益都會受到影響。因此，世界衛生組織的推特帳號於通過GPW13的當天推文表示「世衛組織的新計畫乃是為了達成永續發展目標而設計的。」

WHO’s new strategic plan is designed to help the world achieve the Sustainable Development Goals – with a particular focus on ensuring healthy lives and promoting wellbeing for all at all ages by 2030 https://t.co/EQGe5KwndS #WHA71 #GPW13 pic.twitter.com/mRil15kx05 — World Health Organization (WHO) (@WHO) 2018年5月23日

第十三期工作總計畫的目標：三個一億

在上述的三個任務之下，GPW13還設計了一個看似雄心壯志的目標：三個一億。其內容是要在這個工作總計畫的實行時限內（也就是2023年前），讓一億不曾享有健康照護服務的人得到健康照護，讓一億人的健康改善，並讓一億人免於健康急難的傷害。這三個目標除了對應到三個當今全球衛生最重要的議題：全民健康照護、健康促進與疾病預防、健康急難的預備與反應。

這樣的一個量化目標，對世衛組織來說非常地耳目一新，過去的工作總計畫通常不會給出這種具體數字的目標。雖然不難想像地「三個一億」也被很多人質疑是沒有根據的亂畫大餅，但對許多全球衛生學者與工作者來說，這象徵了世衛組織向著「著重可測量的客觀指標」的路線前進的重要里程碑。去年剛卸任的總幹事陳馮富珍最常被引述的一句話之一就是：「有被好好測量的事情才會做得好。（What gets measured gets done.）」近年來世界衛生組織在全球衛生界的領導地位不斷被蓋茲基金會、全球基金等新型組織挑戰。世衛組織想要透過更精確的客觀指標來記錄與展示自己對全球衛生的貢獻成果，正是希望可以重拾國際社群心目中的治理正當性。

第十三期工作總計畫對台灣的意義

第十三期工作總計畫的通過，象徵世衛組織將過去兩年不斷耳提面命的永續發展目標提升到了組織發展方向的最高層級。這也再次提醒台灣要再度檢視我國跨部門整合的能力。去年六月立法院成立永續發展目標諮詢委員會，由林靜儀委員主持，是非常重要的一步。

然而台灣當前的健康政策距離真正的「促進健康」還有一段路要走。政策推動時仍然不需要經過如同「環評」般的「健康風險評估」。我國也仍然缺乏一個具體的平台允許各部會一起討論政府施政的健康效益或損害。更重要且基本的是，公共事務討論時，大多數的人們仍然不習慣引用永續發展目標、或健康納入所有政策（health in all policy）、健康治理（governance for health）等原則來架構或批判健康政策。

一如在所有其他國際舞台，台灣在全球衛生領域也受到許多不公義的打壓，然而這並不會也不應阻止我們持續追求成為全球衛生界的楷模。我國過去二十年在全民健保上達到了傲人成就，如今我們要靠著徹底轉變我們看待人類健康的方式，才能從「讓人人生病有藥醫」進化成「許一個更健康的台灣」。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航