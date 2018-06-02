《軍師聯盟》之嵇康哪有那麼LOW？

文：祁立峰

►《軍師聯盟》之打鐵哪有這麼MAN？

話說上一篇介紹嵇康鍾會恩怨轇葛的文章被我轉貼粉專後，竟然引出嵇康本尊帳號參戰（號稱史上最強小釣手）。嵇康提到雖然是我的讀者（嚇到吃手），但認為本蛇誤解其與鍾會那段見聞互答，沒提到兩人身處曹氏與司馬氏政權利害之下的矛盾，可謂小學而大遺。等等，這不是三國人物的臉書事件嗎？等等會有馬謖在街亭打卡，魏延在底下回文罵他白痴的畫面出現嗎。請問丞相如何是好？

不過我們暫且擱置如果嵇康有臉書，他是會每天發廢文鏘文，拍打鐵炫腹照在IG，還是會執著於讀者對他評價與解讀好了。如果要我揣測，我猜他頁面上大概會有不少佛系厭世文，類似不洗澡不上班不起床不社交，緣份到了自然就被砍頭（喂喂）。不過若說上一篇專欄，我雖然不覺得解讀有錯，但鍾會和嵇康的愛恨確實也交待不夠清楚。

話說鍾會還是小小蛇蛇時期，就非常仰慕嵇康大大，曾經贈書要送他，但又出於傲嬌很不好意思，根據《世說》：

鍾會撰《四本論》，始畢，甚欲使嵇公一見。置懷中，既定，畏其難，懷不敢出，於戶外遙擲，便回急走。（《世說新語．文學》）

身為文壇新秀，想贈書給文壇大老嵇康指正惠存，結果又怕被搞成論文口試現場，被嵇康口委提問題，乾脆傲嬌起來，就把書丟在人家門口就落跑。請問這到底是那招？嵇康以為是送報紙還是發傳單來了。這段怎麼讀實在都有濃厚的基情。再來就是我們上次提過的——鍾會正式拜訪嵇康，結果人家正好在做鐵工（玖壹壹：今晚打鐵Night）。只是這回人家鍾會可說作足準備，「乘肥衣輕，賓從如雲」，穿水水開名車還搞了大派場，動員幾千人搞不好比姚什麼智還多。但嵇康還是理都不理人家。這還不夠讓鍾會惱羞氣噗噗嗎？好比約會時倫家女生都化全妝了，你蛇蛇只知道手滑一樣掃興。這也就是我上次的解讀（就算嵇康本人非常震驚我都不認錯）。

其實若要從政治解讀魏晉玄學的「越名教任自然」，當然也是說得過去。嵇康回文後本蛇我一度擔心竹林七賢合體來戰，後來想到嵇康早就和其中兩賢山濤、王戎絕交，而與這兩位絕交的理由，正是他倆屈從司馬氏政權。而山濤還要拖嵇康也下海（山濤為選曹郎，舉康自代），這就是有名的〈與山巨源絕交書〉的由來。在信中嵇康細數自己不願上班的N種理由：

臥喜晚起，而當關呼之不置，一不堪也。抱琴行吟，弋鉤草野，而吏卒守之，不得妄動，二不堪也。危坐一時，痺不得搖，性復多虱，把搔無已，而當裹以章服，揖拜上官，三不堪也。素不便書，又不喜作書，而人間多事，堆案盈機，不相酬答，則犯教傷義，欲自勉強，則不能久，四不堪也。⋯⋯

舉凡早上起不來不想上班啦，不想辦公啦，喜歡彈琴翹班啦，全身長蝨子渾身癢坐不住啦，不爽給長官行禮啦這些。

最扯的嵇康還說自己「筋駑肉緩，頭面常一月十五日不洗」、「每常小便而忍不起，令胞中略轉，乃起耳」。天性懶散，半個月不洗頭不洗臉；小便忍不住，膀胱無力，攝護腺有問題⋯⋯總之就是一句話，我很懶我很廢我閃躲飄就對了。這種推託工作推諉行政的事，在現代尤其是咱們貴貴圈，好像也層出不窮。大概就是大家比懶擺爛耍廢的概念。要從政治來解讀，要說這是對混亂時局的抵抗，當然也說得過去，畢竟這就是屈原「滄浪之水濁兮，足以濯吾足」的具體實踐。但表現出來大抵就是能推就推能閃就閃，不愧是海撈七賢之首。

不過我從這次嵇康帳號參戰，發現即便魏晉南北朝文學作品評價向來不高，但竹林七賢就算在當代仍然有許多狂粉，這當然也跟他們樹立起的任性不羈、灑脫簡傲的生命型態有關。能否有嘻笑怒罵的詮釋空間或許見仁見智，但我倒是想用《世說》裡另外一段，同屬七賢的阮籍事蹟作點補充：

阮步兵籍也。喪母，裴令公楷也。往弔之。阮方醉，散髮坐牀，箕踞不哭。裴至，下席於地，哭弔喭畢，便去。或問裴：「凡弔，主人哭，客乃為禮。阮既不哭，君何為哭？」裴曰：「阮方外之人，故不崇禮制；我輩俗中人，故以儀軌自居。」時人歎為兩得其中。（《世說．任誕》）

阮籍母喪但他依舊喝酒吃肉，這事在《世說》提了不只一次。其實他萬分悲摧，不過是顧及自己的狂誕姿態罷了。此時中書令裴楷前往弔唁，依禮俗當了孝男白琴哭了一回。人家問裴楷主人不守禮教在先，想哭但是哭不出來，你何必在那邊聽海哭的聲音咧？裴楷作了一個很動人的解釋：「阮籍是賢人，禮教不為其設焉，但我們仍是世俗中人，所以當然得守於禮教之內」。世間難得兩全法，有時禮教雖是外在的儀軌，但對我們安頓內在身心卻有正向的能量。於是這兩人不同選擇，都成為推崇的典範。我以為此段文獻給今日的啟發就在於——同樣一套體制或解釋，其中仍有折衷、並行不悖的可能；就像同樣的一段文獻或脈絡，有禮教中人的理解方式，也有方外之人的詮釋空間。

這幾年我寫這專欄乍看惡搞，有時也讀者問我，會否擔心遭保守同行口誅撻伐。就我所知確實有某些學科強調有無是非正論，講鐵證如山，不容瞎解歪讀。但就我所知的文學領域，其實比較沒有這個問題。我不太認同有些批評將文學教育與守舊固封連結，我認識的師友同行，絕大多數心胸寬大，眼界高遠，既能容異己之見，也常發改革之聲。所謂詩無達詁，文無窮訓，一篇作品之所以能為經典，就在於它的多義與難以窮盡，因此不同角度的詮釋，實則擴充了知識論域的複雜與繁盛。而這樣的多元與異見，也正是學科不斷發展的動能。

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