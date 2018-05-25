蔡英文在斷交後批評「在野黨」：對執政黨嚴苛，卻容忍中國打壓

布吉納法索無預警與台灣斷交，國民黨團批評蔡英文的外交政策，認為是兩岸關係拖垮了國際關係，並提案要求蔡英文總統到立法院進行報告，拿出解決外交困境的辦法，蔡英文25日下午罕見地直接批評在野黨，呼籲面對打壓，台灣應該內部要先團結，有共同的立場。

（中央社）總統蔡英文今說「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」；中國打壓台灣，在野黨嚴苛批評執政黨，對中國打壓容忍，讓人難以理解。



中華民國與布吉納法索斷交，在野黨批評執政黨的兩岸與外交政策。



蔡總統今天接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿；蔡總統罕見以重話回應在野黨批評。

蔡總統提到，昨晚布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。她昨天也說了，不會再忍讓。

她說，從上任之後，在外交部及所有國人同胞努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與以及積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。



蔡總統提到，「他們蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步」。不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟台灣斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。「我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣」。

她強調，過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，「在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解」。

蔡總統提到，她要利用這個機會，來請教在野黨，這2年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？「這些我相信我們都做到了」。

她說，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴」。

蔡總統說，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候，「我們只有團結，團結在台灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。」

國民黨要蔡英文到立院報告，不要只會怪在野黨

《聯合新聞網》報導，今日稍早國民黨團要求總統蔡英文到立院國情報告，以國家元首高度說明當前外交困境與解決之道。

國民黨團書記長李彥秀表示，邦交國數影響中華民國國際法人地位，蔡政府上任至今親美日、忽略美中台三方平衡的操作模式，再加上行政院長賴清德的台獨工作者爭議，讓我國邦交國2年斷4國，這一個月更一口氣斷2國，雪邦式斷交警訊已現。

「沒有踏實兩岸，如何踏實外交」。國民黨副書記長曾銘宗說，蔡政府外交陷困境，是因為兩岸關係惡化，中國大陸啟動全面性外交攻勢所致，要解決還是要回到兩岸關係，面對外交困境蔡政府不能只有口號，要面對現實拿出解決之道。

《自由時報》報導，國民黨發言人洪孟楷傍晚則回應蔡英文的說法，批評友邦斷交後，民進黨不知檢討自己的意識形態與施政不力，反而完全忘了自己才是掌握權力的執政黨，不但陸委會只會檢討在野黨，就連身為國家元首的蔡英文，也只會把責任推給在野黨。

中國打壓台灣大事記

《中央社》報導，外交領域是近一年來中國打壓台灣的首要目標，其中在邦交國方面，繼2016年12月21日聖多美普林西比與台灣斷交並與中國建交後，中國持續強挖台灣邦交國的名單如下：

2017年6月13日，巴拿馬宣布與台灣斷交，並與中國建交。

2018年5月1日，多明尼加宣布與台灣斷交，並與中國建交。

2018年5月24日，布吉納法索宣布與台灣斷交。

除了邦交國外，中國對台灣在非邦交國的外交打壓，近一年來也不遺餘力，不斷逼迫駐在國要求台灣將外館改名，刪除「中華民國」或「台灣」字樣，其中有（以下為訊息公布日期）：

2017年1月12日，駐奈及利亞代表處被要求由「中華民國」改為「台北」，並遷離首都阿布賈。代表處於同年4月6日暫停運作。

2017年6月14日，駐杜拜代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

2017年6月27日，駐厄瓜多代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

2017年7月12日，駐巴林代表處被要求由「台灣」改為「台北」。

2018年2月12日，駐巴布亞紐幾內亞代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

2018年4月27日，駐約旦代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

此外，中國對台灣參與不涉政治國際組織的打壓也未曾間斷：

2016年，台灣無法參加3年一度的國際民航組織（ICAO）大會，之後還包括：

2017年5月，台灣未獲邀請派員參加世界衛生大會（WHA），僅部份衛福部官員、外館及民間團體代表得以進場旁聽。

2018年5月，台灣仍未獲邀請派員參加WHA，僅部份中央級民代及民間團體代表得以進場旁聽。

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核稿編輯：羊正鈺