中國施壓不斷：美國兩個月內提4個台灣相關法案，今天又提一個

遭中國外交手段影響，台灣面臨原來為數就不多的邦交國接連斷交，參與國際組織的機會屢次受阻，國際航空名稱也遭到矮化。美國參議員昨（25）日跨黨派提出《2018台灣國際參與法案》（Taiwan International Participation Act of 2018），以確立美國政策支持台灣參與適當的國際組織，強化台灣的國際地位。

美國共和黨議員、同時也是聯邦參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），昨日與亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey）共同提出《2018台灣國際參與法案》，要求美國總統及其代表，就台灣參與適當國際組織，向中國提出問題。並指示美國在國際組織利用話語權和投票權，為台發聲。

賈德納在新聞稿中指出，「 美國有義務盡其所能加強台灣的國際地位」，並說這項跨黨派提出的法案「有助於確保重要的國際組織，不會僅僅因為中國的欺凌手段而視而不見我們的盟友台灣。」

馬基則說，台灣在不需要以國家為會員資格的國際組織早已是個活躍且有成效的貢獻者，「台灣的參與必須持續」，而美國對盟邦及夥伴有更廣泛的責任，以確保威嚇不會成為印太地區以其它區域的常態。

兩位議員在新聞稿中表示，這個法案是因應國際組織面臨來自中國這類國家想把台灣排除在外所施予的前所未有的壓力。這些組織包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、以及正在日內瓦開會的國際衛生組織（WHO），台灣今年又未受邀與會。

兩位議員指出，希望透過立法規定，美國以政策來支持台灣參與適當的國際組織。這項法案（編號S.2962）目前已送交外交委員會，還須經委員會審查通過，並得到參、眾兩議院各三分之二投票支持，才能送交總統簽署，成為法律。

《上報》報導，賈德納是美國「友台派」的國會議員，為了表達挺台立場，除了提出《2018台灣國際參與法》法案，還特地更改外訪行程，預定今（26）日晚間抵達台灣，與總統蔡英文見面，以實際行動表達對台灣的支持。

.@TheLugarCenter Bipartisan Index (BPI) rankings: Gardner Ranks as 8th most bipartisan Senator. pic.twitter.com/0kG2aTgSA4 — Cory Gardner (@SenCoryGardner) 2018年4月24日

不只「挖走」台灣2友邦、中國再延長期限要航空業「完成整改」

這兩個月對台灣的國際關係來說並不平靜。台灣在五月接連少了多明尼加、布吉納法索兩個來自拉美、非洲的友邦，邦交國下跌到只剩18個，非洲邦交國更只剩下一個史瓦帝尼王國（原「史瓦濟蘭」）。

美國國務院日前表示，對布吉納法索的決定感到失望，也認為中國正在改變台灣海峽現狀，是破壞數十年來造就的和平、穩定與發展架構。

另外，中國也在4月25日對全球44家航空業發出通牒，要求在1個月內把售票App或官網上的台灣，標註為「中國．台灣」，當時美國白宮也大動作發表聲明，批評這樣的要求是「歐威爾式胡言亂語」，呼籲中國停止脅迫美國航空公司與企業。

而到「大限之日」為止，仍有超過半數的航空公司未改名稱。根據《新華社》報導，有18家已完成整改，而有26家公司因「技術原因」申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最早為5月28日，最晚為7月25日，中國民用航空局已同意將期限再延兩個月。

但美國幾家航空公司和澳洲航空堅持未改，中國政府已對美、澳航發出斥責，痛批美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Airlines）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）與澳洲航空（Qantas Airways）堅決不把台灣加註中國，此舉是「死性不改」。

Photo Credit: 澳洲航空 網站

中國《環球時報》報導也指出，美國國會「友台派」提《2018年台灣國際參與法》，是「趁亂裡亂」（編按：藉斷交之亂之後又添亂數），也提到美國在3月通過《台灣旅行法》，打破台美官員互訪的規則 。

中國施壓強度變大，美國兩個月內連提四個台灣相關法案

美國總統川普才在今年3月簽署了《台灣旅行法》，鼓勵台、美官員互相拜訪，當時引發中國媒體憤怒回擊。而在此之後的這兩個月內，美國國會也接連提出與台灣國防相關的法案：

其中的《2019年國防授權法案》，眾議院已於美國當地時間5月24日表決通過，法案內容包含支持加強美台軍事合作、擴大聯合軍事訓練、對台軍售、安全合作及加強台灣自我防衛能力等。

若再加上去年提出的《2017年台灣安全法》，現在美國國會共有四個與台灣有關的法案，有待表決。

不過，根據Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站，其中對台灣針對性越高的法案（像是法案名稱就直接以台灣為名的），在國會越難推動，像是這個月初才提出的《2018年台灣國防評估委員會法案》，目前完全沒有連署人。而距離這屆國會會期結束大概還剩六個月的時間（美國國會一屆是兩年），法案如果無法在會期內走完流程通過，那就要在下一屆再度闖關，重新由委員會提案。

《自由時報》報導，美國國會對於台灣參與國際組織的關切與支持力道都在加強，尤其參、眾兩院都通過決議案支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，台灣卻仍然受阻於中國壓力而被排除，國會對行政部門的壓力因此也增加。

未參與WHA仍要貢獻 台灣捐100萬美元給WHO

總統蔡英文今天在總統府接見「世衛行動團」，表示這陣子中國對台灣的外交打壓，已是無所不用其極，包括干擾台灣參與世界衛生大會。

蔡英文表示，有在野黨說，只要接受任憑中國定義的九二共識，台灣就可加入世界衛生組織（WHO），也不會出現斷交。她為此表示，「我們的確期待加入WHO，台灣也的確期待維持跟全世界的友誼」，但這些期待，「不應該拿國家的尊嚴來交換」。

蔡英文指出，今年世衛行動團一共完成了60場雙邊會談，以及5場專業論壇，並得到邦交國以外，美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援，肯定台灣用公衛醫療專業成就，得到國際社會認同。

另外，蔡英文也說，她知道伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻。因此，她當場宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

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