【圖輯】哈利與梅根的幸福劇本：攝影師眼中九張最動人的瞬間

「王子與公主，從此過著幸福快樂的日子。」這是許多人對童話故事結局的共同記憶，對於西方王室總有一股從小就在心中留下印象的美好想像。5月19日這一天，又有一位王子找到了終身的幸福，就是英國的哈利王子（Prince Harry）。

哈利王子在這一天，與美國模特兒梅根（Meghan Markle）在溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事，雖然哈利王子是皇室第六順位繼承人，婚禮規格不比哥哥威廉王子（Prince William），但還是吸引了全球目光，也有許多民眾爭相前往現場，一睹皇室婚禮風采。

而無緣到現場的民眾，就是借助媒體的傳遞來掌握婚禮的狀況；但比起動態的影像，靜態的照片往往能抓住最美的一瞬間。在婚禮現場的路透社記者，選出了幾張他們認為自己拍得最好的照片，替哈利王子與梅根的人生，留下最動人的回憶。

Photo Credit:Reuters/達志影像

「在關於他們的大喜之日，他們兩位新人微笑著向眾人揮手的照片，正是我所期待的。左半邊模糊的英國國旗，來自一名守在現場多日的皇室粉絲，對我來說能把這個國旗給拍進去，是讓這張照片變得更加特別的驚喜。」攝影師薩苟吉（Damir Sagolj）如此表示。

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馬丁尼茲（Dylan Martinez）則選了這張照片：「聽說籌備這場婚禮，過程和細節就和撒哈拉沙漠的沙子一樣多。我很喜歡這張照片，因為我本來就有預感，他們皇室兄弟倆會在婚禮前夕出來散散步、跟民眾見面，我也順利捕捉了這個瞬間，以及民眾最真實的反應。」

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史岱波斯（Darren Staples）精心選出的是以梅根為主角的照片：「這是當天梅根首度在眾人前亮相的瞬間，所以重點是把這個時刻拍好、快速送出。這是個很大的挑戰，因為她乘坐的車子正在移動，我用閃光燈拍還要避開讓自己的倒影出現在車子的反光上。但最困難的是要在人山人海中避開民眾的各種自拍棒和器材，由於不允許記者帶梯子，所以我只能用一張塑膠板凳找到好位子。」

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「我在人群聚集前的九小時就到現場待命，然而最值得的一件事，就是拍到這張出乎我意料的好照片。」攝影師尼柯斯（Peter Nicholls）說，本來想拍一張哈利王子夫婦倆看向鏡頭的照片，但最後還是沒拍成。「至少我在退休時，回想起這天，我會知道我盡力了。」

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「我最喜歡這張還有很多空間、沒有把每個角落都塞滿的照片，尤其是蜿蜒的馬車路線帶給我的線條感，沿著路線看向盡頭，還有一棟城堡。」梅爾維爾（Toby Melville）這麼表示。

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攝影師諾布爾（Phil Noble）則選了這張：「這是我最喜歡的一張，因為是我看到這對新人的唯一時刻，也是他們離開城堡後首次出現在大家眼前。我覺得最困難的地方是把照片傳出去，尤其當時人很多、網路非常慢。」

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麥凱（Hannah McKay）捕捉到的，則是新聞在馬車上的照片：「這是我喜歡的樣子，拍下了這對新人快樂且放鬆的瞬間，最困難的依然是完美按下快門的時機點，若慢了兩秒就可能永遠錯過了這一刻。」

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「我在拍攝現場守了八小時，但哈利與梅根經過的時間就只有幾秒鐘，也是你可以拍下他們的唯一時刻，萬一他們轉頭看向另外一邊，那就什麼也拍不到。還好，梅根有看向我的鏡頭，還微笑著露出結婚戒指。」很幸運的攝影師希布利（John Sibley）如是說。

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最後，迪尤利查（Marko Djurica）選出這張照片：「我之所以喜愛這張，是因為它表現了來參加婚禮的孩子們，玩得很開心、歡樂的天真形象，畢竟婚禮過程多半很嚴肅，在這種上千人的場合中，能捕捉到這非常細節的一幕，真的很幸運。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航