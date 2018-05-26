台灣對斷交國的援助，應拋棄「不愛我就拉倒」舊思維

文：葉乃爾（政大法研所碩士班二年級學生）

我國在一個月內頓失兩個邦交國，勢必讓不少人民感到憤恨不平、感慨無奈，而關於邦交國的意義、背後的政治效應、未來外交應如何面對等問題，在政、學界乃至民間都已引起許多討論。然而，似鮮少人關注與討論，在斷交之後，台灣對於原邦交國所給予的醫療衛生、農業技術、教育文化培訓等援助團隊與資源方面，應當採用何種視角與態度來加以因應。而筆者認為，我國在這方面採用的做法，將象徵與彰顯台灣希望對國際社會傳達的想望以及我們賴以立足的價值觀為何。

在我國外交部現今的作法上，不難發現外交部對於斷交國在醫衛、技術等既有社會民生與建設協助上的思維，是抱持著偏向以牙還牙、不相往來的零和思維。例如5月初與多明尼加斷交時，外交部在這方面的聲明為「為維護國家主權獨立與尊嚴……全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。」同樣地，5月24日針對與布吉納法索斷交，外交部亦聲明「為維護國家主權獨立與尊嚴……全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。」固然，在所謂的大使館、亦即外交的辦事機構方面，當外國已經宣布斷交，撤回作為國家代表的大使與外交人員，此是理所當然之事，但在其他醫療衛生、教育合作等人道援助上，一併的廢棄與撤除，不論在外交策略、或是在人道考量上，誠然都不是最恰當的選擇。

試想，今（2018）年我國之所以無法進入WHA會場，與來自世界各地的人們分享彼此在醫療與疾病治療上的研究、進展與突破，不正是因為政治與強權凌駕於人道與人權？然而當我們自己面對了友邦基於其各種考量所做出斷交的政治決定時，卻也連帶地將我們給予的人道援助一併勾銷，這不僅僅是對己所不欲、勿施於人的違背而已，對於一直以來，在內部法制上以重視人權自豪、在對外賑災等行為上以熱心與善舉聞名的台灣來說，更是一種自我價值觀的背道而馳。

無疑地，除了當今地球村時代應重視人道精神、互助合作，此一普世價值作為前提無需再贅言之外，筆者認為可以簡單再用三項理由說明，縱然在政治上、官方上的外交關係斷絕，又不論未來是否繼續要有新的合作與新的援助，但最起碼對於還在執行中，不論是我方在當地駐派中、或是對方來台灣職業培訓中、來台灣就讀與就學中的學生等等各種還未到期的人道援助與合作，在對方國未主動提出放棄前，我方都應懷抱人道關懷，加以堅守前行：

我國過去也是國際社會中的「受援國」

根據外交部「援外政策白皮書」的統計，以美國而言，我方在1951年起的15年期間，接受了一共14.82億美元的援助。各國際組織亦曾經給予我國基礎建設、公衛醫療等協助。沒有這些來自世界的援助，台灣能否曾經躋身亞洲四小龍，乃至於有現在的發展，無疑是一個問號。因而如何在自己可以卓然挺立之際，飲水思源地回饋國際社會，而非自私獨活，是同樣曾經受過援助的我們需要認真思索的問題。

台灣確實「有能力」在許多領域協助其他國家

此處的有能力，並非是指我們有充足的銀彈或庫餉來一味金援外邦，而是指我國是有餘裕去幫助外國提升基礎的社會機能、進而達到有朝一日自立自足的願景的。

至於所謂基礎的社會機能，就像是最常見、也是我國長期以來最常付出的農業耕種、醫療公衛、以及教育文化等方面的事業。例如有「多明尼加稻米之父」之稱的已故我農業技術團謝英鐸團長，其與團隊在服務的近三十年期間為當地改良與培育的多種新品種稻米，其品種現在仍被多國國內高達八成的稻田採用，其貢獻長存、輝映至今。

又如同台灣駐布吉納法索醫療團長、台大醫院雲林分院王馨儀醫師曾經感歎，她發現當地的醫師在資源貧乏的環境中雖然相當奮力盡心，但仍難以避免許多病患在自然的病程中，「有太多生命找不到出路最終殞落。」如果，我們的無私分享與付出，可以為當地解救更多的生命、為世界帶來更多的福祉，為何不放下憤恨，懷抱著寬厚與關懷自信前行？

對於務實的、重實質關係的外交政策的具體實踐

台灣不論哪一政黨執政，在外交上不約而同的共識應當都包含一項，即是對於非友邦國家，仍然重視且願意經營彼此的交流與合作等非政治性的「實質關係」。因此，假若我們對待一個中途放棄與我政治上盟邦關係的國家，是採取連同醫療團、農技團、來台培訓中的人員等援助都一併主動取消的方式，不正是在宣告著我們仍然是以回收利益為導向、只要跟不是我朋友的人親近、疏遠我的話，我在其他方面也不願正眼待你、從此形同陌路的利益外交了嗎？

以人道出發，展現不一樣的台灣

「好命的孩子，應該比別人付出的更多，這樣好命才有意思。」這是激勵無數人心的連加恩曾經說過的話語。同樣地，如果我們覺得、如果我們相信，台灣是個不錯的地方、台灣有著友善的人們的話，也許，越是面對這種風雨飄搖之際，我們其實不必像是周杰倫的新歌「不愛我就拉倒」所說的一樣，慨嘆著「反正我又不是沒有人要」，便悻悻然地離去，而是更應該換個做法、將援外合作的決策回歸到人類互助互愛的初衷，讓愛有機會留下、紮根。如此一來，世界將不僅僅是看見台灣，更將看見一個——不一樣的台灣。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航